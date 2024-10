Szenen aus dem Failed State Deutschland

Über politische Themen, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen in diesem Land noch sachlich und analytisch zu schreiben, das gelingt mir nicht mehr. Die Kakophonie in diesem failed state ist nur noch mit unvermeidlicher Verachtung, spottendem Zynismus und versuchter Gleichgültigkeit zu ertragen. Der Niedergang war seit Jahren klar vorauszusehen – zumindest für ideologisch Nichtverblendete, die noch irgendwie auf drei zählen können. Andere haben die Entwicklung wohl insgeheim wenigstens geahnt, doch ihre peinliche Unterwürfigkeit gegenüber dem Staat oder dem System gegenüber hat sie ruhiggestellt. Und natürlich sind da noch die vielen “Staatsdiener”, der riesige aufgeblähte öffentliche Dienst von fast 13 Prozent aller Beschäftigten, die alle sowieso brav die Klappe halten und wirtschaftlich gut gestellt sind bis ins hohe Alter. Von “Omas gegen Rechts” und Konsorten gar nicht zu reden, die lassen wir hier mal außen vor.

Die meisten braven und guten Mitbürger haben aber schlicht und einfach noch immer nicht verstanden, was hier unter dem Titel der “Globalisierung” eigentlich abläuft. Es ist ein Masterplan. Egal ob Migration, Covid, Klima oder Ukraine – das Muster ist immer dasselbe:

erst wird Panik geschürt, dann wird die angebliche Komplexität des Problems betont. Als nächstes kommen die sogenannten “Experten” ins Spiel (natürlich nur solche, die die jeweils gewünschten Maßnahmen unterstützen), und gegen Andersdenkende wird ein Feindbild mit prägnanter Namensgebung aufgebaut. Und so nimmt alles seinen erwünschten Verlauf – und der ist zumeist sehr einträglich für einzelne wenige Profiteure, während viele die Zeche bezahlen. Am Ende geht es immer um Umverteilung von unten nach oben.

Eins, zwei drei, Verschwörungstheoretiker!

Wer jedoch etwaige “komplexe” Zusammenhänge begreift, analysiert und sie zutreffend beschreibt, der ist dann flugs ein (eins, zwei drei, na was wohl?) “Verschwörungstheoretiker”! Ist doch relativ einfach, oder? Ich denke, Beispiele zu der vorstehenden beschriebenen Methodik erübrigen sich, dafür finden sich von Corona bis Klimapolitik mehr als genug. Ein altes Sprichwort besagt, am Ende bekommt im Leben jeder das, was er letztendlich verdient. Das trifft zu – außer bei Politikern natürlich. Thilo Sarrazin hatte es früh niedergeschrieben; dafür wurde er aus der SPD geworfen…

Ach übrigens, bevor ich es vergesse: Unsere Außenministerin und Trampoline Annalena Baerbock hat dem Iran gestern mit “schweren Konsequenzen” gedroht. Na, da wird doch nicht am Ende noch ein Ayatollah mit ihr zum Synchronspringen aufs Trampolin müssen? Und was sagt eigentlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu, dass Madame nun seinen Freunden in Teheran derart droht? Immerhin; dass demnächst drei VW-Werke geschlossen werden sollen, bringt unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck dafür ganz bestimmt seiner angestrebten Kanzlerschaft näher…

Freunde, das hier ist ein einziges Irrenhaus.