Tatort Vergangenheit: Warum wir „der Geschichte“ unbedingt misstrauen sollten

„Fake News“ gehört inzwischen zum Alltagswortschatz. „Fake Past“ hingegen, englisch für “gefälschte Vergangenheit”, generiert dagegen nicht einmal Treffer von Suchmaschinen – ganz so, als würde es dieses Phänomen nicht geben. Wer sich aber durchliest, was heute schon über “Covid-19” auf Wikipedia zu lesen steht, merkt rasch, wie schnell Lügen zur Geschichte werden. Das neue Buch von Gerd Reuther „Tatort Vergangenheit. Wie eine Fake Past unsere Zukunft diktiert“ nimmt sich dieses Themas an und fördert Erschütterndes zutage. Es geht dabei nicht vorrangig um die medizinische Vergangenheit, die der Autor schon öfter entzaubert hat. Dieses Mal hat er sich die „große“ Geschichte vorgenommen: die Antike, Karl den Großen und die Renaissance. Es wird schnell klar, dass das Lügengebäude um Corona nur eine Fortschreibung unserer europäischen Geschichte ist. Von Seite zu Seite in Reuthers Buch wird klarer, dass wir im Geschichtsunterricht bis heute belogen werden.

In Schule und Studium hat man uns von Homer bis zur ersten großen Pest in Europa alles so vermittelt, als handelte es sich um gesicherte Fakten mit reichlich Beweisen. „Tatort Vergangenheit“ seziert die Überlieferungen, um festzustellen, dass es von vielen Personen und Ereignissen keine Zeitzeugenberichte, keine Bodenfunde und keinerlei Originalschriften gibt. Das meiste, was weiter als etwa eintausend Jahre zurückliegt, stammt aus klösterlichen Schreibstuben. Man hätte Originale kopiert, aber dann die Originalschriften verloren oder weggeworfen. Wer hätte das glauben sollen, wenn uns Lehrer dies erzählt hätten?

Beliebigkeit des Zufalls

Die Geschichtsnarrative können so nicht stimmen. Wieso sollen aus der Antike nur Schriften von Philosophen, Denkern und Chronisten aufgehoben worden sein? Wo sind denn die Dokumente aus dem Alltag – Rechnungen, Forderungen und Rechtsstreitigkeiten? Entweder müssen die Überbleibsel die Beliebigkeit des Zufalls widerspiegeln, oder es wurde stark selektiert. Aber warum hätten Klosterbrüder dann heidnische Schriften und banale Briefe aufgehoben? Vieles an einer scheinbar so durchgängigen Dokumentation der Vergangenheit ist unplausibel und widersprüchlich. Wie kann es in der Antike fast tausend Historiker gegeben haben, die für die Nachgeborenen Ereignisse aufgeschrieben hätten? Wie glaubhaft sind deren Verlautbarungen, wenn sie über Dinge „berichten“, die zu anderen Zeiten und an anderen Orten stattgefunden haben sollen? Das gilt offenbar bis ins Mittelalter. Der berühmte Gang nach Canossa eines deutschen Kaisers wurde nur von einem einzigen Kirchenmann überliefert. Wir wissen nicht, was der Kaiser dazu gesagt hat.

Im Verlauf des Buches wird immer klarer, dass es so, wie wir die Geschichte eingetrommelt bekommen haben, sicher nicht gewesen sein kann. „Tatort Vergangenheit“ vermittelt, dass schon viel gewonnen wäre, einzugestehen, dass wir weiter zurück als etwa ein Jahrtausend nichts Verwertbares wissen. Selbst die Archäologie hilft da nicht weiter, da anorganisches Material, also Steine und Scherben, nicht datierbar sind. Reuther erläutert auch knapp und schlüssig, dass die Radiokarbonmethode und die Jahresringe unzuverlässig sind.

Die Renaissance war bereits ein „Great Reset“

Am Ende des Buches können nur noch Gläubige des Mainstreams annehmen, dass alles mit rechten Dingen zuging. „Tatort Vergangenheit“ benennt auch, wie unsere heutige Geschichte zustande kam und warum. Die Renaissance war bereits ein „Great Reset“ und kein Erwachen selbstreflektierender Menschen. Die Humanisten waren ein informeller „Club narzisstischer Hochstapler“ und als Lakaien der Mächtigen vorrangig Propagandisten einer Zeitenwende. Spuren der Römer und Griechen tauchten erst jetzt auf und dienten als Legitimation für einen Gesellschaftsumbau.

Wer meint, dass es für uns heute eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, was früher geschah, sollte sich vergegenwärtigen, dass unsere Zukunft immer über die kollektive Erinnerung der Geschichte bestimmt wird. Nur wenn die Zukunft Vergangenes zu wiederholen scheint, macht die Bevölkerung mit. Wäre „Covid-19“ die erste behauptete Pandemie gewesen, wäre es schwerer geworden. Mit Pestereignissen und der „Spanischen Grippe“ in der vorgetäuschten Erinnerung hatte man leichteres Spiel. Wer die Geschichtserfindung der Humanisten kennt, kann sich leichter vorstellen, was jetzt auf uns zukommt.