Taktische Arbeitsverweigerung der “Superdemokraten“: CDU Sachsen-Anhalt kündigt Boykott von Ministerpräsidentenwahl an

Seit heute ist es offiziell: Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung tatsächlich beschlossen, die Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember zu boykottieren. Dazu will sie demonstrativ den Plenarsaal verlassen und so vermeiden, dass der AfD-Spitzenkandidat und klare Wahlsieger Ulrich Siegmund mit Stimmen von CDU-Überläufern gewählt wird – auch wenn man dies natürlich offiziell nicht zugibt. Bei der Wahl des Landtagspräsidenten am 6. Oktober hatte der AfD-Kandidat Tobias Rausch 48 Stimmen erhalten und damit vier mehr als notwendig. Diese kamen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der CDU. Nichts fürchtet die Brandmauer-Partei mehr, als vom Linksblock, dem sie sich völlig ausgeliefert hat, als Steigbügelhalter der AfD gebrandmarkt zu werden. Um der – vom Wähler längst in Trümmer geschossenen – Brandmauer willen begeht die CDU lieber einen weiteren demokratischen Dammbruch.

Denn natürlich ist die Wahl eines Ministerpräsidenten durch frei gewählte Abgeordnete eigentlich ein Grundpfeiler der repräsentativen Demokratie. Was die CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag plant, ist schlicht und ergreifend die vorsätzliche Verweigerung einer ihrer zentralen Pflichten als Mandatsträger. Wenn Abgeordnete oder Fraktionen mit Siegmund nicht einverstanden sind, können, dürfen und sollen sie gerne einen anderen Kandidaten wählen; so ist es vorgesehen, und das ist auch im Sinn ihrer Wähler. Dafür haben die Abgeordneten das exklusive Mandat erhalten – denn der Wähler selbst darf in einer repräsentativen Demokratie eben keine Regierung wählen und delegiert exakt dafür seine Macht an die Abgeordneten. Nehmen diese dann nicht an der Wahl teil, ist dies eine Sabotage der parlamentarischen Demokratie und nichts anderes. Und nicht umsonst ist außerdem explizit die geheime Wahl der Regierung vorgesehen – zur Sicherstellung, dass es sich um eine unbeeinflusste reine Gewissenentscheidung der Abgeordneten handelt. Wenn all das von einer Partei nun unterlaufen wird durch von oben per Fraktionsdisziplin verordnete Nichtteilnahme – und noch dazu aus lauter Angst, jemand könnte “falsch“ wählen –, ist dies lupenrein verfassungswidig.

Mieser Trick möglich, weil Abwesenheit Nein bedeutet

Doch die inzwischen völlig schmerzfreie Union ist intern derart deviant, zerstritten und von wechselseitigem Misstrauen zerfressen, dass sie sich selbst nicht mehr über den Weg traut und nicht mehr garantieren kann, ob der (ohnehin gegen das Grundgesetz verstoßende) Fraktionszwang, der bislang auch bei geheimen Abstimmungen Geschlossenheit sicherte, eingehalten und Siegmund wirklich geschlossen abgelehnt werden wird. Und weil ihr demokratische Prinzipien und Grundregeln vollkommen schnuppe sind, bringt sie ihre Abgeordneten lieber ganz um ihr Wahlrecht, das in diesem Fall eigentliche eine Wahlpflicht ist. Der Zweck dieses taktischen Manövers: durch ihre Flucht aus dem Plenarsaal werden die CDU-Stimmen in den ersten beiden Wahlgängen als abwesend gezählt und somit automatisch geschlossen als Nein-Stimmen gewertet – eine Regelung, die nur so lange Sinn macht, wie die Abwesenheit eines oder mehrerer Abgeordneter einen absoluten Ausnahmefall darstellt. Auf die Idee jedoch, dass sie dereinst einmal antidemokratischen Machtspielchen zum Opfer fallen und gezielt missbraucht werden könnte, wären die Väter auch der Sachsen-Anhaltinischen Landesverfassung – darunter übrigens viele CDUler – niemals gekommen. Als Konsequenz aus diesem dreckigen Manöver sollte bei nächster Möglichkeit die Verfassung dringend dahingehend geändert werden, dass Abwesenheit fortan automatisch als Enthaltung gewertet werden; dann könnte die Union so viel fernbleiben, wie sie will.

