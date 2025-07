Todeskult: Daueralarmismus und Apokalyptik als politische Mittel zum Zweck

Vor allem sogenannte westliche Eliten in Politik, Wirtschaft und Kultur haben sich längst von dem Gedanken verabschiedet, ihren Ländern und Völkern noch in irgendeiner Weise dienen zu wollen oder gar zu müssen. Stattdessen verlegen sie sich darauf, sie auszuplündern und sie unablässig in Angst vor immer neuen globalen Bedrohungen zu versetzen, deren Ausmaß angeblich alles Vorstellbare übersteigt und die -wenn überhaupt-, nur überwunden werden können, wenn man sich ihrer weisen und nur um das Wohl der Menschheit besorgten Führung überlässt. Ob Corona, andere vermeintlich drohende „Pandemien“ oder die „Klimakatastrophe“ – immer wird das Bild des Weltuntergangs heraufbeschworen, dessen Verhinderung kein Gebot mehr kennt – vor allem nicht das der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung. Der promovierte Physiker Karl Pongracz hat dieser brandgefährlichen Entwicklung nun ein neues Buch unter dem treffenden Titel „Todeskult“ gewidmet.

Darin führt er den Nachweis, dass den Narrativen zu Corona, der „Klimakatastrophe“, dem Ukrainekrieg und der irrsinnigen Behauptung, es gebe beim Homo sapiens mehr als zwei Geschlechter, „ein gestörtes Verhältnis zum Leben, zur Lebendigkeit und somit zum positiven Wesen des Menschseins“ zugrunde liegt. Diese Störung erscheint, so Pongracz, „in verschiedenen Abstufungen, welche von kindisch-romantischen Träumereien über schlichtes Unwissen, einseitig informierte Besserwisserei oder arrogante Belehrung bis hin zur bösartigen Menschen- und Lebensverachtung reichen“. Ein gemeinsames Muster bei den Narrativen, die von Regierungen und Medien mit besonderem Nachdruck verbreitet und durchgesetzt würden, sei jenes der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und des offenen wissenschaftlichen Meinungsaustausches.

Gefährdung von Freiheit und Grundrechten

Diese Gefährdung der Freiheit und der Grundrechte, die ihrem Wesen nach als Naturrecht dem staatlichen Rechtssystem prinzipiell übergeordnet seien, geschehe zunehmend offensichtlicher; „wenn auch (noch) nicht unverblümt diktatorisch, so doch mit Verboten, immer öfter unter Strafandrohung, mit teilweise bizarr hohen Geldstrafen, oder auch mit dem Versuch, die Existenz eines Andersdenkenden zu vernichten“. All dies erfolge nicht offen, „sondern maskiert unter Vorwänden wie ‚Gefährdung der Demokratie‘, ‚Hassrede‘ oder ‚Desinformation‘.” Pongracz will sein Buch daher auch als „Aufschrei“ verstanden wissen, „damit demokratisches Wirken, menschliche Freiheit und die Freiheit von Wissenschaft und Kunst von Knebeln und Fesseln befreit werden“. Im Wesentlichen gehe es jedoch „um den Kult des Todes, der, verborgen unter einem Berg von Narrativen, sein verderbliches Unwesen treibt“.

Die lesenswerte und tiefschürfende Abhandlung behandelt die wohl drängendsten Problem unserer Zeit – und diese bestehen nicht in „Pandemien“ oder der „Klimakatastrophe“, sondern in den maliziösen Kräften, die den Menschen diesen Unsinn einreden, um sie dann umso leichter und brutaler bevormunden und entrechten zu können. In diesem Zusammenhang widmet Pongracz sich auch dem Thema Transhumanismus, denn es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Abschaffung des Menschen selbst zugunsten einer Art seelenlosen “Superwesen”. Sein Buch ist daher unbedingt empfehlenswert für alle, die nicht mehr bereit sind, sich von einer erlogenen Gefahr nach der anderen ins Bockshorn jagen zu lassen, sondern die Absichten und Zusammenhänge erkennen wollen, welche hinter dieser Kultur der Angst stecken.