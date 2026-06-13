Während in Roland Garros (French Open) oder Wimbledon um Ruhm, Ehre und das nächste Grand-Slam-Turnier gekämpft wird, hat der Tennissport in Gießen eine völlig neue Dimension des “Gewinner-Strebens“ erreicht: Hier geht es nicht um Topspin oder Vorhand-Longline, sondern um die existenzielle Frage: Muss man im Vereinsheim eigentlich Bier ausschenken, wenn man eigentlich nur Bälle über das Netz drischt?

Der Gießener Tennisclub hat sich vor Gericht bekanntlich heldenhaft für die gastronomische Grundversorgung seiner Mitglieder eingesetzt. Der Vorwurf: Die anatolischen Pächter des Vereinsheims verweigern beharrlich den Alkoholausschank. Der Club, getrieben von einer Vision sportlicher Geselligkeit, wollte den Bierverkauf per Gerichtsbeschluss erzwingen. Man stelle sich das vor: Ein Richter in Robe, der darüber entscheidet, ob ein kühles Helles nach dem Doppel eine verfassungsrechtlich geschützte Notwendigkeit ist!

0:40 – Der Aufschlag des Clubs ins Aus

Das Amtsgericht Gießen hat nun ein Urteil gefällt, das die Tenniswelt erschüttert: Der Antrag auf „Erzwingung des Alkoholkonsums“ (oder zumindest dessen Bereitstellung) wurde abgelehnt. Die Richterin versuchte es zwar noch mit einem Vermittlungsversuch – quasi der „Double Fault“-Verhinderung per Mediation –, doch die Fronten zwischen dem schäumenden Verlangen des Vereins und der kulturell alkoholabstinenten Sturheit der Pächter blieben so verhärtet wie die Spitze eines abgekauten Döner-Spießes.

„Wir können den sportlichen Erfolg nicht garantieren, aber den Durst der Mitglieder als gerichtliche Instanz einzustufen, das übersteigt unsere Kompetenzen“, so oder so ähnlich lautet das Fazit des Gerichts. Das muss man erstmal sacken lassen.

Vereinsleben als Trockenübung

Für die Mitglieder des Clubs bedeutet das jetzt, dass die kulturelle Bereicherung Anatoliens wohl doch nicht so recht einem deutschen Tennisball passt. Wer nach dem Training ein kühles Bier will, muss nun nolens-volens auf die „Doping-Alternative“ aus dem Supermarkt um die Ecke ausweichen und mit der dortigen Alkoholikerszene vorlieb nehmen – oder er deckt sich vor Besuch des Tennisplatzes unterwegs mit Bölkstoff ein.

Dennoch: Es ist ein herber Schlag für die Vereinskultur. Denn was ist schon ein Tennisclub ohne den obligatorischen Schoppen nach dem Match? Eben nur ein Haufen Leute, die in weißer Kleidung auf einen gelben Filzball eindreschen. Mit Ayran, Gazoz, türkischem Kaffee und Schwarztee lässt sich einfach nicht anstoßen.

Wenn alle nur noch verlieren…

Die Pächter bleiben standhaft. Vielleicht planen sie ein neues Konzept: „Tennis & Tee – Der neue Fitness-Trend für Gießen“. Man darf gespannt sein, ob der Verein in die nächste Instanz geht. Schließlich geht es um die Ehre – und die Frage, ob man ein Match wirklich „gewonnen“ hat, wenn man danach nicht mal kaltes Bier trinken darf.

Bis dahin bleibt die Vereinsgastronomie in Gießen ein Ort der Abstinenz. Ein klassischer „Stoppball“ der Pächter, bei dem der Verein nun hoffnungslos an der kulturellen Grenze Anatoliens gescheitert ist.