„Terminator“ wird Wirklichkeit: Humanoide Roboter auf dem Vormarsch

Aufnahmen aus Shenzhen in China zeigten unlängst einen humanoiden Roboter, der während einer öffentlichen Patrouillendemonstration neben uniformierten Polizisten lief (siehe auch Beitragsbild oben). Es handelt sich um echte, keine KI-Aufnahmen; die Szene spielte sich nahe beim berühmten Tourismus-Hotspot “Fenster der Welt” und erregten schnell die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Entwickelt wurde der von EngineAI Robotics Technology entwickelt; er gehört zur humanoiden Roboterserie “T800” des Unternehmens.

Sein Auftritt an der Seite von Polizisten sorgte im Netz schnell für Besorgnis und hitzigen Diskussionen über die zukünftige Rolle von Robotern im öffentlichen Raum. Die chinesischen Behörden haben indes klargestellt, dass es sich nicht um einen offiziellen Einsatz handelte; die Präsenz des Roboters sei Teil einer Testphase gewesen und habe in keinem Zusammenhang mit regulärer Polizeiarbeit oder gar Strafverfolgungsaufgaben gestanden.

Atemberaubende Leistungsfähigkeit

EngineAI erklärte ebenfalls, dass die Demonstration auf den jüngsten Start des T800-Modells folgte. Es stellt einen Schritt weg von der Entwicklung ausschließlich im Labor hin zu realer Testumgebungen dar. Das soll zwar beschwichtigend klingen, doch man weiß nach allen Erfahrungen, dass jede verfügbare Technologie natürlich auch irgendwann zum Einsatz kommt – gerade im polizeilichen und dann zwangsläufig auch militärischen Bereich. Übrigens: Das Modell heißt tatsächlich T800 – so wie in “Terminator”.

China hat in den letzten Jahren massiv in Robotik und künstliche Intelligenz investiert; wie stark, darüber kann nur spekuliert werden, doch Demonstrationen der Leistungsfähigkeit dieser Roboter sind schlicht atemberaubend (siehe hier). Dass diese Technologie natürlich für einen möglichen Einsatz in der öffentlichen Sicherheit, der Industrie und anderen Anwendungen in der realen Welt untersucht und weiterentwickelt wird, liegt auf der Hand…