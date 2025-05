Szenen aus dem Siedlungsgebiet 2029 nach vier Jahren Merz-Koalition: Ein Fragment

Es war eine aufregende Zukunft in gutem Hause, auf die Dienstmädchen Nora sich unbeschreiblich freute. Hier machte es sich bezahlt, dass sie die notwendigen kulturellen Integrations- und Sensibilisierungskurse über die letzten Jahre bereits mit Erfolg absolviert hatte und sofort durchstarten konnte. In diesen Kursen, die vom Kultursicherungshauptamt des Siedlungsgebietes durchgeführt und gefördert wurden, hatte sie unglaublich viel Wissenswertes gelernt, das die hier schon länger Lebenden für ihre unproblematische Eingliederung in den diversen Gasthaushalten aus aller Welt brauchten.

Jede der Kulturen hatte ihre speziellen Eigenheiten, auf die besondere Rücksicht genommen werden musste.

Nicht jeder wusste beispielsweise, dass die männlichen Vertreter der orthognomen kalottischen Drubel laut ihrer strengreligiösen Vorschriften Vertreterinnen des weiblichen Geschlechtes nie ins Gesicht blicken durften. Es gab orthodoxe Geistliche unter den langbärtigen Drubel, die ihre bis zu vier Ehefrauen in der Öffentlichkeit auf einem fahrbaren Gestell mit sich führten, auf dem sie an den Füßen aufgehängt waren, so dass sich ihre verschleierten Gesichter nicht auf Augenhöhe ihrer Ehemänner oder anderer männlicher Passanten befanden.

Nora imponierten diese Gebräuche sehr und sie studierte sie mit großer Empathie, Hingabe und Eifer. Vertrackt war es auch mit den Bergvölkerschaften der Coruzzen, weil hier zwischen Nord-, Süd und Westcoruzzen unterschieden werden musste. Was bei den Nordcoruzzen Pflicht war, galt bei den Südcoruzzen als absolut verpönt und konnte im ungünstigsten Falle die sofortige Steinigung oder Schlimmeres zur Folge haben.

In der Abschlussprüfung wurde Nora mit der Fangfrage konfrontiert, wie man sich bei einem stolzen Nordcoruzzen für eine begangene Verfehlung wie beispielsweise einen nicht tief genug gesenkten Blick oder einen unsachgemäß ausgeführten Knicks entschuldigt. Sie kannte zum Glück die Lösung. Die Dienerin musste sich umdrehen, das Dienstkleid raffen und ihren Herren in symbolischer Erwartung einer etwaigen Prügelstrafe das Hinterteil entgegenstrecken. Bei den aus dem südlichen Coruzzien zu uns Geflüchteten reichte in aller Regel hingegen eine dreifache Selbstohrfeigung mittlerer Stärke, auch wenn es hier je nach Dorf aus dem die Gäste stammten, bestimmte Differenzierungen und Schattierungen gab, die jeweils peinlich genau zu beachten waren, wenn man sich nicht mit den hochgestellten Herrschaften selbst oder – schlimmer – mit dem Kultursicherungshauptamt größere Schwierigkeiten einhandeln wollte.

Lose Erinnerungsfetzen von Stammesältesten

Ein diffiziler Fall war das Volk der Karapalkaken, die sich darauf spezialisiert hatten, die Verhaltensregeln für ihre Gastgeber nach einem schwer durchschaubaren Verfahren wöchentlich, ja mitunter gar täglich zu verändern. Es wurde gemunkelt, dass die Karapalkaken dieses Wirrwarr extra schufen, da sie im Falle von Regelverstößen über ein breitgefächertes Netz von vom Amt gestellten Anwälten verfügten, die auf Diskriminierung klagen und Schadenersatzforderungen gegen das Siedlungsgebiet in exorbitanten Größenordnungen geltend machen konnten.

