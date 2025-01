Thomas de Maizière: Der politische Adel will die ganze Macht

“Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen”: Sowas sagen Berufspolitiker immer mal gern. Als Hinweis für andere, mit Kaviar im Mund und Champagner im Glas. “Wir” bedeutet in Wahrheit “ihr da unten, ihr jämmerliches Volk”. Das scholzokratische Arschgrinsen jeweiliger Eliten und ihre Exzesse auf Kosten anderer begleitet die Leidensgeschichte der Menschheit quer durch die Jahrhunderte. “Wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen” – dieses berühmte Zitat wurde zwar wohl der ehemaligen Königin Marie-Antoinette posthum angedichtet; es entsprach aber durchaus der parasitären Lebensart des Adels am Hof von Versailles, wo in einer luxuriösen Parallelwelt asozialst gevöllt und geprasst wurde, während das ausgeplünderte französische Volk hungerte. Dieses schiefe soziale Bild ist hochaktuell. Denn heutige Prediger des Gürtelengschnallens, in einer zerfallenden Demokratie-Postmoderne haben teils auffällige Adipositas, wie zahlreiche Übergewichte der politischen Klasse füllig beweisen.

Kein Wunder: Sie haben unsere sündhaft hohen Steuern und Abgaben zum Fressen gern. Sie sind moralisch ebenso marode wie der oben erwähnte Kuchenadel bei Hofe anno dazumal. Als heutige “Schneisenfresser”, an den alltäglichen Berliner Buffets in Botschaften, Landesvertretungen, bei Lobbyveranstaltungen, in Stiftungen und Verbänden, sind diese Damen und Herren Abgeordneten rudelweise gern dabei; nicht nur an der Spree. Abend für Abend pilgern sie von Botschaftsempfang zum Lobbyevent, vom großen Fressen in Landesvertretungen und Stiftungen – bis sie der Bereitschaftsdienst des Deutschen Bundestages kostenlos heim chauffiert. Sie haben in der Regel mit fetter Pension ausgesorgt, können vor allem als ehemalige Minister gesichert noch bis zu Jahrzehnten reglos zusehen, wie sich der gemeine Plebs weiterhin abrackert um die Steuern für den parteilichen Polit-Adel anzuschaffen. Wenn Adel aber gewählt wird, ist das dann nicht Demokratie?

Enge Bibelausleger

Thomas de Maizière kommt qua Herkunft aus einem alten französischen Hugenotten-Geschlecht. Hugenotten ware enge Ausleger der Bibel, fanatische Calvinisten, anfällig daher für Totalitarismen aller irdischen und himmlischen Art also. Als geflohene Migranten hierzulande avancierten sie clanmässig zu machtbewussten Strippenziehern in gesellschaftlichen Staats-Geflechten. Die De Maizières wussten immer, wo die Macht war und wie man sich an sie anschmiegen konnte. Unter ihrem Namen findet man keine Hausmeister, Aldi-Kassiererinnen oder Dachdecker; sie waren nie gewöhnliches Volk. Man beachte ihre hohen Ränge in deutscher Geschichte. Sie waren immer dort, wo der Staat seine Pfründe hortet und verzehrt. Beispiele: Clemens de Maizière starb in sonnigem Eliten-Wohlstand 1980 in Berlin. Der Rechtsanwalt war davor Mitglied der SA und der NSDAP. Er wechselte das politische Hemd zwecks Teilhabe an der nächsten Macht und wurde Synodaler der Berlin-Brandenburgischen Evangelischen Kirche in der DDR, und Mitglied der Ost-CDU. Lothar de Maizière wurde ebenfalls Rechtsanwalt und als Wende-Politiker (CDU), letzter Ministerpräsident der DDR. Es gab auch noch Ulrich de Maizière (1912–2006), ein deutscher Offizier, der sich als durchaus vernünftiger Verfechter des Führungskonzeptes „Innere Führung“ in der Bundeswehr und als Generalinspekteur der Bundeswehr einen Namen machte.

