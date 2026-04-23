Teherans Machtkampf: Kriegskurs ohne klare Linie

Die Signale aus Teheran bleiben widersprüchlich – und sie werden schärfer. Hinter der Fassade offizieller Verlautbarungen zeigt sich ein System, das zunehmend von inneren Spannungen geprägt ist. Es geht nicht mehr nur um Strategie nach außen, sondern um die Frage, ob sich die Islamische Republik intern überhaupt noch auf einen Kurs verständigen kann. Der Journalist und Analyst Mehrdad Ghasemfar beschreibt eine Führung, die sich in zwei Lager aufspaltet: jene, die den Krieg für nicht mehr durchhaltbar halten, und jene Sicherheitskreise, die genau darauf bestehen. Diese Spaltung ist keine taktische Nuance, sondern ein struktureller Riss – mit direkten Folgen für jede Entscheidung in Teheran.

Währenddessen versucht man, Stärke zu demonstrieren. Der Abgeordnete Mahmoud Naboyan sprach offen davon, dass Iran seine Ölexporte sogar steigern konnte. Das auf See befindliche Öl sei vollständig verkauft worden – zu Preisen, die deutlich über dem bisherigen Niveau lagen. Eine Botschaft, die weniger ökonomisch als politisch zu verstehen ist: Man will Handlungsfähigkeit zeigen, auch unter Druck. Doch dieser Druck ist real. Das United States Department of the Treasury verlängerte zwar eine Ausnahmeregelung für iranische und russische Öllieferungen, doch geschah dies nicht aus Entgegenkommen, sondern aus Notwendigkeit. Mehrere Staaten fürchten Engpässe, sollte die Lage rund um die Straße von Hormus weiter eskalieren.

Parallel dazu verschiebt sich das militärische Gleichgewicht schrittweise. Laut Fox News verlängerte Donald Trump eine Waffenruhe um wenige Tage – ein Zeitfenster, das auffällig genau mit der Verlegung des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush korrespondiert.

Die Gewichte verschieben sich

Doch ein entscheidender Punkt wird dabei oft übersehen: Die militärische Präsenz im Roten Meer ist weiterhin nicht vollständig aufgebaut. Für einen groß angelegten Konflikt – insbesondere einen, der nach Prinzipien geführt würde, wie sie historisch mit dem Bürgerkriegsgeneral William Tecumseh Sherman verbunden werden – fehlt bislang die vollständige operative Tiefe. Ein solcher Ansatz, der auf systematische Zermürbung wirtschaftlicher und infrastruktureller Grundlagen abzielt und in seiner Logik an Konzepte erinnert, die später etwa im Umfeld von Henry Morgenthau Jr. diskutiert wurden, setzt eine andere Dimension der Vorbereitung voraus.

Genau diese Diskrepanz ist bemerkenswert: rhetorische Eskalation auf der einen Seite, unvollständige militärische Disposition auf der anderen. Auch diplomatisch bleibt die Lage unklar. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums ließ offen, ob Teheran an Gesprächen in Islamabad teilnehmen wird. Man entscheide „im nationalen Interesse“ – eine Formel, die Spielraum lässt, aber keine Richtung vorgibt. Im Inneren verschieben sich derweil die Gewichte. Die Islamische Revolutionsgarde und konservative Kräfte dominieren zunehmend den außenpolitischen Kurs. Reformorientierte Stimmen spielen kaum noch eine Rolle. Das macht Kompromisse unwahrscheinlicher – und erhöht zugleich das Risiko für jene, die sie dennoch versuchen.

Denn hinter den Kulissen geht es längst auch um persönliche Sicherheit. In einem System, das Loyalität über alles stellt, kann Diplomatie schnell zur Gefahr werden. Ein weiterer Verhandlungstermin zwischen den USA und Iran ist für Freitag angesetzt. Ob er mehr ist als ein taktisches Manöver auf Zeit, bleibt offen. Sicher ist nur: Diese Geschichte bewegt sich nicht auf ein Ende zu – sondern auf eine Zuspitzung, deren Richtung selbst in Teheran nicht mehr eindeutig festgelegt ist.