Tino Chrupallas Äußerungen zum Israel-Iran-Konflikt irritieren weite Teile seiner eigenen Partei

Der AfD-Chef Tino Chrupalla ist eigentlich ein Glücksgriff für seine Partei; demokratisch, bodenständig, klar denkend und absolut gemäßigt. Wer immer mit ihm persönlich spricht oder wenigstens einmal aufmerksam zuhört, muss und wird dies bestätigen. An kaum jemandem sonst in der AfD zeigt sich drastischer, wie absurd die seit 12 Jahren anhaltenden konzertierten Medienverhetzung ist. Chrupalla ist weder “Extremist” noch “Ewiggestriger”, sondern ein durchweg bürgerlicher, integrer Politiker, der in einem Paralleluniversum, in dem keine Angela Merkel ihr unheilvolles Spaltungswerk (und Schlimmeres) verbrochen hat, wie 90 Prozent der AfD-Mitglieder fraglos in der CDU seine politische Heimat gefunden hätte.

Und doch gibt es Momente, wo man sich auch über Chrupalla wundern muss. So wieder dieser Tage: Obwohl nun immer deutlicher wird, dass der israelische Angriff auf den Iran eine brisante Vorgeschichte mit Ultimaten und missachteten Fristen seitens Teherans hatte und das fanatisch-islamischen Mullah-Regime im Iran tatsächlich so kurz wie nie zuvor vor der Fertigstellung erster einsatzfähiger Atombomben stand, fiel dem AfD-Chef Tino Chrupalla nichts Besseres ein, als in den allgemeinen Phrasenchor der Beschwichtiger einzustimmen. Nach den ersten Angriffswellen Israels schrieb er via Twitter: „Ans Pulverfass Naher Osten ist Lunte gelegt. Die Verhandlungen um zivile Nutzung von Kernenergie durch Iran sind gescheitert. Krieg in der Region ist nicht im Interesse von Deutschland und Europa. Ich verurteile die Angriffe und rufe die Beteiligten zur Mäßigung auf!“

Heillos vergaloppiert

Die Worte triggerten sofort den – möglicherweise erhofften – Beifall von der falschen Seite und wurden begierig sogleich von jenen Teilen der kritischen Gegenöffentlichkeit verbreitet, die sich in Sachen Israel entweder erst seit dem jüngsten Gaza-Krieg in Folge das 7. Oktobers heillos vergaloppiert hatten oder schon immer mit Argwohn bis Verachtung gegen den jüdischen Staat eingestellt waren, womit sie einen fatalen Klammerschluss zur den ansonsten vehement bekämpften ideologischen Feindgruppen Islam und Linksextremismus vollziehen. Dass es der Iran ist, der seit Jahrzehnten nach Kräften daran arbeitet, den Nahen Osten zum Pulverfass zu machen, indem er die Auslöschung Israels zum Staatsziel machte, dass er seit Jahrzehnten Terrororganisationen wie kein anderes Regime fördert und Nachbarstaaten destabilisiert, und vor allem nicht im Traum daran denkt, sich zu mäßigen, kommt diesen Kreisen leider nicht in den Sinn.

Dass sie zu Recht die katastrophalen Folgen der muslimischen Massenmigration nach Deutschland kritisieren und die zunehmende – auch militante – Islamisierung beklagen, andererseits aber im Fall des Nahostkonflikts genau dieselben Kräfte zu Opfern stilisieren und mit ihnen faktisch fraternisieren, sobald sich Israel mit allen Mitteln gegen sie zur Wehr setzt, ist eine Schizophrenie, für die es nur eine Erklärung gibt: Ihr latenter Antisemitismus – gerne pseudodifferenziell und scheinbar salonfähiger, weil etwas weniger angreifbar, auch als “Antizionismus” verbrämt – ist noch stärker als ihre Islamophobie. Das macht sie blind für die Erkenntnis, dass Israel seit 1948 exakt den Abwehrkampf führt, der uns in Deutschland erst noch bevorsteht.

Herkulischer Dienst

Es ist zumindest irritierend, dass Chrupalla in diesen Tenor einzuschwenken scheint und dabei völlig ausblendet, was sich hier gerade wirklich abspielt: Nicht Israel eskaliert oder “legt Lunte”, sondern der Iran, der nie einen Hehl daraus machte, Israel vom Erdboden zu tilgen, und dessen angebliches Interesse an rein “ziviler Nutzung” der Atomenergie ein grotesker Schwindel war (in einem Land, das die weltweit dritt- bis viertgrößten Erdölreserven und daher – trotz Sanktionen – die geringsten Energiesorgen weltweit hat). Nie gab es einen legitimieren Präventivschlag als gegen das Mullah-Regime, das sein eigenes Volk bis aufs Blut schikaniert und von Israel nun im Überlebensinteresse daran gehindert wird, sich in den Besitz eines nuklearen Waffenarsenals zu bringen. Die israelische Regierung bringt mit ihrem Angriff den Mut und die Kraft auf, zu der das wehrlose und verängstigte Europa schon lange nicht mehr fähig ist. Zu warten, bis es zu spät ist, kann sich die freie Weil nicht leisten – und Israel am wenigsten.

