TARGET2-Salden: Tickende Zeitbombe für Deutschland

Der Euro ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt schon pleite – und lebt nur noch weiter von der Ausplünderung Deutschlands. Die Tabelle der TARGET-Salden Stand Oktober 2025 sagt alles (siehe Abbildung unten). Doch davon werden Sie nichts in den Hauptstrommedien lesen. Warum wohl? Die Antwort liegt auf der Hand: Diese Tabelle ist so brisant, dass sie nirgends veröffentlicht wird. Und das, obwohl alle Zahlen auffindbar sind. Sie liegen offen auf dem Tisch, sind frei abrufbar. Es sind also keine Geheimnisse. Dennoch werden sie – jedenfalls nicht so komprimiert wie hier – nicht der der Öffentlichkeit präsentiert. Suchen Sie doch ruhig selbst einmal nach! Sogar auf Wikipedia, wo sonst jeder rechte Furz umfassende lexikalische Erfassung und Erläuterung erfährt, findet sich dazu nur intransparentes, ein Jahr altes Daten-Geschwurbel.

Im Kern bedeutet das, was sich hier hinter spröden Charts und Zahlen verbirgt, dies: Unser Land finanziert seit Jahren das Gesamtdefizit und den Wohlstand von ganz Südeuropa. Jetzt auch von Frankreich. Wir zahlen saldiert letztlich alle Schulden im Euro-System – nicht unsere verkommene Regierung. Wir. Die Schlussfolgerung kann daher nur lauten: Der Euro muss beendet werden. Er tötet Deutschland. Die EU und der Euro vernichten zuerst unser Land, und dann Europa. Doch wir müssen Brüssel ständig fragen, ob wir irgend etwas tun dürfen. Ja, sind wir eigentlich irre? Wir zahlen für unseren eigenen Untergang! Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) muss unverzüglich entlassen werden und Deutschland das Kommando zur Abwendung der Katastrophe und zur Reorganisation unseres Währungs- und Finanzsystems übernehmen. Das bedeutet konkret: Keine Klimaausgaben, keine Rüstung, keine Zahlungen für Entwicklungshilfe, kein Ukrainegeld – nichts mehr!

Zum Hintergrund: TARGET2 ist das Echtzeit-Bruttoabrechnungssystem der EZBG für Zahlungen in Euro. Wann immer Geld grenzüberschreitend innerhalb der Eurozone fließt – also etwa ein Italiener deutsche Staatsanleihen kauft, oder eine spanische Bank sich Geld bei einer deutschen Bank leiht –, wird diese Zahlung über TARGET2 abgewickelt. Jede nationale Zentralbank – Bundesbank, Banca d’Italia und so weiter – hat ein Konto bei der EZB. Der TARGET2-Saldo eines Landes zeigt an, wieviel deren Zentralbank netto fordert (positiv) oder schuldet (negativ) gegenüber dem Eurosystem.

Eine Art automatischer Überziehungskredit

Deutschland hat einen T2-Saldo von plus 1.047 Milliarden Euro. Die Bundesbank hat dem Eurosystem also insgesamt über 1 Billion Euro mehr „vorgestreckt“, als sie zurückbekommen hat – vor allem, weil viel Kapital aus Südeuropa und nach Frankreich nach geflossen ist. Italien hat hingegen ein Minus von 520 Milliarden Euro; die Banca d’Italia schuldet dem Eurosystem also über eine halbe Billion Euro. Die ökonomische Bedeutung von TARGET2 für ganz Europa ist damit erheblich. Das System ist so etwas wie der „automatische Überziehungskredit“ des Eurosystems

Ohne TARGET2 müsste jedes Leistungsbilanzdefizit-Land sofort entsprechende private Kapitalzuflüsse – etwa durch Verkauf von Anleihen an Ausländer – organisieren, sonst würde die Währung abwerten oder es käme zur Zahlungskrise.

TARGET2 ermöglicht es jedoch, dass Länder jahrelang Leistungsbilanzdefizite fahren können, ohne dass der private Kapitalmarkt sofort „nein“ sagt” oder kollabiert. Die Zentralbank des defizitären Landes – etwa die Banca d’Italia – nimmt einfach immer mehr Schulden bei der EZB – also im Ausland – auf. Wir bezahlen letztlich Italien. Hohe negative TARGET2-Salden bedeuten eine anhaltende Kapitalflucht und Leistungsbilanzdefizite:

Italien -520 Milliarden Euro, Spanien -380 Milliarden Euro, Griechenland −120 Milliarden Euro. Das bedeutet: Private und institutionelle Anleger haben über Jahre hinweg massiv Kapital aus diesen Ländern abgezogen – statt italienische Staatsanleihen zu kaufen, kauften sie etwa deutsche oder niederländische – und gleichzeitig wurden Waren/Dienstleistungen importiert, ohne dass dem genügend Exporte gegenüberstanden.

Verdeckte Transferunion

Hingegen bedeuten hohe positive TARGET2-Salden eines Landes, dass dieses zum „Zwangsgläubiger“ gemacht wurde. Denn die Bundesbank kann sich nicht aussuchen, ob sie Italien oder Spanien und so weiter kreditiert; sie wird durch das System gezwungen, weil deutsche Exporteure und Kapitalanleger bezahlt werden wollen. Deutschland hat daher über 1.000 Milliarden Euro außerhalb der offiziellen Bilanz als „unfreiwillige Forderungen“ an das Eurosystem. Die politische Brisanz besteht darin, dass es sich dadurch beim Eurosystem inzwischen eben doch um eine verdeckte Transferunion handelt, die es doch eigentlich niemals geben sollte: Deutsche Sparer und Exporteure finanzieren indirekt den Konsum und die Staatsausgaben Südeuropas und Frankreichs – ohne dass das Parlament jemals zugestimmt hat.

Übrigens: Bei Emmanuel Macrons Amtsantritt im Jahr 2017 war Frankreichs TARGET2-Saldo zunächst nahe Null. Seit 2021 ist er deutlich ins Minus gedreht und lag 2024 und 2025 im Schnitt bei etwa -150 bis -200 Milliarden Euro. Inzwischen ist er im freien Fall. Eine ehrliche Leistungsbilanz würde zeigen, wer realwirtschaftlich mehr verdient, als er ausgibt;) TARGET2 hingegen zeigt , wer die Defizite der anderen finanzwirtschaftlich automatisch und unweigerlich mitfinanzieren muss, weil es keine eigene Währung mehr gibt.