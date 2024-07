Talahons – die neue Bezeichnung für Fachkräfte

Seit den Tagen der Beatles und einer weltweiten Hysterie mit Namen „Beatlemania“ erfreuen uns die Sozialingenieure aus diversen Think Tanks mit immer neuen Jugendtrends. Waren es bei den Beatles noch das Tavistock Institute und Sergeant Pepper Aleister Crowley, die dieses Jugendphänomen erdacht, gecastet und in die Welt gebracht haben, sind es heute eine Vielzahl von Manipulateuren aus Geheimdiensten, Globalistendenkfabriken und Medien – sowie Musiktrenderfindern, die auf diesem Gebiet tätig sind.

Das Neueste, was Sozialwissenschaftler und ihre Geldgeber ersonnen haben und in die Welt der Verblödeten und Unterbelichteten befördert haben (also auf die 0,02-PS-Hirnpower-Plattform TikTok), nennt sich „Talahons“. Die Qualitätsjournalisten der Qualitätspresse erklären uns bekanntermaßen ja die Welt und daher auch die Bedeutung dieses Ausdrucks: “Ta’ Lahon” heißt nicht mehr und nicht weniger als „Komm her!“. Man vermutet, dass der aggressive Touch, mit dem der Ausdruck aktuell belegt ist, aus einer Umdeutung in Rap-Songs entstanden sein könnte, sodass er nun wie eine Aufforderung zum gewollten Konflikt klingt.

Mini-Playback-Show auf TikTok für lobotomierte Kindergartenkinder

Wie alles, was die Globalistenpresse allgemeinbildungsbeflissen darlegt, so trifft auch die Definition von „Talahon“ nicht einmal annähernd die Wirklichkeit. Die stellt sich nämlich so dar: Zwetschgenmanderl mit Machetenhintergrund und dünnen Ärmchen, die alle Hausverbot im Fitnessstudio haben, zelebrieren eine Mini-Playback-Show auf TikTok für lobotomierte Kindergartenkinder. Wie in den guten alten 70er Jahren die Steppkes und Steppkes*Innen tragen sie dabei Handtäschchen um den Hals, möglicherweise, um eine mitgeführte Klappmachete dezent zu tarnen. Bis vor kurzem war es unvorstellbar, dass ein solcher Style je cool sein könnte; schließlich kamen sich viele Boomer mit diesem Zierat am Hals bereits als Kleinkinder dämlich vor. Die Frage erscheint berechtigt, ob mit den Handtaschen wohl demnächst noch Stöckelschuhe kombiniert werden?

Apropos Kleinkinder: Unbekannte Sprachforscher übersetzen den Begriff „Talahon“ mit “Pampersdruckstellen“. Die Sozialingenieure wird’s freuen, und die Nachwuchsmachetler bekommen eh nichts mit… schließlich liegt der Verdacht nahe, das das Hirn einiger dieser Protagonisten, falls überhaupt nachweisbar, lediglich der Schädelinnendekoration dient.

Geschmeidig – furchteinflössende Bewegungen

Sieht man sich TikTok-Videos mit auf dicke Hose machenden Westasiaten und Nordafrikaner an, kann man freilaufenden Lauch beim affigen Gehabe und Zurschaustellung von “Männlichkeit” beobachten. Wer kurz vor einer Dissertation über das Verhalten von Primaten steht, sollte sich das eine oder andere Video einmal ansehen.

Diese Talahonks scheinen zudem alle eine ähnliche Gehbehinderung zu haben. Da alle diese Videos die Ästhetik von Hauptschulabbrechern transportieren, droht beim Konsum derselben direkt eine mittelschwere Durchfallattacke. Würden die Talahon*Innen ihr peinliches Gehabe, gepaart mit Markenklamotten, in einer der großen Städte des Levante aufführen, würden sie nach genau 20 Sekunden von der lokalen Polizei massiv physisch ermahnt werden.

Tolle Kinder – stolze Eltern

Man kann den Trendmachern der involvierten Think-Tanks einen Hang zum bösartigen Humor nicht absprechen. Zielsicher wurde dabei eine neue Schicht der mitteleuropäischen Gesellschaft ausgesucht, die sich trefflich anbietet, um sie dem Spott und dem Hohn auszusetzen.

Die aufgrund ihres eigenen fremdschamerzeugenden Verhaltens dem Lächerlichmachen ausgelieferten zukünftigen McDonalds-Mitarbeiter werden aus völlig identitätslosen Parallelgesellschaften, in denen sie hoffnungslos verdummen, rekrutiert. Passend zu ihren intellektuellen Möglichkeiten wird dann eine geeignete Identität „geschneidert“ die die angehenden Fleischklopsbruzzler nicht verstandesmäßig überfordert. Nicht zu vergessen sind natürlich die Eltern, die einen wichtigen Beitrag zur geisten Entwicklung ihrer Abkömmlinge geleistet haben: Schlimmer kann man nicht scheitern.

Vorsicht vor rassistischer Hetze!

Gott sei Dank erläutert die Hochqualitätspresse in zahlreichen Artikeln den Umstand, dass trotz allem die hauptsächliche Gefahr weiterhin von “rechts” kommt. Unermüdlich weisen sie darauf hin, dass dieser TikTok-Trend ein Nährboden für rechte Hetze und Alltagsrassismus sein könnte, und das daher Vorsicht und Medienkompetenz dringend erfoderlich seien. Vor dem Innenministerium der beliebtesten Innenministerin aller Zeiten bilden sich zwischenzeitlich lange Schlangen von anstehenden Qualitätsjournalisten, die alle ein Sternchen von Frau Faeser in ihr Betragenheft gestempelt bekommen wollen. Verdient ist verdient.