Telegram-Gründer Durov trotzt der EU: “Wir werden Ihre privaten Nachichten nicht scannen!”

Die Debatte um die von der EU vorangetriebene anlasslose Chatkontrolle erhält prominenten Widerstand. Ausgerechnet der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, hat nun unmissverständlich erklärt, dass sein Unternehmen sich einer anlasslosen Durchleuchtung privater Nachrichten verweigern werde. Auf X schreibt Durov: „Ja, Telegram wird Ihre privaten Nachrichten nicht scannen, egal welche Bananenrepublik-Tricks die EU anwendet.“

Mit dieser ebenso scharfen wie treffenden Formulierung bringt der Unternehmer auf den Punkt, worum es hier tatsächlich geht: Um die Frage nämlich, ob der Staat künftig das Recht erhalten soll, private Kommunikation seiner Bürger präventiv zu überwachen. Seit Jahren arbeitet die Europäische Union an Plänen, Messenger-Dienste dazu zu verpflichten, Nachrichten ihrer Nutzer automatisiert nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen. Offiziell dient dies dem Kampf gegen Kindesmissbrauch und andere schwere Straftaten. Doch das Interesse am Kinderschutz ist vorgeschoben. Hier geht es erstmals in der Geschichte Europas um eine anlasslose Massenüberwachung sämtlicher Bürgerkommunikation – unabhängig davon, ob gegen den Einzelnen überhaupt ein Verdacht besteht.

Generalverdacht gegen jeden Bürger

Der eigentliche Tabubruch besteht deshalb nicht allein in der technischen Umsetzung, sondern im zugrundeliegenden Menschenbild. Der Bürger wird nicht länger als freier und rechtschaffener Mensch behandelt, dessen Privatleben grundsätzlich geschützt ist. Vielmehr wird jeder Nutzer digitaler Kommunikation unter Generalverdacht gestellt. Jede Nachricht, jedes Foto und jede Datei könnten künftig automatisiert überprüft werden, bevor sie überhaupt ihren Empfänger erreichen. Genau gegen diese verheerende Entwicklung richtet sich Durovs Erklärung, womit seine Aussage als klares Bekenntnis zum Schutz der Privatsphäre zu verstehen ist. Das Briefgeheimnis endet aus seiner Sicht nicht deshalb, weil Briefe heute digital verschickt werden.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Deutlichkeit seiner Worte. Die Formulierung „Bananenrepublik-Tricks“ reflektiert, was aus dieser EU inzwischen Geparden ist: ein Regime, in dem rechtsstaatliche Garantien zunehmend ausgehöhlt werden. Ganz typisch für die totalitäre Entwicklung ist, dass immer häufiger Freiheitseinschränkungen mit einem vermeintlich höheren Sicherheitsinteresse begründet werden – in dem Fall der angeblich Prävention von Kindesmissbrauch; ein honoriges Ziel – doch worum es bei der Chatkontrolle wirklich geht, ist etwas anderes: Die EU will den gläsernen Bürger – und die Überwachung aller oppositionellen Kräfte.

Der Kampf um die Freiheit und gegen totalitäre Regime

Welch bittere Ironie: Gerade Europa verstand sich über Jahrzehnte als Kontinent der Grundrechte; das Post- und Fernmeldegeheimnis gehörte zu den tragenden Säulen liberaler Demokratien. Wer dieses Prinzip aufgibt, verändert das Verhältnis zwischen Staat und Bürger grundlegend. Denn wo jede Kommunikation potenziell kontrolliert werden kann, entsteht zwangsläufig ein Klima der Selbstzensur. Natürlich hat der Staat die Pflicht, schwere Straftaten zu verfolgen und Kinder wirksam zu schützen. Daraus folgt jedoch keineswegs das Recht, die private Kommunikation von Millionen unbescholtener Menschen vorsorglich zu durchsuchen. Der Rechtsstaat lebt gerade davon, dass Ermittlungen an einen konkreten Verdacht anknüpfen – nicht daran, dass jeder Bürger zunächst als potenzieller Täter behandelt wird.

Dass ausgerechnet ein Unternehmer wie Pavel Durov diese Grundsätze heute mit größerer Entschiedenheit verteidigt als viele europäische Politiker, sollte zu denken geben. Seine Botschaft ist klar: Datenschutz ist kein Hindernis für Freiheit, sondern eine ihrer unverzichtbaren Voraussetzungen. Ob Telegram dem Druck, der infolge seiner Weigerung zwangsläufig auf ihn einwirken wird, dauerhaft standhalten kann, bleibt abzuwarten. Das öffentliche Bekenntnis seines Gründers setzt jedoch ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der immer mehr Bereiche des privaten Lebens digital überwacht werden sollen. Durov erinnert daran, dass Freiheit nicht nur auf Marktplätzen und in Parlamenten verteidigt werden muss, sondern ebenso im privaten Chat zwischen zwei Menschen. Es wäre zu begrüßen, wenn auch die CEO anderer Messengerdienste seinem Beispiel folgen und die offene Rebellion gegen die EU-Anmaßung wagen würden.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis“