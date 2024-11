Telefonat Viertelnachzwölf

„…Ja… bitte, wer…?“ – „He Mütze, bist schon wieder im Kahn? Ich bin’s. Der Scholzomat!“ – „Wenn Sie mich auf den Arm nehmen wollen…“ „Mensch Mützenich, Klüsen auf! Olaf hier…sorry, dass ich mich nicht… höhö… gleich auf dem Pager gemeldet habe… kleiner Scherz am Rande… hab grad mit Karl die dritte Tüte angefangen und schon enorm gute Laune! Folgendes…hast du die Tagesthemen gesehen?“ – „Tagesthemen? Äh…ja klar, aber was war denn…? – „Mütze, du Penner, hast wieder nicht aufgepasst? Das Volk hat gesprochen. Das Voholk! Im Zustand der alkoholischen Gärung zwar, aber immerhin. Verstehst? Aufm 11.11. Das hat der Buhrow wieder so was von affengeil hinbekommen. Er hat da so ein Gebührenfunk-Mariechen aufgetrieben, das in die Kamera gefordert hat, die Wahlen auf jeden Fall bis weit nach Karneval zu verschieben! Damit sie ohne Stress feiern können. Ist das geil, Mütze, oder ist das geil? Die Stimme des Volkes, verstehste?“

„Hm, naja Olaf, die Hupfdohle kenn ich doch von irgendwoher. Ich glaube, von den Jusos. Oder von ‚Onlyfans‘.. Oder beides. Kam mir jedenfalls bekannt vor… Äh…naja… geht so. Ob die uns das als Stimmungsbild abnehmen? Versteh gar nicht, warum Du so aufgekratzt bist, die Nummer mit dem Papiermangel hat nicht funktioniert, die Ruth ist stinksauer, weil du ihr so einen Blödsinn aufgedrückt hast. Der Küchenkanzler zieht auch nicht mehr mit, und Merz will auch nicht März sondern sofort. Die Umfragen werden immer beschissener. Moorburg sprengen haben wir grade noch so hinbekommen, aber es produzieren, glaub ich, immer noch welche…statt zu Verdi oder in die Antifa zu wechseln. Ist doch Kacke, das alles…“

Wahltermin 29. Februar!

„Papperlapapp, Mützenich, Moorburg! Was ist das überhaupt? Wir brauchen jetzt mehr Kohle, Mütze, darum geht’s. Hast du mir nicht zugehört? Du sollst dich jetzt einfach mit Merz einigen!“ – „Äh…wie jetzt? Auf Vertrauensfrage und den Wahltermin?“ – „Quatsch, Mütze, auf die Groko. Irgendwann mal. Dämmert’s? Die Groko! Den Märzenbechersaft muss er ja schlucken. Wir machen jetzt erstmal in Ruhe weiter. Ich hab da nämlich noch ein Ass in der Gynäkologentasche.“ – „Gynäkologentasche?“ – „Vergiss es Mütze, jedenfalls ein Instrument. Einen genialen Schachzug. Pass auf: Wir verkünden jetzt erstmal, dass wir nicht im März sondern schon Ende Februar neu wählen. Und zu Silvester geben wir das genaue Datum bekannt.“

„Hm, nicht schlecht… Februar, das heißt ja, dass wir erst im Sommer in die Groko wechseln müssen!“ – „Nichts müssen wir Mütze, wir ziehen die absolute Minderheitsregierung bis 2028 durch. Du musst nur noch nach oben gucken, die Schlafmütze öffnen, Rolf… und dann regnet‘s Pensionstaler, das glaubst du nicht! Das ist Wirecard in Gold zum Geldrucken!“ – „Wirklich? Du meinst… also ich meine, Sie, mein Kanzler, würden das möglich machen?“ – „Klar Mütze, hat’s endlich geklingelt?“ – „Äh…im Klingelbeutel? Nein noch nicht…? Ich steht irgendwie auf der Bettflasche…“ „Mütze…du machst mich fertig…hör zu…wir kündigen vorgezogene Neuwahlen an! Noch vor dem März!” – “Ich versteh immer noch nicht…?” – “Boah Mütze…also gaaanz langsam… wir… also ich… legen den Wahltermin einfach auf den 29.Februar!“ – “Ich versteh immer noch nicht… können wir nicht den 31. nehmen?” – “Den Einundreißigsten? Nicht dein Ernst, Mütze?!? Pass auf, geh wieder schlafen! Oder, Moment… hast du die Nummer vom Kevin noch?”