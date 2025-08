The Day After Tomorrow (2029): Eine Dystopie

Wir schreiben den 26. Februar 2029. Gestern fanden in der Bunten Republik Deutschland (BRD) die Wahlen zum neuen „Buntentag“ statt. Erstmals durften nur die fünf Parteien der Nationalen Einheitsfront (CDU/CSU, SPD, GRÜNE, Linke, FDP) zu den Wahlen antreten, die jeweils vereinbarungsgemäß einen Anteil von 20 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen erhielten. Endlich geht es gerecht im Buntentag zu. Die gemeinsame Koalitionsregierung der Nationalen Einheitsfront stellte schon drei Tage vor der Wahl die neue Regierung vor. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist seit 2027 verboten. Das Bunteverfassungsgericht hatte mit seiner zweiten Kammer unter der Leitung von Friese Brutos-Gerstensaft festgestellt, dass die Partei nicht zu “Unserer Demokratie” passt. Sie bekräftigte in diesem Zusammenhang auch, dass nur noch ein radikaler Umbau der Gesellschaft, die Demokratie retten kann.

Der reaktionäre Begriff “Kanzler” wurde inzwischen aus dem Sprachgebrauch verbannt; aus guten Gründen: Schließlich entstand der Begriff des Reichskanzlers bereits im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 911 bis 1806, nach einer Pause von 1806 bis 1871 wurde die Tradition mit dem Reichskanzler im Deutschen Kaiserreich fortgesetzt und in der Weimarer Republik übernommen. Und dann gab es bekanntlich im Dritten Reich einen Reichskanzler, der Adolf Hitler hieß. So war es an der Zeit, diesen Titel nicht nur zu reformieren, sondern ein für allemal abzuschaffen.

Die neue Regierung der Nationalen Einheitsfront

Bodo Pistolius hielt deshalb Wort, nicht als Bundeskanzler zur Verfügung zu stehen, sondern führt die neue Regierung jetzt als Staatsratsvorsitzender an. Er verkündete noch am Wahlabend, dass er die Bunte Republik Deutschland nun rückwirkend der Deutschen Demokratischen Republik angeschlossen hat. Der neue Gesamtdeutsche Staat heißt jetzt auch offiziell Bunte Republik Deutschland. Logischerweise geht der Regierungssitz von Berlin nach Hamburg. Der Buntetag zieht in das Gebäude der “Roten Flora” um. Die neue Deutsche Bunte Flagge ist der Regenbogen, der die Tradition, als einendes Band, aus dem Deutschen Bauernkrieg in die neue diverse Gesellschaft überführt.

Vorsitzende des Ministerrates wurde Nette Jietzard. Sie versprach allen Ministerkollegen: “Ab morgen gibt’s auf die Fresse, notfalls mit Waffengewalt!” In Konsequenz dessen wurden alle Medien und asozialen Netzwerke ab sofort dem Wahrheitsministerium unterstellt, welches erwartungsgemäß an Björn Jammermann ging. Jammermann ist schon vor Jahren mit seinen erfolgreichen Diskreditierungssendung im ZDF-Magazin “Coronal” bekannt geworden.

Nun wird es höchste Zeit, Fake-News nur noch vom Wahrheitsministerium zu verbreiten.

Klimaneutral bis 2030

Es wurde vereinbart, die CO2 -Ziele bereits bis 2030 zu erreichen. Dazu wurden die meisten Industriebetriebe abgeschaltet oder in Ausland abgeschoben. Der tägliche Wetterbericht wurde inzwischen durch den Klimaerwärmungsbericht ersetzt. Die Darstellung wurde dahingehend vereinfacht, dass an prinzipiell allen Wettereignissen die vom Menschen gemachte Erderwärmung schuld ist.

Wetter- und Frauenexperte Jörn Tachelmann hatte sich schon 2025 für die Rückkehr um Staatsfernsehen empfohlen, als er sich in die AfD-Debatte eingeschaltet hatte. Im sozialen Netzwerk X schrieb er: „Niemand kann stolz sein, Deutscher zu sein, solange die AfD über 5 Prozent hat.“ Er gibt ab sofort nun den täglichen Klimaerwärmungsbericht “Tachelmann CO2” heraus, der von allen Medien verpflichtend zu übernehmen ist. Und sollten doch einmal Zweifel bestehen, so gilt folgende Kurzfassung:

Sonne, warmes Wetter = Erderwärmung

Kälte, Wolken, Regen = Erderwärmung

Hagel, Schnee, Eis = Erderwärmung

Sturm, Wind = Erderwärmung

Der Fünfjahresplan steht!

Wirtschaftsminister Marcel Qwatzscher übernahm die Definition Norbert Hagebecks zu Insolvenzen und verkündete deren Abschaffung, da nun ohnehin alle Konzerne zu enteignen und in Staatseigentum zu überführen seien. Die erforderlichen Schritte sind im neuen Fünfjahresplan festgehalten. Hierfür wurde, als oberste Buntebehörde, die Breuhand gegründet. Behördenleiterin Gerit Breuhäusl stellte Ihre Agenda vor: “Es gibt kein Butterbrot umsonst.” Jeder Konzern wird ordentlich abgefunden und erhält als Entschädigung “ein Butterbrot”, versprach sie vor den letzten Vertretern der Industrie.

