Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt: Mittelmäßiger Opportunist – und auch Plagiatsbetrüger?

Eine der wohl peinlichsten Figuren der jüngeren bundesdeutschen Zeitgeschichte ist der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt, ein wandelnder politischer Betriebsunfall und weiteres Beispiel für drittklassige sandgestrahlte Parvenüs in der Union, die zu Helmut Kohls Zeiten oder erst recht davor nicht einmal als Parkwächter am Konrad-Adenauer-Haus Anstellung gefunden hätten. In Zeiten, da aber Witzfiguren wie Daniel Günther, Hendrik Wüst oder Tobias Hans zu “Landesvätern” werden konnten, wundert man sich darüber auch nicht mehr weiter. Allerdings ist Voigt schon eine Klasse für sich: Im Landtagswahlkampf spielt er sich zwar gern als moralisches Bollwerk gegen die AfD auf, doch nun reiht er sich offenbar selbst ein in die immer länger werdende Reihe der akademischen Trickbetrüger dieses Landes, die bei ihrer Doktorarbeit geschummelt haben. Denn wie diese Woche „Apollo News“ berichtete, ergab ein Gutachten des bekannten Plagiatsprüfers Stefan Weber, dass Voigts Dissertation an der TU Chemnitz aus dem Jahre 2008 nicht weniger als 46 (!) Plagiate enthält.

„Es ist interessant, dass ich an der Universität Salzburg im Jahr 1989 (!) das Ad-Fontes-Prinzip gelernt habe: Es dürfen in der Wissenschaft nur jene Quellen zitiert werden, die man im Original aufgesucht und rezipiert hat. Nur nicht erhältliche Quellen dürfen mit ‘zitiert nach:‘ belegt werden. Gegen diese wichtige wissenschaftliche Regel hat Herr Voigt an zahlreichen Stellen seiner Dissertation verstoßen“, so Weber. Eine Überprüfung von „Apollo News“ ergab, dass Voigt, der tatsächlich Professor für Digitale Transformation und Politik (sowas gibt’s im Akademiker-Massenausstoßbetrieb BRD) an der Quadriga Hochschule Berlin ist, teilweise ganze Absätze aus Wikipedia übernommen oder nur minimal verändert abgeschrieben hat.

Selbstverliehener Heiligenschein

Der Thüringer Generalsekretär Christian Herrgott tat die Vorwürfe prompt als „Verleumdung“ ab; Kunststück – was sollte er auch wenige Wochen vor den Landtagswahlen anderes zur Schadensbegrenzung sagen? Er fuhr fort: „Es erstaunt uns keineswegs, dass wenige Tage vor der wichtigsten Wahl in der Geschichte des Freistaats Thüringen derartige bereits in der Vergangenheit entkräftete Vorwürfe gegen Mario Voigt lanciert werden.“ Voigt habe seine Promotion “nach bestem Wissen und Gewissen” erstellt – womit es aus Sicht seiner Kritiker also nicht weit her gewesen sein kann. Er verwies darauf, dass die Dissertation in diesem Jahr bereits vom Plagiatsprüfer Jochen Zenthöfer geprüft worden und dieser zu dem Schluss gekommen sei, es habe keine Hinweise auf Verstöße gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis gegeben. Zenthöfer bestätigte dies zwar, wies nun jedoch ebenfalls daraufhin hin, dass er drei Sätze aus Wikipedia in der Arbeit gefunden habe, die “problematisch” und “zu überprüfen” seien. Insgesamt seien die Fälle aber unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Er sehe jedenfalls keinen „Plagiatsvorsatz“.

So billig will die Opposition Voigt, der keine Scham hat, den politischen Gegner mit Verleumdungen und Unterstellungen zu traktieren, nicht davonkommen lassen. Mit Recht: In Anbetracht der inzwischen unzähligen Fälle von Politikern, die sich ihre akademischen Titel ergaunert haben, werden solche plumpen Abwehrreflexe wie die von Herrgott bei den Thüringer Bürgern kaum verfangen. Voigts selbstverliehener Heiligenschein als aufrechter Vorkämpfer für Demokratie und Anstand hat durch diese Enthüllungen jedenfalls empfindliche Risse bekommen. Nach seinem peinlichem CDU-Wahlwerbespot (der stilistische Anleihen bei einem früheren NPD-Video nimmt und selbst vor politischem Kindesmissbrauch nicht zurückschreckt, wenn ein 8-jähriger Bub am Ende “Björn Höcke ist doof” sagt) und an DDR-Politikerauftritte vor Parteiclaqueuren erinnernden Szenen gilt Voigt inzwischen vielen als typisches weiteres Beispiel für den opportunistischen Bodensatz, der sich in allen Parteien ausgebreitet hat: Karrieristen streben nach höchsten Ämtern und schmücken sich mit Titeln, für deren Erlangung sie keine übergroße Mühe investieren wollen und die nur ihrer unbegründeten Eitelkeit dienen. Genau dieser Typus wird in Thüringen und anderswo bald die gebührende Reaktion des Wahlvolkes zu spüren bekommen.