Doch nach derzeitiger Rechtslage garantiert das perfide Vorgehen eben eine geschlossene Nein-Abstimmung – und eliminiert für Die Partei die erneute Gefahr von Überläufern. Diese Nein-Stimmen kommen aber eben nicht durch die freie und geheime Wahl der einzelnen Fraktionsmitglieder zustande, wie es eigentlich sein müsste, sondern dadurch, dass gewählte Abgeordnete durch fraktionellen Gruppenzwang und Druck von oben von der aktiven Wahlentscheidung abgehalten werden. Dies ist ein so plumper wie verräterischer Taschenspielertrick, mit dem die Union den eigenen Wählern erneut ins Gesicht spuckt, und zudem eine beispiellose undemokratische Pflicht- und Arbeitsverweigerung aus Feigheit und Zerstrittenheit der CDU – dieser kollabierenden Partei, die sich durch beispiellose politische Dummheit in eine Situation gebracht hat, in der sie sich nur noch durch solche erbärmlichen Manöver behelfen zu können glaubt.

Am besten Neuwahlen

Der Sinn einer Ministerpräsidentenwahl durch die Länderparlamente ist die konkrete Zustimmung oder Ablehnung von Kandidaten – und gerade nicht die Flucht vor dieser Wahl, indem ganze Fraktionen einfach wie Lemminge aus dem Plenarsaal marschieren und sich ihrer Pflicht entziehen. Wie das ganze Brandmauer-Konstrukt ist eine solch perfide Verabredung abermaliger Ausdruck der Verachtung für die reale Demokratie durch jene, die sie zu “schützen“ vorgeben – und eine skandalöse Missachtung des Parlaments. Siegmund bräuchte 42 Stimmen, die AfD-Fraktion verfügt jedoch nur über 39; drei Stimmen müssten also aus einer anderen Fraktion kommen. Das BSW hat erklärt, sich enthalten zu wollen, und SPD wie auch Grüne werden einen AfD-Kandidaten nie und nimmer wählen. Siegmund selbst hatte zwar angekündigt, nur für einen Wahlgang zu Verfügung zu stehen – doch diese Zusage sollte er nach der heutigen destruktiven CDU-Ankündigung natürlich dringend überdenken. Es wäre in diesem Fall kein Wortbruch, sondern nur die notwendige Reaktion auf ein neuerliches Foulspiel der zweitstärksten Partei.

Werbung

Im dritten Wahlgang, wo die relative Mehrheit der Stimmen ausreicht, würde es auf jeden Fall für ihn reichen – wobei sich dann alerdings die Frage stellt, wie eine von ihm gebildete AfD-Minderheitsregierung funktionieren soll, wenn sich keine oder nur gelegentliche Mehrheiten im Landtag für eigene Anträge zusammenfinden. Es droht also eine Hängepartie, bei der Sachsen-Anhalt auf unabsehbare Zeit ohne Regierungschef bleibt und der durch ein desaströses Wahlergebnis gedemütigte und in den eigenen Reihen heftig umstrittene CDU-Amtsinhaber Sven Schulze gegen den überwältigenden Wählerwillen weiterwurschteln könnte. Im “schlimmsten” – respektive vielmehr besten – Fall wird es zu Neuwahlen kommen. Diese würden der AfD vermutlich die absolute Mehrheit verschaffen, da die CDU sich durch ihr gesamtes Verhalten in den letzten fünf Wochen so gründlich entlarvt hat, dass noch mehr Bürger erkannt haben dürften, um welchen verkommenen und feigen Haufen es sich hier handelt. Auch dem Einfältigsten dürfte seit heute klargeworden sein, wer die Demokratie hierzulande tatsächlich mit Füßen tritt.