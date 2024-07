“Talahons”: Der neue Macho-Chic deutscher Innenstädte

“Talahon“: Das ist keine neu entdeckte Spezies aus dem brasilianischen Regenwald oder eine würzige Speise aus Südspanien, sondern die gerade modische Bezeichnung für die Mitglieder von auffälligen Jugendgruppen mit Migrationshintergrund. Im arabischen Slang bedeutet das Wort “komm doch her“, wobei diese Aufforderung nichts Gutes verheißt. Denn ein Talahon pflegt ein bestimmtes Image, das sich nicht nur in seiner Kleidung, sondern auch in seinem Verhalten ausdrückt. Gesichtet hat diesen modernen Großstadtbewohner wohl jeder schon einmal, er ist kaum zu übersehen, schon deshalb, weil er stets “im Rudel” auftritt. Mehr oder minder echte Markenkleidung und dampfende E-Zigaretten zählen zu seiner Ausstattung, der Umgang untereinander ist rau, man schubst sich zum Spaß herum, ohne Rücksicht auf vorbeigehende Passanten. Auch deutsche Jugendliche, deren Eltern wohl nicht über die finanziellen Mittel verfügen, ihre Sprösslinge mit dem SUV zur nächsten Klimademo zu fahren, fühlen sich magisch vom “Gangster-Image” angezogen. Etwas von der “Coolness” der Talahons wird schon auf sie abfärben, so hoffen sie.

Die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan lässt nun über eine Sprecherin ihre Sorgen verlautbaren, denn die Szene hat nun auch die TikTok-Kanäle der Republik erreicht. Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten würden durch die Videos stigmatisiert. Der “Spiegel” fürchtet – wenig überraschend –, “Rechtspopulisten” könnten sich die Eigenpräsentation der Talahons zunutze machen, um Hass gegen Migranten zu schüren. Einmal ganz abgesehen davon, dass es zur leidigen Gewohnheit geworden ist, die bislang als “Eventszene” bekannten Gruppen von Jugendlichen bei jeder von ihnen verursachten Randale derart aus der Verantwortung zu schreiben: Die Talahons selbst würden über solche Ideen wohl nur schallend lachen. Als “Könige der Innenstadt” sehen sie sich nicht als Unterdrückte, sondern als Herren des öffentlichen Raums. Gern zeigt man die frisch erlernten Kick-Boxing-Moves und gibt sich Gewaltfantasien hin.

Gewalt als Freizeitbeschäftigung

“Deine Jungs sehen, wie ich in dir Messer steche, Blut lecke und stecke deine Leiche in Säcke, weh”, rappt der Hagener Musiker Hassan. Das ist – selbst wenn man Rappern eine gewisse Brutalität und Härte in ihren Texten nachsieht – zu beängstigend, um es noch als “Posing” einzustufen. Um einen solchen Satz als bedrohlich zu empfinden, muss man nicht “rechts” sein, wie es der “Spiegel” insinuiert – sondern lediglich an die täglichen Nachrichten über Messergewalt in Deutschland denken. Gewalt gegen andere als Freizeitbeschäftigung für gelangweilte Jugendliche, die offensichtlich bis zum Äußersten gehen würden, um vor ihrer “Gang” als ganzer Kerl dazustehen – das könnte zu Recht die Definition von “toxischer Männlichkeit” sein.

Versuche, die Gewaltbereitschaft dieser Jugendlichen durch Integrationsmaßnahmen aufzufangen, scheitern immer wieder an der Sozialromantik der Behörden. Auch wenn die Bezeichnung “Talahon” neu ist, das Grundproblem ist es nicht. Man denke nur an die Widerstände, gegen welche die Richterin Kirsten Heisig ankämpfen musste, um ihr “Neuköllner Modell” durchzusetzen. Das sah eine rasche Bestrafung von sogenannten Einstiegsdelikten vor; neben den verordneten Arresten wurden allerdings auch Täter-Opfer-Gespräche organisiert. Die Jugendlichen sollten durch eine Kombination von Sanktionen und Gesprächsangeboten vor einer kriminellen Karriere bewahrt werden. Als besonders erschreckend empfand Heisig das absolute Desinteresse vieler Eltern an den Taten ihrer Kinder, bei Elternabenden wurden häufig Funktionäre der muslimischen Gemeinden vorgeschickt, obwohl Dolmetscher zur Verfügung standen. Nach dem ungeklärten Selbstmord der Richterin 2010 verfiel Berlin rasch wieder in alte Gewohnheiten zurück. Man darf annehmen, dass auch weitere Integrationsangebote lediglich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Sozialarbeiter darstellen, wenn bei den Talahons kein Interesse an Eingliederung in die Gesellschaft besteht. Die sind mit ihrer Rolle nämlich sehr zufrieden.

