„The Pickup“: Eddie Murphys neuer Streich enttäuscht auf ganzer Linie

Eddie Murphy und ich, wir hatten ein paar gute Jahre. Damals, Anfang der 80er, liefen „Nur 48 Stunden“ und „Die Glücksritter“ im Magazin, einem Hamburger Programmkino, als double feature – und ich war zigmal dabei. Den ersten „Beverly Hills Cop“ mochte ich auch noch, aber schon beim zweiten Teil hatte ich genug von Murphys Kodderschnauze. 2019 kam dann Murphys hochgelobtes Comeback mit „Dolemite Is My Name“. War auch nichts für mich. Vier Jahre später kam „You People“, den ich mochte, aber mehr Jonah Hill wegen, Eddy spielte nur eine Nebenrolle. Von vierten „Beverly Hills Cop“ habe ich noch zehn Minuten geschafft, dann schlief ich ein.

Nun also „The Pickup“: Eine Action-Komödie unter der Regie von Tim Story, erhältlich auf Amazon Prime Video. Meine Erwartung war gering, aber selbst das sollte mich nicht vor einer Enttäuschung bewahren. Die Handlung: Ein Heist mit Potenzial, aber ohne Tiefgang. Die Geschichte dreht sich um Russell Pierce (Eddie Murphy), einen pflichtbewussten Geldtransporterfahrer, der kurz vor der Rente steht, und Travis Stolly (Pete Davidson), einen ungestümen Neuling mit Polizisten-Träumen. Bei einem Routineauftrag werden sie von der kriminellen Zoe (Keke Palmer) überfallen, die einen größeren Plan verfolgt: den Raub von 60 Millionen Dollar aus einem Casino.

Schauspiel: Chemie ohne Durchschlagskraft

Was als simpler Überfall beginnt, entwickelt sich zu einem chaotischen Heist-Abenteuer, bei dem Russell und Travis gezwungen sind, mit Zoe zusammenzuarbeiten. Die Prämisse klingt nach einer spannenden Mischung aus Action und Buddy-Comedy, doch das Drehbuch von Matt Mider und Kevin Burrows verschenkt das Potenzial. Die Handlung verliert sich in vorhersehbaren Wendungen und einer kitschigen Hintergrundgeschichte für Zoe, die ihre Motivation als Rächerin für den Tod ihres Vaters rechtfertigen soll, aber emotional flach bleibt.

Eddie Murphy zeigt in „The Pickup“ einen ungewohnten Rollenwandel: Statt des gewohnt übersprudelnden Plauderers spielt er den besonnenen, fast mürrischen Russell. Diese Zurückhaltung ist erfrischend, doch sie nimmt ihm auch die Bühne für seine legendäre Komik. Pete Davidson übernimmt die Rolle des chaotischen Sidekicks, doch seine Gags wirken oft bemüht und vorhersehbar. Keke Palmer bringt als Zoe Energie und Charme, kann aber das schwache Skript nicht retten. Eva Longoria bleibt als Russells Frau Natalie blass und unterfordert, während Nebenrollen wie der ansonsten großartige Andrew Dice Clay verschwendet werden. Die Chemie zwischen Murphy und Davidson hat ihre Momente – doch sie reicht nicht aus, um den Film zu tragen.

Inszenierung und Action: Starker Start, schwaches Ende

Regisseur Tim Story, bekannt für „Ride Along“, liefert in den ersten 30 Minuten eine dynamische Actionsequenz, die mit rasanten Autoverfolgungen und soliden Stunts punktet (jedenfalls für Leute, die Autoverfolgungsjagden nicht so langweilig finden wie ich). Doch nach diesem Höhepunkt verliert der Film an Fahrt. Die Action wird repetitiv, und die Komödie verflacht in platte Gags. Visuell ist „The Pickup“ sauber produziert – aber ohne markante Handschrift. Die Musik von Christopher Lennertz unterstützt die Szenen, bleibt aber unauffällig. Mit einer Laufzeit von 94 Minuten ist der Film kurz, aber dennoch zu lang für das, was er bietet.

Auf Rotten Tomatoes erreicht er nur 28 Prozent% positive Kritiken, und auch die Zuschauer scheinen wenig begeistert. Für Fans von Murphy oder Heist-Komödien mag der Film möglicherweise etwas Unterhaltung bieten, doch er bleibt ein weiterer Beweis, dass Murphys Streaming-Comeback bislang noch keinen echten Volltreffer gelandet hat. Meine Bewertung: 4/10.