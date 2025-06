Tag der offenen Razzia: „Aktionstag“ gegen Meinungsverbrechen mit 180 Polizeieinsätzen

Im Jahreskreis des besten Deutschlands, das es seit dem 9. November 1989 jemals gegeben hat, gehören nicht nur neue Anlässe wie Weltflüchtlingstag, Pride-Month oder Tag der Offenen Moschee zu den höchsten Staatsfeierlichkeiten, sondern auch der ritualisierte Kampf gegen Rechts und seine zeremoniellen Unterformen, etwa den “Aktionstag gegen Hass und Hetze”. Gestern war es wieder soweit: Der Linksstaat veranstaltete abermals eine bundesweite Großrazzia gegen die Meinungsfreiheit, um gegenüber Andersdenkenden jene Handlungsfähigkeit zu simulieren, die er gegenüber den realen Problemen im Land schon lange nicht mehr hat (respektive sich gegenüber echten Kriminellen nicht traut). Sinnfälliger hätte das Datum kaum gewählt sein können – denn just am Vortag hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem hoffnungsspendenden wegweisenden Urteil das Verbot von “Compact” für rechtswidrig erklärt und Ex-Innenministerin Nancy Faeser, deren finsterer Kreativität auch die Idee dieses “Aktionstags” entsprang, eine so blamable wie schallende Ohrfeige verpasst.

Noch während sich die Geister am – noch nicht vollumfänglich vorliegenden – Leipziger “Compact”-Urteilstext schieden und sich in die Genugtuung über die höchstrichterliche Entscheidung auch besorgte Stimmen mischten, die Begründung der Richter eröffne weiteren Verboten und staatlichen Repressalien neue Wege, wurde ede Hoffnung auf geistige Wende und Befreiung sogleich wieder zunichte gemacht: In der frühen Morgenstunden schickten sich bundesweit die Schergen des Gesinnungsregimes an, die diesjährigen Urheber von „Hasspostings im Internet“ aus den Betten zu holen. Erneut waren wieder einmal vor allem “Beleidigungen” gegen Politiker Gegenstand der jährlichen “Aktion”. Bei 180 polizeilichen Maßnahmen in mehr als 140 Ermittlungsverfahren, bundesweit 65 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt und zahlreiche Beschuldigte vernommen.

Massenhafte Hausdurchsuchungen ausgerechnet an Orwells Geburtstag

Dass der gestrige Aktionstag ausgerechnet am 122. Geburtstag des dystopischen Literaturgenies George Orwell stattfand, dessen Roman „1984“ etliche der heutigen Entwicklungen in Deutschland prophetisch vorwegnahm, verleiht dem behördlichen Treiben dann noch eine ganz besondere Note. Man darf allerdings getrost davon ausgehen, dass dieses Datum nicht deswegen gewählt wurde; für eine derart subtile und zynische Symbolik fehlen den Verantwortlichen in Politik und Justiz sowohl Bildung als auch selbstreflektierende Einsicht in den totalitären Charakter ihrer Handlungen.

Beteiligt waren diesmal Einsatzkräfte in allen 16 Bundesländern, wie das federführende Bundeskriminalamt (BKA) stolz mitteilte. Zwei Drittel der “strafbaren Hasspostings” seien dem “rechten Spektrum” zuzuordnen. Aus den Bereichen der linken, religiösen und ausländischen Ideologie oder ohne Zuordnung konnte, wollte oder durfte man nur wenige Delikte verfolgen. Die häufigsten Straftaten seien Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, die Belohnung und die Billigung von Straftaten und Beleidigungen gegen Politiker gewesen. Worauf sich diese Vorwürfe und Deliktkategorien konkret bezogen, erfuhr die Öffentlichkeit ebenso wenig wie im vergangenen Jahr, wo dann erst durch besonders skandalöse spätere Strafverfahren gegen einige Verfolgte ans Licht kam, wegen welcher Absurditäten hier Durchsuchungsbefehle vollstreckt wurden – etwa das berüchtigte “Schwachkopf”-Meme Robert Habecks.

