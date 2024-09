Talkshow-Auftrittsverbot gefordert: Die SPD Meck-Pomm will Parteichefin Esken am liebsten in der Besenkammer verstecken

Sozendämmerung im Endstadium: Nach dem katastrophalen Abschneiden der SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen geht bei den Genossen in Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird, die nackte Angst um. Finanzministerin und SPD-Vize Katrin Lang forderte nun gar, dass die Parteispitze sich am besten gar nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lässt – zumindest nicht in Talkshows. „Fürs Erste wäre schon einiges gewonnen, wenn bestimmte Leute grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden. Es ist nämlich unerträglich“, erklärte sie. Wenn sie auch keine Namen nannte, war dies doch unverkennbar auf Parteichefin Saskia Esken gemünzt, die kürzlich in der Sendung von Caren Miosga allen Ernstes erklärt hatte, aus dem Massaker von Solingen lasse sich „nicht allzu viel lernen“ und damit zuverlässig noch die letzten unentschlossenen Wähler von der SPD vergrault hatte.

Auch nach dem Wahldebakel am Sonntag fiel der sauertöpfischen Gouvernante mit der verkniffenen Mimik nichts Geistreicheres ein als Forderung, die Ampel müsse „noch stärker werben, erklären, nach draußen gehen“. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte mit ähnlich lächerlichen und arroganten Schwurbel-Statements für Fassungslosigkeit gesorgt: „Ganz vieles kann nicht nachvollzogen werden, auch weil zu wenig oder nicht verständlich genug darüber kommuniziert wird“, meinte er – also das übliche Geschwätz, dass die Menschen das segensreiche Wirken der Ampel im Allgemeinen und der SPD im Besonderen bloß nicht begreifen, weil sie zu doof sind, gute Politik zu erkennen, und man ihnen diese leider auch nicht gut genug erläutert habe. Genau, das wird es wohl sein!

Historischer Tiefpunkt

Indes sind solche Ausflüchte und Erklärungen gar nicht mehr nötig: Ein Blick aufs Bankkonto und ein Gang vor die eigene Haustür genügen inzwischen für die meisten Deutschen, um die praktischen Auswirkungen der Ampel-Politik in aller Deutlichkeit zu vermitteln. Lange kam dann auch nicht um die Erkenntnis herum, dass hinter den Ergebnissen in Sachsen und Thüringen die Tatsache stehe, „dass die Geduld der Menschen mit der vorherrschenden Politik auf breiter Front zu Ende geht“. In der Migrationsfrage forderte sie „eine große Gemeinschaftsanstrengung wie beim Asylkompromiss in den 90er-Jahren. Denn die Akzeptanz für die bisherige Migrationspolitik in der Tradition Angela Merkels ist in großen Teilen der Bevölkerung praktisch erloschen, nicht nur in Ostdeutschland“.

Das klingt fast ein wenig nach später Einsicht und zumindest simulierter Restvernunft; beides ist in der SPD-Spitze dünn gesät. Dass man sich in der Partei inzwischen also schon öffentliche Auftritte der Führung verbittet, weil sie einfach zu peinlich ist und man hofft, damit zumindest noch ein paar Stimmen in Brandenburg retten zu können, zeigt, wie tief die Verwerfungen inzwischen sind. Der Ruf der SPD, aber auch der des ganzen Altparteienkartells, ist auf einem historisch beispiellosen Tiefpunkt. Immer weniger Menschen trauen denen, die die existenziellen Probleme dieses Landes verursacht haben, auch nur ansatzweise zu, selbige auch zu lösen. Da kommt es auf ein paar verunglückte TV-Auftritte von Esken oder Kühnert auch nicht mehr an