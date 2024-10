In Thüringen zeichnet sich nun endgültig eine Koalition der Wahlverlierer aus CDU und SPD mit dem BSW als Steigbügelhalter ab. Nach Abschluss der Sondierungsgespräche haben sich die drei Parteien auf ein Positionspapier geeinigt, das den jeweiligen Parteigremien vorgelegt wurde und nun als Grundlage für Koalitionsverhandlungen dienen soll. Die Absenkung des Papiers dürfte nur noch Formsache sein, da keine sich diese unverdienten Posten und Pöstchen entgehen lassen wird, die ihr durch diesen Kuhhandel auf Kosten des eigentlichen Wahlsiegers AfD in den Schoß fallen. Dazu passt auch das entschiedene Dementi der Parteien auf einen „Welt“-Bericht, wonach die Verteilung der Ministerien noch vor Abschluss der Sondierungsgespräche geklärt worden sei. „Es gibt kein Sondierungspapier und auch keines mit einer konkreten Verteilung der Ressorts“, hieß es aus der CDU. Allerdings liegt der „Welt“ eben dieses entsprechende Papier vor. Demnach würde die CDU neben dem Amt des Ministerpräsidenten auch das Wirtschafts-, Bildungs- und Landwirtschaftsministerium erhalten, dem BSW fielen die Ministerien für Finanzen, Infrastruktur und Arbeit zu und der SPD das Innen- und das Sozialministerium.

Beide Spitzen von CDU und BSW zeigten sich über dieses gespenstische Zusammengehen der Erben Konrad Adenauers mit Altsozen und Postkommunisten hochzufrieden. Aus dem CDU-Landesvorstand in Thüringen wurde vor allem die “gute Verhandlungsführung” des unter Plagiatsvorwürfen stehenden, charismafreien Opportunisten Mario Voigt gelobt. Es sei klar, dass es “Kompromisse brauche”, gleichzeitig fänden sich alle drei Parteien “mit eigenem Profil” wieder, so das zum Himmel stinkende Eigenlob über diese anstehende morganatische Politehe.

“Gute Kompromisse”

Dass diese “Kompromisse” im vorliegenden Fall ein Euphemismus für glatte Selbstverbiegung und -verleugnung der CDU sind und die Notwendigkeit hierfür bei einem programmatisch und inhaltlich gebotenem Zusammengehen mit der AfD, welches zudem im Wählerinteresse läge, deutlich geringer ausgefallen wäre: Das wird in der Brandmauer-Union nicht einmal mehr laut gedacht. Stattdessen schwafelt die Parteispitze etwas von “Pragmatismus”, welcher “insgesamt gut angekommen” sei, wie die “dts Nachrichtenagentur” in Erfahrung brachte. Im Sondierungspapier sei insbesondere bei Bildung, Wirtschaft und Migration die CDU-Handschrift gut erkennbar. Die SPD habe sozialpolitische Akzente setzen können, die man bereit sei mitzutragen. Genauso wie die SPD habe das BSW sehr hart verhandelt, insbesondere bei den Themen finanzielle Gestaltungsspielräume sowie Wohnungsbau und mehr Investitionen. Man habe dennoch gute Kompromisse mit BSW und SPD erzielt.

Mehrere Teilnehmer im CDU-Vorstand betonten, dass die Brombeer-Konstellation auch deswegen wichtig sei, weil es die “staatspolitische Verantwortung” der CDU sei, einen Ministerpräsidenten Höcke zu verhindern. Innerhalb des CDU Vorstandes peilt man deswegen zügige Verhandlungen an, es sei wichtig, dass Thüringen schnell eine handlungsfähige Regierung bekomme. Das ist alles, wozu dieses Einheitsparteienkartell noch imstande ist: Verhindern, ausgrenzen, jeden politischen Wechsel vermeiden statt konstruktiv zu gestalten. Der erweiterte BSW-Landesvorstand stimmte unterdessen am Abend dem gemeinsamen Sondierungspapier von CDU, BSW und SPD einstimmig zu. Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sei jedoch an eine Bedingung geknüpft: Die vom BSW geforderte Friedenspräambel müsse zuvor verhandelt werden. “Was wir beschlossen haben, ist ein Vorratsbeschluss. Wir wollen Koalitionsverhandlungen führen, aber vorher muss klar sein, dass wir in der Friedensfrage Klarheit bekommen. Das sind wir unseren Wählern schuldig”, flöteten die BSW-Landesvorsitzenden Katja Wolf und Steffen Schütz.

Das BSW erfüllt den ihm zugedachten Zweck

Obwohl man sich nach außen also noch windet, dürfte eine Koalition mehr oder weniger beschlossene Sache sein. Die drei designierten Regierungsparteien hatten ja bereits in trauter Eintracht an der inszenierten Farce mitgewirkt, mit der die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages handstreichartig verändert wurde, um der AfD nicht nur den ihr als stärkster Fraktion zustehenden Posten des Landtagspräsidenten, sondern sogar noch die Sperrminorität in den Ausschüssen vorzuenthalten. Damit wurde sie um die Möglichkeit gebracht, ihren Wahlsieg und damit den Wählerwillen parlamentarisch umzusetzen. Dieses antidemokratische Manöver erfolgte auf Antrag von CDU und BSW, SPD und Linke stimmten natürlich zu. Das BSW wird es nun also möglich machen, dass die zur Witzfigur mutierte Nicht-Respektperson Mario “Mettbrötchen” Voigt Ministerpräsident wird, obwohl es mit der AfD die mit Abstand meisten programmatischen Übereinstimmungen hat. Doch stattdessen dient es sich dem abgewirtschafteten Parteienkartell an und verschafft damit sogar noch der SPD, die von den Wählern im ganzen Land bei jeder Wahl drastisch abgestraft wird, eine Regierungsbeteiligung. Genau das war wohl auch seine Aufgabe gewesen.

Nur eine Koalition aus AfD und CDU oder auch aus AfD BSW wäre ein Abbild des eindeutigen Wählerwillens gewesen. Doch dazu fehlt Wagenknecht und ihren Genossen der Mut. Somit bleibt wieder einmal die Erkenntnis, dass nur die AfD für einen wirklichen Politikwechsel steht, sie dafür aber Stimmenanteile von über 50 Prozent bräuchte, weil sie ansonsten gnadenlos von den selbsternannten Musterdemokraten ausgebremst wird.