Wir haben es bei all diesen Herrschaften jedenfalls mit Machtmenschen zu tun, welche das einfache Volk und sein Leben nur aus entfernten Beobachtungen und vom Hörensagen kennen. Wenn ein damaliger Bundesinnenminister Thomas de Maizière also jenen berühmten-fragwürdigen Satz äußerte, dann darf man sich über dessen antidemokratische Abgehobenheit nicht wundern, sondern man sollte gleich Kuchen oder Kekse essen: “Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern”, https://www.welt.de/politik/deutschland/article148969193/Ein-Teil-dieser-Antworten-wuerde-die-Bevoelkerung-verunsichern.html ju, damals Innenminister, Transparenz mögen elitäre Machthaber gar nicht. Der Anlass: Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel war er anno 2015 im Anflug auf Hannover, wo die beiden das Fußballspiel Deutschland gegen die Niederlande besuchen wollten; dort traf er wegen akuten Hinweisen auf Bomben am Stadion spontan eine schwerwiegende Entscheidung. Das Spiel wurde ohne ausführliche Begründung abgesagt. Spieler, Fans und Medien mussten umkehren, während er – einsam in Macht mit Merkel – im von Staats wegen entleerten Hannover gelandet war. De Maiziere war durch und durch Merkels Mann: Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Die Kanzlerin möchte beim Schreddern der BRD nicht gestört werden. Es könnte das Volk beunruhigen, wenn es wüsste, was Angela Merkel mit dem deutschen Volk vorhat(te).

Kampfansage ans unnütze Volk

In den beginnenden Wahlkampf, den seine Kanzlerin Merkel nun mit ihrer schundliterarischen Festschrift “Freiheit” bereits eröffnete, haute der Thomas vom alten Adel nun seine Kampfansage gegen das unnütze Volk rein: Die Botschaft müsse sein, erklärt er nun den Wählern: “Ihr müsst ganz viel aufgeben, damit es im besten Fall so bleibt, wie es ist. Das ist hart. Aber ohne Verlust gibt es auch keinen Neubeginn.”

Nachtigall, ick hör dir trapsen! Nachtigall, der Kerl hat Übles vor! Anmaßend staatsinhaberisch warnt De Maizière laut ZDF nach Manier eines mutmaßlichen Eliten-Zwangsvollstreckers, in einem hinterhältig konstruierten Zusammenhang, vor einer angeblichen “Überforderung” Staates: „Diese Lieferando-Einstellung gegenüber dem Staat – er habe sofort zu liefern – ist schlimm. Und dann soll der Staat auch noch für immaterielle Werte zuständig sein: Heimat, Glück, die Verhinderung von Einsamkeit. Das kann er nicht. Das führt zwingend zu Enttäuschungen.” Ja, die Zeiten stehen eindeutig auf Diktatur, auf einen kriminellen Plan hinter den Kulissen der Machtspieler. Argumentativ und Seit an Seit mit Merkels Lieblingen, den Grünen, wird hier der unfähige, undankbare Bürger schon mal vorm Wahlausgang verbal zusammengeschlagen. Thomas de Maizière habe einen “respektlosen Umgang von Bürgern mit ihren gewählten Vertretern” gewählt – denn, wie er sagt: “Die gesellschaftliche Reputation der Politiker ist so schlecht wie selten.”

Man hört die beleidigte Merkelschranzen-Majestät regelrecht heraus. Und dann kommt die schwarzgrüne Habeck-Katze aus dem Sack. Gemeint ist: Nach der verlorenen Wahl werden wir hier mit unseren sozialistischen Bruderparteienn der Mitte andere Seiten aufziehen! Wir sind der Staat! Ihr seid nur das Volk! Wir werden euch mal einen in die Fresse reformieren: „Er forderte eine grundlegende Staatsreform (!!!). In vielen Bereichen funktioniere der Staat nicht mehr. Der CDU-Politiker kritisierte ’ein überhebliches Herabschauen auf diejenigen, die sich engagieren‚”. Soweit das ZDF. Herabschauen auf die politische Klasse… und eingesperrt in rotgrünschwarze Umerziehungslager mit der Aufschrift am eisernen Tor: “Die Mitte macht frei”. Die merkelisierte Elite mit ihren Freunden und Förderern ist noch nicht fertig mit Deutschland; sie hat noch etwas Übles vor. Dritte deutsche Diktatur? Wann tauchen Bill Gates, Klaus Schwab oder George Soros in Deutschland auf? Oder sitzen die schon in geheimer Konferenz mit Merkel, Merz und Habeck im Hinterzimmer an der Regierungserklärung?