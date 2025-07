Tabuthema Depression: Das mutige Bekenntnis des Wolfgang Grupp

In unserer Gegenwart werden viele Themen tabuisiert – könnte das Aussprechen von Wahrheiten doch manch einen gesellschaftlichen Frieden bedrohen. Dagegen sind es eher Scham und Hilflosigkeit, wenn wir darüber schweigen, wie verbreitet und allzu menschlich psychische Erkrankungen zur Lebensbiographie von vielen Bürgern dazugehören. In beeindruckender Klarheit hat sich nunmehr der einstige Unternehmer Wolfgang Grupp (Trigema) nach tagelangen Spekulationen über seinen Krankenhausaufenthalt zu Wort gemeldet, um nun das Bekenntnis abzugeben, einen Suizidversuch begangen zu haben. Offenbar war es eine Altersdepression, ausgelöst durch das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, die den 83-Jährigen zu veranlasse, sich mit einer Schusswaffe das Leben zu nehmen, was zum Glück misslang. Mit einem sehr persönlichen Brief an seine Mitarbeiter und sein Umfeld ging Grupp selbst an die Öffentlichkeit.

An den allermeisten Depressionen tragen die Betroffenen keinerlei Schuld oder Verantwortung. Diese sind kein Ausdruck von charakterlicher Schwäche oder persönlicher Unreife, sondern häufig das Resultat eines Zusammenspiels an körperlichen und seelischen Imbalancen, an denen Stress und Überforderung zwar ihren Anteil haben können, doch nicht selten stellt es Schicksal wie Zufall dar, ob und wann wir an dieser weit über eine bloße Niedergeschlagenheit hinausgehenden Störung erkranken. Schließlich überkommt sie den Manager ebenso wie den Müllwerker, Bauarbeiter oder Pfleger. Im Alter kommen oft noch Resignation und Melancholie hinzu.

Verdrängtes Thema

Nachdem ich selbst 20 Jahre lang mit wiederkehrenden Episoden dieser massiven Einschränkung emotionaler wie kognitiver Schwingungsfähigkeit zu kämpfen hatte, ist mir die Sensibilisierung seit jeher ein großes Anliegen. Drängen wir niemanden in die Überzeugung, er habe sich selbst in eine derartige Situation manövriert, sind hormoneller Stoffwechsel, neurobiologische Defizite, ein Mangel an Transmittern, die fehlende Substitution von Vitaminen, äußere Einflüsse wie familiäre oder berufliche Brüche, tragische und traumatisierende Erfahrungen aus der Vergangenheit, beständige Überforderung, eine unzureichende soziale Einbettung, mangelnde Resilienz oder falsch programmierte Glaubenssätze treibende Kraft für Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, Sinnfreiheit, Überdruss, Schmerz, kreisende Gedanken, erdrückende Gefühle, innere Leere, Ermüdung, Pessimismus, Schwere und Verzweiflung. Hier geht es also nicht um eine lapidare Verstimmung, der man mit flapsigen Floskeln vom “Reiß dich halt zusammen!” oder “Das geht schon wieder vorbei” auf eine ziemlich unsanfte, missachtende und nicht ernstnehmende Art und Weise begegnen sollte.

Viel eher sind die Dimensionen derart gravierend, dass sie sogar in einen Abwägungsprozess über ein Verbleiben oder Scheiden aus dieser Welt treiben können. Wer auf das “Höher, Schneller, Weiter” der Gegenwart, stetigen Erwartungsdruck und die Vorstellung von absoluter Perfektion als alleinige Tugend oder Moral für ein erfolgreiches Dasein irgendwann psychisch und physisch reagiert durch den unweigerlichen Widerstand von Körper und Unterbewusstsein, beweist nicht zuletzt durch dieses Aufbegehren die Empathielosigkeit unseres zunehmend abgestumpften Miteinanders. In dieser Gesellschaft werden materielle Profite und Superlative als erstrebenswerte Ideale verkauft, allerdings ohne Rücksicht auf Verlust sämtlicher Sensibilität und Gefühle, die uns die Evolution nicht zuletzt deshalb an die Hand gab, um als soziale Gemeinschaft funktionieren zu können. Das Leben besteht gerade nicht in seiner Reduktion auf Maxima und Höhepunkte, sondern in der Sorge um uns selbst und in der Fürsorge beziehungsweise Achtung vor unseren Nächsten. Solange wir es nicht zulassen, auch über Scheitern und Brüche ganz selbstverständlich und gewöhnlich reden zu können, ohne sogleich als “Loser” abgestempelt zu sein, wird das Thema Depressionen weiter verdrängt. Doch gerade dadurch werden ihm wir künftig noch sehr viel häufiger begegnen – weil es keine Anzeichen dafür gibt, dass aus Fällen wie denen des Trigema-Chefs Lehren gezogen werden.