Taktische FDP-Arbeitsteilung: Kubicki mimt mal wieder den Regierungskritiker

FDP-Vize Wolfgang Kubicki darf wieder einmal seine Paraderolle als Kummerkasten und Sprachrohr der ampel-frustrierten FDP-Anhänger einnehmen, mit der er sich im Stil eines Oppositionspolitikers über Abgründe der Ampel ausmährt, während seine Partei natürlich weiterhin sklavisch jede Schweinerei der Ampel mitträgt. Offenbar fallen immer noch viele innerparteiliche Liberale auf diese durchschaubare Arbeitsteilung ein: Kubicki spielt den Meckerer, Lindner und Buschmann gefallen sich weiter als smarte Minister und ermöglichen im Gegenzug die destruktivste, ideologischste, deutschlandfeindlichste Politik der Nachkriegsgeschichte.

Nun darf Kubicki wieder mal den Zweckpöbler geben – und kritisiert prompt Kanzler Scholz als “entrückt“. Natürlich hat er damit recht – doch dass diese Fehlbesetzung eines Kanzlers in einem Kabinett ausnahmsloser Fehlbesetzungen überhaupt amtieren kann, ist eben ja das alleinige Verdienst der FDP. Anlass für Kubickis Angriff waren die Verhandlungen über den Haushalt und die FDP-Forderung nach einer Wirtschaftswende. Kubicki wirft Scholz Realitätsverlust vor. Während Unternehmen, Verbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund vor einem wirtschaftlichen Abstieg warnten, sage der Kanzler: “Nö, in meinem Wunderland ist alles bestens“, polterte Kubicki laut “dts”.

Gerede von “Wirtschaftswende“

Scholz sei “irgendwie entrückt und glaubt, wir hätten die Zeitenwende bereits hinter uns und allen ginge es gut“. Die Hoffnung des Kanzlers auf eine Aufhellung der Konjunktur und anziehende Märkte teile er nicht, so Kubicki: “Sie trifft auf eine gänzlich andere Wirklichkeit.” Die Differenzen der Liberalen mit den Grünen seien dagegen anders gelagert, so der Liberale. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sage genauso wie Finanzminister Christian Lindner (FDP): “Wir müssen etwas für die Wirtschaft tun. Die Grünen denken eher an staatliche Subvention für einzelne Betriebe. Wir denken an Entlastung für alle. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, das hat noch nie funktioniert.”

Sollte es keine Wirtschaftswende geben, dann gehe die Wirtschaft weiter in die Knie, warnte der Bundestags-Vizepräsident. “Die staatlichen Einnahmen werden erodieren. Und dann wünsche ich allen Ministern, die künftig Staatsgeld ausgeben wollen, viel Erfolg.” Schon die nächste Steuerschätzung werde hinter den Erwartungen bleiben, so Kubicki: “Und es wird demnächst dann auch an Arbeitsplätze gehen. Momentan haben wir bei den Zulieferern für die Automobilindustrie bereits Kurzarbeit. Unsere Automobilfirmen produzieren auf Halde. Und ich habe einige CEOs gesprochen, die sagen: Das können wir nicht dauerhaft durchhalten.”

Maßloser Verrat

Dann folgt wieder die übliche haltlose Drohung: Sollte sich die Ampel-Koalition nicht auf einen Haushalt und eine Wirtschaftswende einigen können, schließt Kubicki auch ein vorzeitiges Ende der Koalition als “Ultima Ratio” nicht aus. “Ich bin Strafverteidiger, nichts Menschliches ist mir fremd, und ich schließe grundsätzlich nichts aus. Eine Regierung, die es nicht schafft, innerhalb der gesetzten Grenzen der Verfassung einen Haushalt zusammenzubringen, hat keine Zukunft.” Der Haushalt müsse “bis Ende Juni, Anfang Juli” durch das Kabinett, mahnte Kubicki, “ansonsten wird der Bundestag Schwierigkeiten haben, den Etat dieses Jahr noch zu verabschieden.” Er warnte die Regierung davor, “erneut ein schlechtes Schauspiel abzuliefern und über objektiv nicht umsetzbare Dinge wie die Aufweichung der Schuldenbremse zu debattieren“.

Dieses nicht nur schlechte, sondern desolate Schauspiel ertragen die Bürger nun seit zweieinhalb Jahren und Kubicki hat sich gewaltig geschnitten, wenn er – wie offenbar ernsthaft auch Lindner und Buschmann – wirklich glaubt, dass die Deutschen nicht genau wüssten, wem sie dieses politische Totaldebakel zu verdanken haben. Die Chancen stehen gut, dass diese FDP bei den nächsten Wahlen, zum Dank für ihren maßlosen Verrat an allen eigenen Idealen, Ankündigungen und vor Deutschland als Ganzen, endgültig in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwindet. Diese politische Untreue kann nicht verziehen werden. Auf Nimmerwiedersehen!