Linke Sozialromantiker schauen weg

Wo hingeschaut werden müsste, geschieht es aus politischer Korrektheit nicht. Denn die Talahons pflegen nicht nur eine Gewalt-, sondern auch eine ausgeprägte Macho-Kultur. Frauen und Mädchen sind in ihrer Welt nichts wert, sie werden als Köchin, Putzfrau und Sexobjekt angesehen, das man nach Belieben benutzen kann. Das hat bekanntlich mittlerweile auch Auswirkungen auf das deutsche Schulsystem. Während die jungen Männer sich jegliche Freiheit herausnehmen, geraten sowohl muslimische als auch nicht muslimische Mädchen zunehmend unter Druck, sich Scharia-konform zu verhalten. Die Frauenrechtsorganisation “terre des femmes” führte unzählige Gespräche mit Pädagogen an unterschiedlichen Schulformen. Die Hälfte der Lehrer berichtete von der zunehmenden Anzahl an Schülerinnen, welche im Unterricht Kopftuch tragen – und das nicht unbedingt freiwillig, denn der Gruppendruck ist groß. Auch werden die Mädchen immer jünger, obwohl es selbst unter strenggläubigen Muslimen früher üblich war, das Kopftuch erst mit Beginn der Pubertät vorzuschreiben.

Bekanntlich soll damit männlicher Begierde die Grundlage entzogen werden – bei Mädchen schon im Grundschulalter! Aber Kritik an solchen Zumutungen wird man von unseren Integrationsbeauftragten nur selten hören, obwohl in diesem Fall Pädophilie normalisiert wird. Man könnte den Eindruck gewinnen, muslimische Mädchen sollten “sicher verpackt” werden, um einem späteren Ehemann nicht als “beschädigte Ware” übergeben werden zu müssen. An diesem Punkt kommen einem dann doch Zweifel an der Authentizität des Überlegenheitsgefühls der jungen Männer: Haben sie Angst, in den Augen eines gut ausgebildeten, selbstbewussten Mädchens nicht bestehen zu können? Es wäre nicht das erste Mal, dass der Frust darüber für eine junge Frau tödlich endet – aber auch das ist ein Tabuthema. Linke Sozialromantiker arbeiten sich lieber an jenen ab, die gar kein Interesse an einer Änderung der Zustände haben, vielleicht auch deshalb, weil das auf Dauer einen durch öffentliche Gelder finanzierten Job bedeutet. Die Früchte dieser Arbeit sind karg.

Die Werbewirtschaft hat’s gerafft

Es scheint ohnehin, als habe sich Deutschland längst mit seinen Talahons abgefunden. Schon seit Jahren sind junge Muslime das Ziel zahlreicher Werbekampagnen, und sei es nur für Weingummis ohne Gelatine vom Schwein. Da kann man doch neben den Veganern gleich noch eine Zielgruppe erschließen! Während so etwas zumindest niemandem schadet, entdeckt allerdings auch die Sportartikelindustrie die neue Klientel für sich: Trainingskleidung ist beliebt bei den Jugendlichen, für junge muslimische Sportlerinnen werden spezielle, enganliegende Kopfbedeckungen angeboten – wie auch immer sich das mit den Vorstellungen von Sittsamkeit vereinbaren lässt.

Den Vogel schoss jetzt aber die berühmte Sportartikelfirma mit den markanten drei Streifen ab: Nicht nur machte sie für ihre “München-72-Gedächtniskollektion” die Glamour-Israel-Hasserin Bella Hadid zur Werbeikone, was aufgrund des damaligen Attentates auf die israelische Delegation mehr als nur ein Geschmäckle hat. Für bescheidene 171 Euro kann man dort auch einen “Palestine“-Sportschuh in den Farben rot-weiß-grün erwerben – der sich solcher Beliebtheit erfreut, dass er mancherorts schon vergriffen ist. Da sage mal jemand, deutsche Firmen kämen den Interessen junger Migranten nicht entgegen! So lange das Geld in ihre Kassen fließt und auch die Integrationsbeauftragten weiterhin beruflich fest im Sattel sitzen, wird sich an diesen Zuständen auch nichts ändern.