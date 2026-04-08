Teil des linken NGO-Komplexes: Schluss mit der Staatsfinanzierung der Kirchen!

Immer mehr von der Kirche enttäuschte oder von ihr aktiv ausgegrenzte Deutsche spüren in sich den Wunsch aufsteigen, dass man der parasitären Schlange, zu dem diese Organisationen verkommen sind, den Kopf abschlagen muss. Gott und Jesus haben diese Clownsvereine schon lange verlassen; sind haben sich stattdessen zu zunehmend irrlichternden grünen NGOs verwandelt, die neuen Götzen wie dem Klimakult oder der Transgender-Ideologie huldigen. Vor diesem Hintergrund ist die rechtskonforme Auslöschung oder zumindest Zurückstutzung dieser geldfressenden De-facto-Staatsorganisationen und ihrer linkswoken „Amtsträger“ ein Gebot der Stunde.

Es ist die Weimarer Reichsverfassung (WRV) vom 14. August 1919 (!), die diese Truppe noch immer beim institutionellen Kirchensteuer-Diebstahl unterstützt; Artikel 140 Grundgesetz verweist auf Artikel 137, Absatz 6 WRV. Danach sind Religionsgesellschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts berechtigt, “nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben”. Es handelt sich dabei also um keine bloße politische Option des Landes, sondern ein verfassungsrechtlich abgesichertes Ausbeutungsrecht. Selbst ein Landesgesetz, dass eine Ankreuz-Bestätigung der Mitgliedschaft bei der Steuererklärung vorsieht, wäre wohl rechtswidrig. Was aber geht, ist eine Ansiedlung beim Einwohnermeldeamt. So kann bei jeder Passangelegenheit oder Formularsache quasi nebenbei Geld gespart und der Austritt sehr vereinfacht erklärt werden.

Austritt als Verwaltungsakt noch einfacher machen

Nach ihrer eigenen Moral wäre das doch super für die katholische und evangelische Kirche – denn wollen die wirklich Steuern von bösen “rechtsradikalen” AfD-Wählern nehmen? Und für ohnehin erklärtermaßen unerwünschten Ausgetretenen sowieso: Die sparen bares Geld: Wir reden bei einem ein Doppelverdienerpaar mit 8.000 Euro brutto monatlich, bei bis zu 9 Prozent auf die Einkommenssteuer, in 40 Jahren von knapp 50.000 Euro. Wer das mit einer Verzinsung von 3 Prozent als ansparen würde, käme auf knapp 100.000 Euro. Das ist keine Kleinigkeit – und angesichts der ausbleibenden seelsorgerischen und spirituellen Gegenleistung durch diese vorpolitischen Haltungs- und Propagandaorganisationen des Linksstaats eigentlich eine denklogische Schlussfolgerung, um den völlig von ihrem Weg und ihrer eigentlichen Funktion abgekommenen Kirchen den Rücken zu kehren.

Was außerdem endlich passieren muss, ist die direkte Streichung von 657 Millionen Euro, die die bunte Klerikertruppe beider Konfessionen jährlich zusätzlich zur Kirchensteuer als „Staatszuschüsse“ von den Ländern abgreift. Für 2025 betragen die direkten Staatsleistungen an die Kirchen laut der länderbezogenen Übersicht alleine etwa in Mecklenburg-Vorpommern 15,56 Millionen Euro und in Sachsen-Anhalt 44,91 Millionen Euro. Für 2026 sind in derselben Übersicht in Mecklenburg-Vorpommern 16 Millionen Euro und in Sachsen-Anhalt 46,97 Millionen Euro ausgewiesen.

657 Millionen jährlich – als jahrhundertealte “Dauerabfindung”

Entgegen der Entwicklung der Kirchenmitglieder steigen also die Zuwendungen weiter. Im Land Berlin erhielt die Evangelische Kirche 2025 8,04 Millionen Euro, die Katholische Kirche 4,28 Millionen und die Altkatholische Kirche 0,01 Millionen Euro – macht also in der finanziell maroden Bundeshauptstadt insgesamt 12,333 Millionen Euro. Der Witz dabei: Rechtsgrund dieser staatlichen Endlos-Zuschüsse und der heutigen Abzocke ist die Säkularisation kirchlichen Vermögens am Anfang des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 auf Druck Napoleons. Damals wurden zahlreiche geistliche Territorien aufgehoben und kirchliches Vermögen auf weltliche Herrscher übertragen. Als “Ausgleich” dafür kam es zur noch immer gezahlten pauschalen Dauerabfindung an die Kirchen, fixiert per Konkordat und Staatsverträgen. 657 Millionen jährlich – bis heute. Und das wohlgemerkt auch von Nichtchristen.

Die Kirche kassiert also nicht nur Kirchensteuern von AfD-Wählern, die sie anfeindet und stigmatisiert, sondern auch das Geld von immer mehr Steuerzahlern, die ihr überhaupt nicht angehören. Dieser Skandal muss sofort weg – alleine schon, um die Bürger zu entlasten. Es ist allerdings wie beim Zwangsgebührenrundfunk: Dieses Thema anzugehen wird die Aufgabe neuer (AfD-)Landesregierungen sein.