Bauminister Jens van Haken wird seine Pläne zur Enteignung privaten Wohneigentums indessen endlich umsetzen können: Einfamilienhäuser sind klimaschädlich, asozial und patriarchalisch. Wohnen ist ab sofort für alle mieffrei. Der Mief der Mietskasernen wird aus den alten Gemäuern verbannt. Dazu wird der geltende Miefdeckel noch einmal kurzzeitig angehoben. Statt Wohngeld erhält jeder Bürger einen Wunderbaum. Der Slogan der neuen Kampagne lautet: “Wunderbaum – erfrischt die Luft im Raum”. Jetzt können endlich auch die Bürgergeldempfänger einmal richtig tief durchatmen.

Miss-Bildung

Katrin Grien ging einst aus den Miss-Wahlen als “Miss-Bildung” hervor und übernahm das Amt der Bildungsministerin. Sie stellte die neue Bunte Bildungsinitiative: “Greta 2.0 – Alle Macht den Doofen” vor. Die Hauptpunkte tragen den neuen Anforderungen der Zeit an den klimaneutralen und queeren Menschen Rechnung. Durch die Digitalisierung und breite Einführung künstlicher Intelligenz (KI oder auch AI) ist eigene Intelligenz nicht mehr länger erforderlich. Deshalb sind in einem ersten Schritt die Schulnoten ganz abzuschaffen. Jeder Schüler erhält einen smarten Lautsprecher mit Alexa, den er bei Bedarf fragen kann. Die Schreibschrift wird abgeschafft. Wozu auch noch mit der Hand schreiben? Jeder Schüler hat ein Smartphone mit Tastatur und glotzt eh den ganzen Tag auf seinen Screen. Auch auswendig lernen ist nicht mehr zeitgemäß. Besser, man muss sich nichts mehr merken in diesem Leben. So vergisst man schnell die alten Wahlversprechen der Politiker und die vielen unsinnigen Prognosen, mit denen man die Kinder früher vor einer düsteren Zukunft gewarnt hat.

Alle Schüler erhalten mit dem 17. Lebensjahr automatisch das Abitur, damit jeder die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Lediglich der Umgang mit Smartphone und Alexa ist noch prüfungsrelevant. Um die Schwierigkeit der Fragen an die Schüler anzupassen, erfolgt die Fragestellung – neben Türkisch und Arabisch jetzt auch noch auf Deutsch. Und wie auch bisher schon, ist größter Wert auf die Einfachheit der Sprache zu legen. Deshalb gibt es einen Merksatz, der in fast jeder Lebenslage Anwendung finden kann. Er lautet: “Ich geh Aldi, Alter!”

Der integrierende Charakter dieses Satzes wurde von Buntebildungsministerin Katrin Grien besonders hervorgehoben. Auch die Schulspeisung wird reformiert: Sie ist selbstverständlich nun vegan, gluten- und laktosefrei. Wesentlichstes Thema im Leistungskurs: “Wie grille ich eine Möhre ohne CO2-Ausstoß?” Der Freitag ist endlich schulfrei und heißt aus diesem Grund ab jetzt offiziell “Frei-Tag”.

Impfen, impfen, impfen

Buntegesundheitsminister Kai Lautgelacht hat erfolgreich die Impfpflicht für Flüchtlinge eingeführt und damit das Problem der Integration gelöst. Geimpft wird mit Genen, die aus Anti(fa)-Körpern der AfD gewonnen wurden. Impfverweigerer kommen in ein Umerziehungslager, das von Ann-Karin Raufbold geleitet wird. Der Name des Umerziehungsprogramms lautet: “Impfen macht frei”.

Arbeitsministerin Hedi Reichenschreck führt das Ministerium für Arbeit und Soziales an. Statt “bedingungsloses Mindesthirn für alle” gibt es jetzt ein “bedingungsloses Grundeinkommen”.

Jetzt werden die Reichen bedingungslos enteignet oder erschossen. Das spült Geld in die Asozialkasse. Das Programm wurde seit Jahren von den Abgeordneten des Buntentages auf Herz und Nieren getestet. Parteiübergreifend konnte festgestellt werden, dass es funktioniert. Auch Abgeordnete, die tatsächlich arbeiteten, erhielten das Grundeinkommen ganz selbstverständlich. In der vorgelegten Studie zum “Bedingungslosen Grundeinkommen” lautete der Arbeitsbegriff hierfür: “Diäten für alle, auch für Ralle”. Es ist endlich geschafft. Die ganze Welt blickt neidvoll auf Deutschland. Die UNO stellte das Jahr 2029 unter die Losung: “Am deutschen Wesen mag die Welt genesen.”

___________________________________________

Abschlusserklärung des Autors an mitlesende Meldestellenbüttel, Verfassungsschutz-Datensammler und Anzeigenhauptmeister: Der obige Beitrag könnte Spuren von Satire enthalten. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.