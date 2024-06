Taktische Demenz trifft auf klinische Demenz: Scholz bescheinigt Biden geistige Klarheit

Die öffentlichen Auftritte von US-Präsident Joe Biden geraten zunehmend zu einer einzigen Farce. Immer unverhüllter zeigen sie einen geistig und physisch ganz offenkundig schwer retardierten Greis, der nicht ansatzweise in der Lage ist, sein Amt noch adäquat auszuüben. Die Zahl seiner Aussetzer erfolgt in immer kürzeren Abständen. Beim G7-Gipfel im italienischen Bari vergangene Woche verließ er plötzlich die Gruppe der anderen Regierungschefs und spazierte offensichtlich geistesabwesend davon, bis die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihn wieder einfing. Eine ähnlich bizarre Szene hatte sich in der Woche zuvor bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie ereignet: Hier wollte Biden sich auf einen nicht existierenden Stuhl setzen und lief ebenfalls völlig unvermittelt davon, wobei es diesmal der französische Präsident Emmanuel Macron war, der ihn noch zu fassen bekam.

Selbst die greisen Lenker weiland in der untergegangenen Sowjetunion (die deshalb zurecht als Gerontokratie bezeichnet wurde) waren deutlich fitter als dieser Präsident. Es ist menschenunwürdig und hochgradig unanständig, einen derart gebrechlichen und offenbar zumindest phasenweise unzurechnungsfähigen Mann in einem solchen Amt vorzuführen – obwohl glasklar ist, dass er von Hinterleuten gesteuert wird, die für ihn die Entscheidungen treffen – und zwar nicht nur die für die große Politik, sondern für banales Alltagsverhalten. Die Hilflosigkeit Bidens kam vor einigen Wochen besonders drastisch zum Vorschein, als er sich vor dem Weißen Haus augenscheinlich in die Hosen geschissen hatte; die Hilflosigkeit des Moments wurde filmisch dokumentiert.

Beschämende Bloßstellung

Dass diese beschämende Bloßstellung den US–Demokraten und Europas Linken dies völlig gleichgültig ist – Hauptsache, sie haben eine wirksame Marionette im Kampf gegen das personifizierte Donald Trump – ist nicht weiter verwunderlich. Man fragt sich hingegen sehr wohl, wo hier Würde und Moral von “Sleepy Joe” eigenen Angehörigen bleiben (vermutlich finden sich die Antworten darauf ja ebenfalls auf dem “Laptop from Hell” eines koksenden Präsidentensohnes). Außer Frage steht, dass die Zahl seiner bizarren Vorstellungen längst Legion ist und dies seinem politischen und privaten “Pflegepersonal” gleichgültig zu sein scheint. Petitessen wie etwa die Verwechslung von Ukraine mit dem Irak oder dass er die Hand einer Person schütteln wollte, die nur in seiner Einbildung existierte, mag man da noch vernachlässigen.

Verheerender in der Außenwirkung des “mächtigsten Mannes der Welt” waren da sein Sturz von der Rednerbühne, das Stolpern auf der Gangway der Air Force 1 unter den Augen der Weltöffentlichkeit irrte oder sein verwirrtes Herumirren im eigenen Oval Office. Einmal verlief er sich im Garten des Weißen Hauses, behauptete, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Himalaya gewesen zu sein oder wollte bei einer Rede eine einen Monat zuvor verstorbene Abgeordnete begrüßen, zu deren Tod er gerade selbst kondoliert hatte. Ein andermal verkündete er, er habe auf einem Gipfel 2021 mit den damals längst verstorbenen Staatsmännern Helmut Kohl und Francos Mitterand gesprochen. Diese Fehler geschahen, obwohl Biden seine Reden ohnehin nur vom Teleprompter abliest und dabei auch immer wieder die nur für ihn bestimmten Worte, wie etwa „Zitat Ende“; mitspricht. Schon vor drei Jahren hielten Pressefotografen per Ausschnittsvergrößerung einen Zettel in Bidens Hand fest, auf dem man ihm Regieanweisungen über seine Orientierung im Raum und simpelste Bewegungen notiert hatte.

