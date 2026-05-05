Thank You, Mr. Putin!

Freuet euch, liebe Leser – denn nn ist es endlich soweit. All das Sehnen, all das Hoffen, all die Mühen erfuhren am 1. Mai 2026 ihren gerechten Lohn: Wladimir Wladimirowitsch Putin hat endlich die Druschba-Pipeline, die Energielebensader, welche Berlin, Brandenburg, weite Teile Nordostdeutschlands und Westpolens bislang noch wenigstens mit kasachischem Öl versorgte, geschlossen.

Was haben wir nicht alles versucht, bis es endlich soweit war! 2025 hatte die europäische Union mit heldenhafter Unterstützung der deutschen Bundesregierung endgültig beschlossen, mit der lästigen billigen Energieversorgung aus und über Rußland 2027 endgültig Schluß zu machen. Denn Minister, Staatssekretäre und Abgeordnete brauchen diese billige Gas- und Öl-Versorgung nicht. Wenn‘s zu teuer wird, dann erhöht man sich die Diäten, Gehälter und weil man schon dabei ist, auch die Aufwandspauschalen. Freifahrtscheine und Freiflugtickets sorgen dafür, daß man rechtzeitig zu den Sitzungen in Berlin, Brüssel , Straßburg und an der Cote d’Azur kommt. Nein – von Wladimir Wladimirowitsch Putin läßt sich kein Abgeordneter oder Minister erpressen. Diese Standhaftigkeit und Widerstandswille sind es schließlich, was die Bürger von ihren Politikern erwarten. Denn, so lautet der stehende Ausspruch in den Gängen der Parlamente: „… diese Idioten wählen ja sowieso immer wieder dieselben“.

Pfeifen Sie auf Deutschland und die Moral!

Erinnern Sie sich noch? Aus der DDR seligen Angedenkens stammte die bis dato völlig unbekannte Angela, eine unscheinbare FDJ-Aktivistin, die mangels geeigneter Gegner anschließend in der BRD Karriere machte und ihrem Schlachtruf „Wir schaffen das“ folgend Deutschland und die Deutschen tatsächlich “geschafft” – oder sagen wir besser abgeschafft – hat. Außer den paar Zehntausenden, die im Zuge dieser Umvolkung erstochen, vergewaltigt oder während der hilfsweise ausgerufenen Pandemie zu Siechtum oder Tode geimpft wurden, hat das alles der großen Masse der Deutschen bei weitem noch nicht den nötigen Schmerz verursacht, um sie zu einer Therapie zu motivieren. Pfeifen Sie auf Deutschland und die Moral! Seit Bertholt Brecht wissen wir: Zuerst kommt das Fressen und dann erst die Moral. Zu fressen gab es für die Überlebenden ja immer noch genug – und so wählte man diesmal aus Spaß ein bißchen weniger Union, dafür ein bißchen mehr Rot-Gelb-Grün, gerade soviel daß sich nichts Entscheidendes ändere.

Etwas Lustiges, etwas Buntes, etwas Schräges, etwas Ausgefallenes sollte es nach der tristen DDR-Renaissance der FdJ-Sekretärin sein: Annalena, als fleischgewordener Unterschied von strohdumm und genial, Robert als Wirtschafts-Archäologe, Olaf als Flohzirkus-Dompteur, Christian als mittelloser Insolvenzverwalter und Ricarda zur Wasserverdrängung im Swimmingpool. Mein Gott, war das lustig! Wenigstens die um uns herum haben sich auch tatsächlichen die Bäuche gehalten vor Lachen. Vor allem als Selenskyj mit Hilfe der Briten, auf dringendes Anraten der US-Amerikaner, die Nordstream-Pipeline in die Luft gesprengt hatte (Sie wissen schon, die mit dem billigen russischen Gas und wir dann teure Energie aus den USA kaufen mussten!). Die deutsche Wirtschaft war da schon im Tiefflug, die Firmeninsolvenzen stiegen beängstigend, im Ausland wurden statt der deutschen Flagge Karikaturen vom typischen deutschen Michel gehisst. Aber die Deutschen verspürten keinen wirklichen Schmerz: Zum Teufel mit der Wirtschaft und der Moral! Neben dem Fressen gab es auch noch genug zu saufen, wenigstens in den bayerischen Bierzelten für diejenigen, die bei der Verabschiedung der menschlichen Kultur – gemeint sind die Volksfest-Offenbarungen des Markus Söder – das Leichentuch trugen.

Noch mehr Unsinn als zu Ampel-Zeiten

Weil man aber dann wieder ein wenig Abwechslung brauchte, wählte man vor 15 Monaten aus purem Spaß wieder ein bißchen mehr Union statt Rot-Gelb-Grün; gerade so, dass sich auch ja nichts Entscheidendes ändern möge. Fritze Merz schien dafür genau der Richtige – schließlich hatte der das richtige Rezept: Diät statt Völlerei, Sparen statt immer neuer Schulden, Arbeit statt Schmarotzertum, Artenschutz für die noch verblieben Deutschen. Doch während die meisten Deutschen noch ihren Rausch ausschliefen, bereitete Fritze Merz – bereits Monate vor der Wahl – die Fortsetzung der großen Party vor. Denn auch er hatte in der Schule Brecht gelesen, Sie wissen schon… zuerst das Fressen und dann die Moral. Solange ihre Kinder die Schulden der Deutschen, bezahlten war alles okay und solange man im Sommer für 45 Euro nach Lissabon fliegen konnte, war es piepegal, wo das Kerosin herkam. Solange für Bier, Schnaps und Zigaretten nach Abzug der Steuern noch etwas übrig blieb sollte sich die ukrainische Mafia doch ihre goldenen Badewannen von deutschem Steuergeld bauen. Leben und leben lassen. Nastrovje!