Meldestellen-Denunziation als ergiebigste Hinweisquelle

Auch zur diesjährigen “Aktion” gaben die beteiligten Behörden gestern Kommentare ab, als hätten sie eine gigantische Terrororganisation unmittelbar vor einer bevorstehenden Anschlagsserie ausgehoben: Die „regelmäßig stattfindenden Aktionstage zur Bekämpfung von Hasskriminalität“ ein „deutliches Zeichen gegen Gewalt und die Verbreitung von extremistischem Gedankengut“ setzen sollen. Niemand könne sich „hinter der vermeintlichen Anonymität des Internets verstecken“, wurde da gedroht; man müsse „jederzeit mit einer konsequenten Strafverfolgung rechnen“, erklärte etwa das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein. Die Kollegen aus Hamburg ließen verlauten, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden mit dem Aktionstag ein “deutliches Zeichen gegen Gewalt und die Verbreitung von extremistischem Gedankengut im Netz“ setzen würden. Ein solcher Tag trage dazu bei, „das Bewusstsein für das Kriminalitätsphänomen zu schärfen und die Bevölkerung zu motivieren, aktiv zu dessen Bekämpfung beizutragen“, beispielsweise durch „das Melden von Hasspostings“.

Im Klartext: die Bürger sollen abgeschreckt werden, ihre Meinung öffentlich kundzutun und werden zugleich aufgefordert, ihre Mitmenschen bei staatlich eingerichteten oder geförderten “Meldestellen” zu verpetzen, wenn sie es wagen, trotz aller Einschüchterungen, doch noch den Mund aufzumachen. Tatsächlich erweist sich die Denunziation über besagte linksfaschistischen staatsfinanzierten Einrichtungen dieser Meldestellen inzwischen als mit die ergiebigste Quelle für die übereifrigen Gesinnungsbüttel der Staatsanwaltschaften; dieser Staat braucht gar keine Stasi und besoldete Spitzel mehr – die “Zivilgesellschaft” ist ideologisch schon so weit auf Spur gebracht, dass sie die Abweichler selbst und aus eigenem Antrieb anschwärzt.

Großaktionen gegen Phantomverbrechen

Das sächsische Landeskriminalamt zeigte sich überzeugt, dass die Maßnahmen eine “abschreckende Wirkung” haben: Genau darum führe das Bundeskriminalamt ja Aktionstage durch, um zu zeigen, “was Hass im Internet anrichten” könne. Abschreckende Wirkung dürfte dieses Maßnahmenfeuerwerk allerdings vor allem im Ausland haben, etwa in den USA, wo man mit Ungläubigkeit und Frösteln auf den schleichenden Tod der Rede- und Gedankenfreiheit in Deutschland blickt und über das schleichende Abgleiten dieses Landes in die Meinungsdiktatur nur den Kopf schüttelt.

Die politischen Akteure der “Unsere Demokratie”-Wächter aus dem regierenden Parteienkartell haben bei alledem nicht einmal mehr ein minimales Problembewusstsein, sondern plappern ihre eigene Propagandahetze gegen Andersdenkende unreflektiert nach; der mit der Clankriminalität im eigenen Bundesland heillos überforderte nordrhein-westfälische CDU-Innenminister Herbert Reul tönte etwa: „Digitale Brandstifter dürfen sich nicht hinter ihren Handys oder Computern verstecken können.“ Brandstifter, Brandmauern, Hass, Hetze: Die Zahl der Gummivokabeln wächst von Jahr zu Jahr. Dabei ist gerade der Begriff „Hass“ juristisch überhaupt nicht definierbar, sondern eine willkürliche Variable und Chiffre für alles, was den Herrschenden gerade nicht ins Konzept passt. Wie beim “Kampf gegen Rechts” und beim “Kampf gegen Desinformation” führt der regulierungswütige deutsche Staat hier also Großaktionen gegen Phantomverbrechen in den sozialen Medien durch, die er sich in hanebüchenen rhetorischen Verrenkungen selbst herbeiphantasiert. Nach jahrelanger Erfahrung kann man sich lebhaft vorstellen, wegen welcher größtenteils harmloser Nichtigkeiten harmlose Bürger in aller Frühe aus dem Bett geworfen und schikaniert wurden. Auf bundesweite Großrazzien gegen Salafisten, die Antifa oder die zahllosen Asylbetrüger und ausreisepflichtigen Migranten, die sich ihrer Abschiebung entziehen, wartet man dagegen vergeblich.