Probleme? Welche Probleme?

Waren die Ausfälle damals nur punktuell und durchaus unterbrochen von längeren Lichtmomenten, in denen Biden vielleicht auch noch eigene Entscheidungen treffen konnte, hat sich seine Lage offenbar seither rapide verschlimmert. Inzwischen ist er in einem desorientierten Dämmerzustand und weiß gar nicht mehr, was er redet. Seine Landsleute überraschte er vergangenen Monat mit der Feststellung, er sei 2020, zu Beginn von Corona, der Vizepräsident von Barack Obama gewesen (obwohl der zu diesem Zeitpunkt bereits über drei Jahre nicht mehr im Amt war). Immer wieder sieht man ihn mit schlurfendem Gang umhergehen, wobei er oft gestützt werden muss. Kürzliche Aufnahmen vor dem Weißen Haus zeigten ihn bei einem Konzert völlig erstarrt und apathisch. Erst vor einigen Monaten hatte ein Sonderermittler (der untersuchen sollte, ob Biden gegen Gesetze verstieß, als er Regierungsakten zu Hause aufbewahrte), offiziell konstatiert: „Er (Biden) wusste nicht mehr, wann er Vizepräsident war, vergaß am ersten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit endete und vergaß am zweiten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit begann.“ Biden (beziehungsweise sein Stab) wies die Ergebnisse des Berichts starrsinnig zurück und bestritt vehement, irgendwelche Probleme zu haben.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser kleinen Auswahl vorgenannte Zwischenfälle, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, nur um die Situation, die filmisch festgehalten wurden. Wenn die Kameras aus sind, mag man sich nicht ausdenken, was dieser Mann, der den Finger am Atomdrücker hat und als Herr über das mächtigste Militär der Welt über Krieg und Frieden gebietet (zumindest formal), sonst noch alles treibt. Zudem stellt sich hier auch einmal mehr die bange Frage, wer eigentlich und tatsächlich die Macht in den USA ausübt, da der gewählte Präsident es überdeutlich erkennbar nicht kann und nur noch als hilflose Marionette fungiert. Die Vorstellung, dass Biden zwingend stets die Hand geführt werden muss von obskuren Zirkeln im Hintergrund, die somit eigentlich die Politik der USA (und damit die des globalen Westens) bestimmen, ist dabei alles andere als beruhigend.

Ausgerechnet Cum-Ex-Scholz

Eine nicht gewählte Junta, die das amerikanischer Staatsoberhaupt als Sockenpuppe steuert, ist kaum weniger besorgniserregend als ein seniler Tatterich, der als “loose cannon” im Weißen Haus herumfuhrwert. Alle Bemühungen des Weißen Hauses können nicht mehr über das Offensichtliche hinwegtäuschen: Der 81-Jährige ist mutmaßlich schwerkrank, vermutlich dement. Es ist verantwortungslos und ein Risiko für die ganze Welt, dass der – zumindest formal – Führer der immer noch mächtigsten Nation, nun auch noch für eine zweite Amtszeit antreten soll und dass selbst das seine Partei wie auch seine Familie noch mittragen.

Um den Irrsinn perfekt zu machen, passt es dabei wie die Faust aufs Auge, dass ausgerechnet der deutsche Bundeskanzler der einzige Politiker auf der Welt ist, der Biden volle Amtsfähigkeit attestiert. „Ich finde, dass er jemand ist, der sehr klar ist, der genau weiß, was er tut“, erklärte Olaf Scholz im Interview mit „Bild“ allen Ernstes! Bereits im Februar hatte er nach einem Empfang im Weißen Haus berichtet, Biden wirke „sehr konzentriert und entschlossen“. Hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Totalausfall dem anderen huldigt, wobei man Biden zumindest zugute halten muss, dass seine Gedächtnislücken echt und nicht – wie bei “Senilus” Scholz im Cum-Ex-Skandal – rein taktischer Natur sind. Vielleicht imponiert Scholz ja auch, dass Biden sich nicht verstellen muss und tatsächlich nicht weiß, was er sagt und tut… während er selbst sein Land bei vollem Bewusstsein ruiniert.