Es geht den Ayatollahs allein darum, sich an der Macht zu halten, indem sie sich mit der Drohung eines atomaren Gegenschlages unangreifbar machen. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte festgestellt, dass das Regime ein systematisches geheimes Nuklearwaffenprogramm betreibt mit dem einzigen Ziel, hoch angereichertes Uran, das für Sprengköpfe gebraucht wird, anzuhäufen und die Überwachungsmechanismen der IAEA zu behindern. Während man im Westen solche Meldungen zur Kenntnis nahm und dann – außer Kommuniqués, Ultimaten und Protestnoten – rein gar nichts passierte, handelt Israel. Dies tat es, worauf vieles hindeutet, gerade noch rechtzeitig. Damit erweist es auch und gerade Europa und Welt einen herkulischen Dienst – erst recht, wenn die Angriffe tatsächlich iranische Volk ertüchtigen sollten, sich von der verhassten Mullah-Herrschaft zu befreien. Der Jubel in der breiten Bevölkerung über die Attacke ist jedenfalls ebenso groß wie unter Millionen Exilpersern – und damit auch die Hoffnung, dass das Mullah-Regime, das es seit 46 Jahren in seinem Würgegriff hält und den Iran zum internationalen Paria gemacht hat, nun vielleicht endgültig stürzen wird.

Zum Glück wohl nur Minderheitsposition

Hier liegt Chrupalla – wenn auch ein Vorgang mit Seltenheitswert – also leider grundfalsch: Statt Israel dafür zu danken, dass es den Kampf führt, zu dem das überalterte, ängstliche und völlig verrückt gewordene Europa nicht mehr fähig ist, singt er letztlich das gleiche Lied wie die linken Israel-Hasser und gibt den Verfechtern der Hufeisen-Theorie damit Auftrieb. Nicht einmal die bedingungslose Solidarität von J.D. Vance und die zwar verhaltere, aber dennoch eindeutige Positionierung zugunsten Israles Donald Trumps scheinen hier zu einer selbstkritischen Hinterfragung zu führen – obwohl beide ansonsten von der AfD-Führung zu Recht gelobt und als Vorbilder bei der Überwindung eines erdrückenden, freiheitsfeindlichen, linkswoken Totalitarismus herangezogen werden. Das Fremdeln (wenn nicht Schlimmeres) gegenüber Israel ist offenbar stärker als alle Gemeinsamkeiten.

In der AfD scheint Chrupalla damit eine Minderheitsposition einzunehmen – glücklicherweise, möchte man anfügen: So gibt es unter AfD-Politikern- und Anhängern etliche Stimmen, die die Dinge anders sehen und ihrem Vorsitzenden vehement widersprechen. Zahlreiche AfD-Politiker bekundeten in Posts oder auch Memes – wie die niedersächsischen Landtagsabgeordneten Vanessa Behrendt und Ansgar Schledde, siehe unten – eindeutig ihre Solidarität mit Israel.

Auch die in den USA lebende und eng mit Elon Musk vernetzte Kommentatorin und Bloggerin Naomi Seibt widersprach Chrupalla in einer direkten Antwort heftig: „Das iranische Regime wird Atomwaffen garantiert nicht zur ‚zivilen Nutzung‘ einsetzen. Der Iran hat das 60-Tage-Ultimatum von Präsident Trump ignoriert. Sie sind nicht zur Diplomatie bereit. Israel hat sich gewehrt, um eine zukünftige Katastrophe zu vermeiden.“ Andere Kommentare unter Chrupallas Post lauteten: „Bitte machen Sie ausdrücklich und deutlich kenntlich, dass es sich hier um Ihre persönliche Haltung handelt, und nicht um die der Gesamt-Partei“; „…und ich rufe Tino Chrupalla und die AfD zur Mäßigung auf! Ihr scheint diesbezüglich entweder kein Wissen zu besitzen, oder ihr seid auf der Seite des islamistischen Mullah-Regime. Beides ist für mich inakzeptabel“; „Insbesondere die AfD, die sich gegen eine Islamisierung in Deutschland stemmt, kann sich in keiner Weise für ein so aggressives islamistisches Regime wie das in Teheran einsetzen, ein gutes Wort einlegen. So macht man sich lächerlich und unglaubwürdig“ oder „In Deutschland sagt man den Islamisten den Kampf an und gleichzeitig verurteilt man Israel für einen Angriff auf Islamisten. Darunter leidet am Ende die Glaubwürdigkeit der AfD.“

Natürlich hat Tino Chrupalla das Recht auf eine Privatmeinung; als AfD-Vorsitzender jedoch muss ihm klar sein, dass seine Tweets und Statements wie Verlautbarungen der AfD als Ganzes wahrgenommen werden. Dieser hat er damit nicht nur ein Eigentor geschossen, er hat vor allem auch eine weitere Spaltungsfront innerhalb der AfD aufgemacht. Und noch mehr Spaltung ist das letzte, was diese Partei, aber auch die inner- und außerparlamentarische Opposition insgesamt in dieser Zeit gebrauchen kann.