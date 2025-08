Teure Stromtrassen für windigen Windstrom

Die Nord-Süd-Trassen für den Windstrom von den Küsten nach Bayern und Württemberg sollen weitgehend in der Erde verlegt werden, was über siebenmal (!) teurer ist als Freileitungen. Im Norden von Deutschland gibt es inzwischen zu viele Windgeneratoren. Bei Starkwind reichen die Leitungen nicht aus, den Strom abzutransportieren. Überlastungen drohen. Wenn dann Überlastsicherungen ansprechen, kommt es zum Stromausfall. Mit den neuen Leitungen soll der Windstrom in den windarmen Süden von Deutschland fließen.

Die Trassen sind inzwischen weitgehend geplant. Wenn nun ein Großteil der Leitungen in das Erdreich verlegt wird, ist Gleichstrom die erste Wahl, weil er deutlich geringere Leitungsverluste als Wechselstrom aufweist. Doch dafür gibt es an den Kopfenden der Leitungen Verluste – durch teure Wechselrichter zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und wieder zurück. Die Leistungen der Wechselrichter liegen im Gigawattbereich. Das ist mehr als die Leistung eines Großkraftwerkes.

Teure Erdkabel

Die Übertragungsnetzbetreiber, die zum Bau und zur Wartung der Leitungen verpflichtet sind, plädieren hingegen für Freileitungen mit Wechselstrom. Diese kosten „nur“ eine Million Euro pro Kilometer, während die erdverlegten Gleichstromleitungen – wie gesagt – um den Faktor 7 teurer sind (laut Auskunft des Übertragungsnetzbetreibers Tennet). Hinzu kommt eine schneller mögliche Schadensbehebung bei oberirdischen Trassen: Reparaturen dauern bei Freileitungen nur Stunden bis Tage, bei erdverlegten Kabeln sind es Tage bis Wochen.

Die Ministerpräsidenten der Länder, durch die die Stromtrassen gebaut werden sollen, streiten sich über die optimale Ausführung. Einige ziehen die deutlich preiswerteren Freileitungen vor mit dem Argument, die höheren Kosten der erdverlegten Leitungen würden den Strompreis noch höher treiben. Der SPD-Ministerpräsident von Niedersachen, Olaf Lies, befürwortet hingegen die derzeitige Planung zur Erdverlegung. Sein Argument: Die Erdverlegung würde weitgehend von der Bevölkerung akzeptiert. Eine Umplanung zu Freileitungen würde hingegen die Akzeptanz verringern und die Zeit bis zum Bau wesentlich verlängern. Eine Kostenersparnis sei dann nicht mehr gegeben.

Hoher Kupferverbrauch

Kein Thema ist bei den Planungen offenbar der hohe Kupferverbrauch für die erdverlegten Leitungen. Eine Leitung für ein Gigawatt Leistung braucht pro Kilometer rund 40 Tonnen Kupferkabel mit einem Metallwert von über 400.000 Euro. Die geplanten 1.700 Kilometer Übertragungsleitungen mit 4 Gigawatt Leistung würden insgesamt etwa 270.000 Tonnen Kupfer benötigen mit alleine knapp 3 Milliarden Euro Metallwert (!). Das sind etwa 20 Prozent der Jahresproduktion in Deutschland. Durch die erhöhte Nachfrage wird der Kupferpreis deutlich steigen. Freileitungen hingegen haben Aluminium-Leiter und sind auch daher deutlich preiswerter.

Die grünen Politiker wollen mit den geplanten Leitungen den Windstrom von der Küste in die südlichen Wirtschaftsregionen von Deutschland bringen. Doch dazu reichen die Leitungen nicht: Allein in Niedersachsen stehen Windgeneratoren mit 12,5 Gigawatt installierter Leistung, die aber nie erreicht wird: 70 Prozent ist die maximale Leistung bei Starkwind. Das sind 8,5 Gigawatt. Zusammen mit den anderen Küstenländern erzeugt der Norden Deutschlands bei Starkwinden mehr Leistung, als überhaupt gebraucht wird. Daran ändern die geplanten Trassen nichts. Auch dann gibt es weiter Überschussstrom, der verschenkt oder sogar kostenpflichtig entsorgt werden muss (Stichwort “negative Börsenpreise”).

Stromleitungen ohne Strom

Bei Dunkelflauten hingegen, in der Nacht und bei Windstille, gibt es keinen Wind- und Solarstrom. Dann fließt kein grüner Strom durch die teuren Leitungen. Vielleicht könnten sie noch Kraftwerkstrom transportieren, denn Kraftwerke müssen einspringen, wenn die Wind- und Solaranlagen trotz knapp 190 Gigawatt installierten Leistung keinen Strom liefern; doch für Kraftwerkstrom werden keine neuen Trassen gebraucht, weil die Kraftwerke grundsätzlich in Verbrauchernähe liegen.

Die teuren geplanten Stromtrassen von Nord nach Süd werden also ausschließlich gebraucht, um Überschussstrom von den Windgeneratoren an der Küste abzuleiten. Diese Situation dürfte höchstens an 2.000 Stunden im Jahr vorliegen. Die Leitungen würden dann zu drei Vierteln des Jahres ungenutzt bleiben. Dieser geringe Nutzungsgrad muss zwangsläufig die Stromkosten weiter in die Höhe treiben. Der Ministerpräsident Olaf Lies ist mit seiner Forderung, erdverlegte Trassen zu bauen, ein großer Kostentreiber; dabei sollte er als Elektroingenieur eigentlich in der Lage sein, dies zu erkennen. Doch grüne Ideologie und Parteiräson halten ihn wohl davon ab.

Zurück zu Kohlekraftwerken

Es wird immer offensichtlicher: Wind- und Solarstrom treiben die Strompreise in die Höhe und zerstören die Umwelt in weitaus größerem Ausmaß als Kraftwerke. Mit den hohen Strompreisen ist die deutsche Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig. Betriebe müssen schließen oder abwandern. Abhilfe bringt nur ein Zurück zu einer Stromversorgung durch Kraftwerke in Verbrauchernähe. Am günstigsten sind moderne, effiziente Kohlekraftwerke: Kohle ist weltweit zu haben und pro Kilowattstunde der preiswerteste Energieträger.

Die Leistung der deutschen Kohlekraftwerke wäre noch immer ausreichend, wenn die stillgelegten Kraftwerke wieder reaktiviert würden. Der Kohletransport zu den Kraftwerken ist günstiger als längere Stromleitungen und Kohle kann problemlos auf Halde gelagert werden. Zudem müssen die Abgaben auf CO2-Emissionen sofort enden. Die Behauptung oder der Glaube, CO2 würde die Erde kritisch erwärmen, ist ein unbewiesenes Narrativ, auf dessen Grundlage nicht länger die Zerstörung einer der einst größten und weltweit erfolgreichsten Volkswirtschaft mit Schlüsselindustrien betrieben werden darf.