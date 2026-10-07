Tobias Rausch: Der Mann von nebenan im Präsidentenamt

Tobias Rausch ist 35 Jahre alt und seit dem 6. Oktober 2026 Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, der erste deutschlandweit aus den Reihen der AfD. Am Morgen danach, heute früh, saß er bei ”Nius live“ auf dem “Sofa der Mehrheit“ und sprach über Politik, Fußball, Vereinsleben und die nächsten Schritte der AfD. Der Mann ist rundum bodenständig, ruhig, klar im Kopf und erstaunlich frei von dem üblichen Funktionärsdeutsch. Hier präsentiert sich eine neue Generation Politiker, so mein Eindruck.

Bemerkenswert war Rauschs Schilderung der internen Diskussionen: Nach Jahren der Ausgrenzung der AfD habe es Stimmen gegeben, die den anderen nun einmal zeigen wollten, wie es sich anfühlt, selbst nicht gewählt zu werden. Auch Änderungen der Geschäftsordnung seien besprochen worden – zulasten der Altparteien. Rausch wollte das nicht, er zeigte sich versöhnlich. Und so kam es. Den CDU-Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten wählte die AfD mit. Rausch begründete das mit guten parlamentarischen Gepflogenheiten: Hart in der Sache, sagte er sinngemäß, aber nie persönlich. Eine andere Meinung mache das Gegenüber nicht automatisch zu einem schlechten Menschen.

Fußball ist einfacher als Politik

Dann wurde es persönlich: Rausch ist Immobilienkaufmann, selbstständig seit dem 22. Lebensjahr und Vereinsvorsitzender eines Fußballclubs. Er spielt selbst, Verteidiger oder defensives Mittelfeld. Sein Vorbild war Fabio Cannavaro von Real Madrid. Im Verein spiele er gemeinsam mit Syrern, Albanern, Polen, Tschechen und Portugiesen. Herkunft, gesellschaftliche Stellung und Politik hätten dort noch nie eine Rolle gespielt. Entscheidend allein sei, ob einer Fußball spielen könne und mitmachen wolle. Ein Satz aus dem wirklichen Leben – kein Parteiprogramm.

Rausch ist seit 2013 bei der AfD. Seinen Kreisverband habe man damals bei ihm zu Hause im Wohnzimmer gegründet. Heute sitzt er im Stadtrat von Staßfurt, ist Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Salzlandkreises und engagiert sich daneben in mehreren Vereinen. Dazu kommt sein Amt als Generalsekretär der AfD Sachsen-Anhalt. Im Gespräch betonte er auch, dass die sogenannte Brandmauer auf kommunaler Ebene in Sachsen-Anhalt vielerorts praktisch keine Rolle mehr spiele. In Kreistagen und Gemeinden werde längst sachbezogen zusammengearbeitet. Für Rausch ist deshalb die Landesebene nun der nächste Schritt: Was kommunal längst funktioniert, solle endlich auch im Landtag möglich werden.

Jetzt kommt die Verantwortung

Rausch sagt selbst, die AfD müsse nun den Schritt von der Opposition zur Regierungspartei und zur Staatspartei gehen. Gemeint ist damit nicht große Pose, sondern etwas ganz Praktisches: Mehrheiten organisieren, Vereinbarungen treffen, Haushalte beschließen, Gesetze ändern und politische Gegner nicht aus Prinzip vor die Tür setzen. Auch als Landtagspräsident setzt er erste Zeichen. Er möchte Botschafter verschiedener Länder einladen, darunter aus den USA, Israel und Russland. Sein Grundgedanke: mit allen reden, zu allen gute Beziehungen pflegen.

Werbung

Nach diesem langen Gespräch spürt man: Hier spricht jemand, der ganz selbstverständlich Verantwortung übernimmt. Mit dem, was er sagt, vertritt er die gelebte Demokratie, die in Deutschland jahrzehntelang selbstverständlich war, würdiger und authentischer als jeder heutige Politiker des “UnsereDemokratie“-Lagers. Tobias Rausch wirkt wie einer, der angekommen ist.