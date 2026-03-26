Tip an Collien Fernandes: Mit noch mehr Islam wäre das nicht passiert!

Kein Halten mehr

Es erinnert ein wenig an diese Szene aus Atwoods Roman “Geschichte der Dienerin”, der sich in seiner Serienadaption “Der Report der Magd” bis heute vor allem unter amerikanischen Feministinnen großer Popularität erfreut: Die “Mägde” in roter Kleidung, die als gezwungene Leihmütter in den Haushalten der Kommandanten der dystopischen Theokratie Gilead leben müssen, werden regelmäßig zu Hinrichtungen versammelt, bei denen unbotmäßige Männer erhängt werden, die es etwa gewagt haben, sich einer der Mägde zu nähern. Doch die Frauen schauen nicht nur zu, sie ziehen selbst an den Seilen, welche den Galgenstrick dieser Männer hochziehen. Als Höhepunkt der Veranstaltung wird ihnen ein besonders skrupelloser Schurke präsentiert, der sich etwa an einer schwangeren Frau vergriffen hat. Die aufgepeitschte Menge der Frauen darf diesen dann bei lebendigem Leib zerreißen, was sie auch mit viel religiösem Eifer tut – da gibt es kein Halten mehr. Anschließend kehren sie erleichtert in ihr trostloses Leben zurück – daran hat sich nichts geändert, nur das Ventil wurde einmal kurzfristig geöffnet. Hört man sich die Hetztiraden der Netzaktivistin Leonie Löwenherz an, hätte sie sich dort wohl in die vorderste Reihe gedrängt. Ist es nicht ungemein erleichternd, echte Probleme auf einen Nebenschauplatz verlegen zu können und dabei alle negativen und niederen Triebe auszuleben, die man bislang mit politischer Korrektheit zukleistern musste?

Einen anderen, allerdings auch nicht besonders überraschenden Weg geht die Islam-Influencerin Hanna Hansen: Die deutsche Konvertitin möchte besonders fromm sein und äußert sich zu allerlei gesellschaftlichen Themen, meist unterstellt sie dabei der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sich “zu sehr anzustellen”, wenn sie sich gegen die allgemeine Einführung von Halal-Regeln in Kantinen und Schulen zur Wehr setzt, oder findet es toll, wenn eine Lehrerin – wie in Kleve geschehen – ihre Schüler auffordert, ihre Pausenbrote im Ramadan nur noch heimlich zu essen. Natürlich hat Frau Hansen auch etwas zum Fall Fernandes zu sagen und dazu, wie derlei Unsittlichkeiten zukünftig vermieden werden könnten. Denn, so beklagt sie, die westliche Gesellschaft schütze Frauen erst, wenn es längst zu spät sei, weswegen diese sich zu sexuellen Ausschweifungen hinreißen ließen. Das klingt verdächtig nach victim blaming à la “Wer einen Minirock trägt, ist selbst schuld bei einer Vergewaltigung!”, und läuft letztlich auch genau darauf hinaus. Allah, so weiß Frau Hansen, hat der Frau deshalb mit der Scharia einen perfekten Leitfaden an die Hand gegeben: Lebe sittsam, verhülle dich und du bist in Sicherheit! Angesichts eines solchen Unsinns wünscht man sich fast, es gäbe auch einen Koranvers, der Islam-Influencerinnen das Abgeben öffentlicher Ratschläge verbietet. Manchmal kann der Gedanke an Zensur arg verlockend sein und man muss sich arg am Riemen reißen, bei derlei Negativbeispielen nicht danach zu rufen. Negativbeispiele sind der Honigtopf, der bei jeglichen Freiheitseinschränkungen gern aufgestellt wird.

Von Ächtung bis Ehrenmord ist alles drin