Die 500 Milliarden, die Söder, Merz und Klingbeil der kommenden Generation – also unseren Kindern – geraubt hatten, sind verjubelt. Der Krieg im Nahen Osten, von einem Geistesgestörten und seinem wegen Massenmordes gesuchten Mentor angezettelt, bringt uns überteuerten amerikanischen Ersatz für billige russische Energie. Düngemittelfrachter stecken zwischen Minen fest, ukrainische Drohnen und Raketen aus deutscher Produktion zerstören noch intakte Pipelines. Benzin wird bald unerschwinglich. Lebensmittelpreise steigen. Ryan Air ist auf dem Abflug ins Ausland, die Lufthansa erwägt, von Airbussen auf Busse umzusteigen. Die Selbsthilfegruppen der Diabetiker bejubeln die Zuckersteuer, die Grünen die Plastiksteuer, die Guttempler die Erhöhung der Alkoholsteuer und der hauptberufliche Vorstand einer Lungenklinik zeigt sich zufrieden mit die Erhöhung der Tabaksteuer. Dazu höhere Beiträge zu Krankenkasse, höhere Zuzahlungen für Medikamente und Abkassieren bei den Familien und Todkranken. Und die Rente ist nur noch als Sterbehilfe gedacht.

Als gäbe es kein Morgen mehr

In einem halbwegs vernunftgesteuerten Gemeinwesen – etwa im Affengehege des Münchener Tierparks – würden spätestens jetzt alle Alarmglocken schrillen. Doch nicht so im besten Deutschland aller Zeiten: Hier freut sich jeder, dass es dem anderen mal so richtig an den Geldbeutel geht. Und doch – irgendetwas scheint diesmal anders. Martin Luther hätte seine Deutschen wahrscheinlich gefragt: „Warum rülpset und pfurzet ihr nicht… hat es euch nicht geschmacket?“ Heulen und Wehklagen dringt nämlich unüberhörbar aus den Wäldern und Kneipen zwischen Rhein und Oder. Denn: Ohne Moos nix los, ohne Kerosin kein Ballermann auf Mallorca und ohne Sprit kein Abstecher zum Spanferkelessen auf Rügen. Dabei gäbe es schon genug Moos: Geld ist da in Hülle und in Fülle. Aber nicht für die Deutschen – nicht für die, die es mit ihren eigenen Händen erarbeitet haben. Das Geld der Deutschen und für die Deutschen wird von den Politikern mit vollen Händen andern hinterhergeworfen, als gäbe es kein Morgen mehr.

Mit dem Geld, welches den Deutschen hier von ihren eigenen politischen Repräsentanten, ohne rot zu werden, geklaut wird, um es großzügig an fremde Profiteure, ans Ausland und an Nutznießer zu verteilen, könnte das Defizit der Krankenkassen mühelos ausgeglichen, die Renten auf ein menschenwürdiges Maß erhöht, Schulen saniert, Kindergärten gebaut, Brücken instandgesetzt und die marode Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden.

Nochmals: Ja, es ist genug Geld da! Nur eben nicht für die eigentlichen originären Staatsaufgaben. Nicht für die Deutschen selbst. Doch die wählen jene, die sie tagtäglich über den Tisch ziehen, immer und immer wieder – obwohl es inzwischen sehr und durchaus bedenkenswerte Alternativen gibt.

In die Luft gepustete Lebensader

Es ist auch genug Öl und genug Gas da. Aber eben nicht für die Deutschen. Doch die brechen in Begeisterungsstürme aus, wenn ihre Energielebensader in die Luft gepustet wird – und flehen Russland an, auch noch den letzten Ölhahn zuzudrehen, um dann, wenn ihrem Wunsch endlich Genüge getan, in Zeter und Mordio auszubrechen über diese neue russische Provokation. Haben Sie, liebe Zuhörer schon jemals etwas Idiotischeres erlebt?

Es ist eben keineswegs so, dass wir, wie so oft behauptet, von Idioten regiert werden. Die Regierenden sind keine Idioten; die Regierenden wissen lediglich, wie man Idioten regiert.

Wladimir Putin hat den Nutznießern der Druschba-Pipeline, also den Berlinern, den Brandenburgern und weiten Teilen Nordostdeutschlands und Westpolens ihren sehnlichsten Wunsch – ein finales Ende der Lieferung preiswerter Energie, Diesel, Benzin, Kerosin, Heizöl – vorzeitig erfüllt und diese bislang noch intakte Pipeline zum 1. Mai endgültig geschlossen. Bis zu diesem Tag hatte es sich in den deutschen Landen noch recht lustig gelebt; es galt, vor allem natürlich in Berlin, unverändert das Brecht’sche Motto: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Jetzt, wo der Ölhahn endgültig zugedreht ist, wird man sehen, wieviel von der Moral übrig bleibt, wenn‘s mit dem Fressen zu Ende geht.