Berüchtigt waren auch die wissenschaftlichen Gutachten, die dieses Volk, das aus der weitläufigen eurasischen Steppe vollständig zu uns geflüchtet war, regelmäßig von Historikern des Siedlungsgebietes anfertigen ließen, da es aufgrund tausendjähriger Unterdrückung noch nicht über eine eigene Schriftsprache verfügen konnte. So wurde dort auf der Grundlage der über Jahrhunderte zusammengetragenen losen Erinnerungsfetzen von Stammesältesten rückwirkend einwandfrei nachgewiesen, dass die Vorfahren der hier schon länger Lebenden im Jahre 1583 einen Karapalkaken bei einem fingierten Kuhhandel gehörig übers Ohr gehauen hatten. War die Schadensmenge damals überschaubar, so summierte sie sich doch über die Jahrhunderte dank Verzinsung zu einem höheren Millionenbetrag, der nun fällig wurde und den Nachkommen des übervorteilten Viehzüchters auf die sonstigen monatlichen Zahlungen gerechterweise noch draufgeschlagen wurde. Kein Einzelfall. Solche Prozesse gab es viele und ausnahmslos alle wurden von den ausgesprochen streitlustigen und mit sehr viel Tagesfreizeit ausgestatteten Karapalkaken gewonnen.

Es hatte 2025 ja Wahlen gegeben. Für Micha B. stand immer fest: Nur die Einheitspartei! Denn die hatte das Land auf Sicht und vom Ende her gedacht durch alle Krisen geführt und die Feinde unserer Demokratie bis zu deren letztlichem Verbot zwei Jahre später von der Macht ferngehalten. Konrad K., ein befreundeter Ex-Kneipier, der drei Brücken weiter wohnte, überlegte damals, die DageG zu wählen, die Dagegenpartei. Er war darüber mit Konrad in Streit geraten. Wenn schon jemand wie Konrad diesen Elementen in die Fänge geriet, dann musste die Lage wirklich ernst sein. Micha schloss sich den Demonstrationen friedlicher Demokraten an, die das umgehende Verbot der DageG forderten. Es war ein wunderbares Gefühl, mit hunderttausenden Gleichgesinnten über die Straßen zu walzen. Ihr Kampf für unsere Demokratie war von Erfolg gekrönt. Die DageG wurde verboten.

„Dann habe ich eben wieder gern die Einheitspartei gewählt“, hatte ihm Konrad zufrieden gesagt, als sie sich zwei Jahre später zufällig in der Stadt trafen. Ihre Freundschaft war damit erneuert. Konrad hatte wirklich etwas aus sich gemacht. Er war jetzt persönlicher Chauffeur eines aus Dagestan eingewanderten Familiengroßverbandes und war ständig auf Abruf. Die prächtige Uniform mit den Schulterstücken stand ihm ausgezeichnet.

Wirklich gut getroffen

Ihr kurzes Wiedersehen war dann leider jäh unterbrochen worden, weil die Schwiegermutter seines dagestanischen Herren aus dem Kaufhaus kam und ihm mit einem gebrüllten „Dawai! Los!“ die prall gefüllten Einkaufstüten vor die Füße warf, die er rasch im Wagen verstaute. Schon brummte der Motor des SUV, und Konrad war weg.

Er hat es wirklich sehr gut getroffen, sagte sich Micha, als er zu seinem Fahrrad ging. Denn schon länger hier Lebende durften nur dann Auto fahren, wenn sie im Servicebereich tätig waren. Für alle anderen blieb als Fortbewegungsmittel der umweltverträgliche Drahtesel. Einfache Modelle konnten auf Leihbasis beim Amt beantragt werden. Unnötiges Privateigentum war schon seit mehreren Jahren verboten. Ohnehin gab es kein Bargeld mehr, mit dem gewisse Gebrauchsgegenstände an den Ämtern vorbei hätten erworben werden können. Das ausgeklügelte, sozial gerechte Bezugsscheinsystem garantierte allen Einheimischen das, was sie zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft, die sie in den Dienst am Gast steckten, brauchten.