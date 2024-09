Tipps für den Bücherherbst: Brisante Neuerscheinungen

Ganz aktuell und druckfrisch sind wieder einige streitbare und explosive Titel neu auf den Buchmarkt gedrängt, die interessante Einblicke zu Themen bieten, welche die kritische und alternative Gegenöffentlichkeit besonders beschäftigen. Von Ukraine und globalistisch gesteigerter Kriegsgefahr bis zu Impfschäden und psychischer Gesundheit – Ansage! stellt nachfolgend einige kontroverse, aber lesenswerte Neuerscheinungen vor. Besonders angenehm: Alle Bücher sind wie immer europaweit versandkostenfrei zu bestellen; einfach die Links unter den nachfolgen Buch-Kurzvorstellungen nutzen!

“Das Ukraine-Kartell – Die korrupten Geschäfte des Biden-Clans in der Ukraine und wie die westlichen Medien sie verschweigen” von Thomas Röper

In seinem neuesten Buch enthüllt “Anti-Spiegel”-Herausgeber Thomas Röper sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bislang verschwiegene Fakten und Beweise zu den millionenschweren Geschäften der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkrieges zu bringen? >>>HIER BESTELLEN

“Menschliches Herz, kosmisches Herz” von Dr. Thomas Cowan

Über dieses Buch hat Ben Greenfield, der nicht nur in den USA bekannte “New York Times”-Bestsellerautor, wohl alles Wesentliche gesagt: “Ich dachte, ich würde nur die interessanten Memoiren eines guten Arztes lesen. Stattdessen entdeckte ich die bahnbrechendste, unorthodoxeste, unkonventionellste Abhandlung über das Herz, die mir je untergekommen ist. Wenn Sie ein Herz haben und lange leben wollen, ist dieses Buch absolute Pflichtlektüre.” >>>HIER BESTELLEN

“Der Dritte Weltkrieg in Europa” von Peter Orzechowski

Warum spricht Verteidigungsminister Boris Pistorius davon, dass Deutschland binnen fünf Jahren “kriegstüchtig” sein muss? Warum baut das US-Militär gerade in Rumänien eine neue Air Base, die doppelt so groß sein wird wie die in Ramstein? Und warum erklärt das Pentagon, die USA und ihre Verbündeten müssten sich auf “langwierige Kriege” vorbereiten? Antworten auf diese verstörenden Fragen finden sich in diesem Buch. Orzechowsi zeigt auf, dass in Europa ein großer und langer Krieg bereits begonnen hat – und dass ein solcher Krieg für Deutschland in einer Katastrophe enden wird. Denn auf unserem Boden befinden sich die meisten der amerikanischen Hauptquartiere, Spionagezentren, Militärbasen, Flugplätze und Lager für Atomwaffen. Orzechowski stützt sich auf eine Vielzahl von seriösen Quellen, darunter politische Dokumente, Aussagen von Experten und historische Fakten. >>>HIER BESTELLEN

“Klassiker und Schätze der Homöopathie – Die Gründlichkeit und Faszination einer Heilmethode” von Katja Schütt

Homöopathie ist nicht jedermanns Sache, aber wer an diese Methode glaubt, der kommt in Katja Schütts neuem Werk auf seine Kosten. Die Autorin zeigt auf, wie mit der Homöopathie eine neue Epoche der Medizingeschichte begann; ihr zufolge beruht diese Therapie auf dem Fundament unumstößlicher Gesetze und Prinzipien. Schütt ist überzeugt: Da diese auch heute noch gültig sind, hat die Homöopathie den “Test der Zeit” bestanden und wird auch in der Zukunft dort, wo sie angezeigt ist, Kranke heilen. Das Buch enthält 22 Artikel “alter Meister” der Homöopathie, biografische Darstellungen ihrer teils bewegenden Lebensgeschichten, Zitate mit Kernaussagen zur Homöopathie und außerdem zwei wundervolle Gedichte als Ausdruck des Bekenntnisses und der Liebe der Autorin zur Homöopathie und ihrem Begründer Samuel Hahnemann. >>>HIER BESTELLEN

“Was bei Depressionen und Burnout im Kopf passiert” von Manfred Spitzer

Sind Sie müde? Erschöpft? Ausgebrannt? Das sind keine unbekannten Gefühls- und Gemütszustände für die vielen Millionen Menschen, die an Depressionen und Burnout leiden – und ihre Zahl nimmt stetig zu. Doch was steckt wirklich hinter der Traurigkeit, der Niedergeschlagenheit, der Mutlosigkeit und den Schlafstörungen? Warum übersehen so viele, dass ihre Beschwerden auf eine schwerwiegende klinische Erkrankung hinweisen? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Der Bestsellerautor und anerkannte Neurowissenschaftler Manfred Spitzer erklärt ganz unkompliziert und praxisnah, wie Depressionen und Burnout zu erkennen sind, welche Auswirkungen sie auf unser Denken und Verhalten haben und was die ersten Maßnahmen zu ihrer Bewältigung sein können. Dabei gewährt der Experte einen kompakten sowie faszinierenden Einblick in die menschliche Psyche und verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Betroffenen Wissen, Hilfe und Hoffnung zu geben. >>>HIER BESTELLEN

“Die Täuschung” von Eckart Lohse

Versäumnisse aus 16 Jahren Merkel werfen etliche Fragen – und dieses Buch liefert die Antwort. Man muss auf über schädliche und katastrophale Wirken der ostdeutschen Kanzlerin nicht mehr viel Worte verlieren; Deutschland ist enttäuscht und Merkels Politik auf vielen Feldern gescheitert: Russland, Energieversorgung, Verteidigung, Integration. Wie die ebenso kinder- wie skrupellose “Mutti” die Deutschen mit ihrer Politik hinters Licht führte, zeichnet Eckart Lohse in diesem Buch, das es sogar auf die “Spiegel”-Bestsellerliste schaffte, so beredt wie bitter nach. >>>HIER BESTELLEN

“Der Baader-Meinhof-Komplex” von Stefan Aust

Dieser Bestseller ist selbstverständlich keine Neuerscheinung, sondern eine Neuauflage des bereits 1985 erschienen legendären Standardwerks von Journalismus-Legende und Publizist Stefan Aust, der heute als “Welt”-Herausgeber wirkt. Brillant recherchiert, kenntnisreich erzählt – so nähert sich Aust der RAF, ihrer Vorgeschichte und Verstrickungen an. Die “Zeit” schrieb: “Wer immer sich künftig über die RAF, ihre Ursprünge, ihre Struktur und ihre Figuren ein Bild machen will, er wird den Aust lesen müssen.” >>>HIER BESTELLEN

“Rockefeller – Das Spiel kontrollieren” von Jacob Nordangård

In seinem hintergründigen Buch deckt Jacob Nordangård die verborgenen Machenschaften einer der reichsten und einflussreichsten Familien der Welt auf. Er enthüllt die vielschichtige oftmals schier unglaubliche Geschichte der Rockefeller-Dynastie. Der Leser erfährt, wie diese aus Deutschland stammende mächtige US-Familie die Weltpolitik, die globale Wirtschaft und sogar die Klimapolitik seit mehr als einem Jahrhundert geprägt hat. Nordangård zeigt die verschlungenen Verbindungen und Strategien, mit denen die Rockefellers ihren Einfluss über Generationen hinweg sicherten und ausbauten – nicht anhand von Verschwörungstheorien, sondern Fakten. >>>HIER BESTELLEN