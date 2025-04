Tommy Robinson krank im Knast: Ein Held in Gefahr

Tommy Robinson sitzt wieder einmal hinter Gittern. Warum? Weil er den Mund aufmacht, wo andere kuschen. Die Anklage ist ein Hohn: Er soll bei einer Demo gegen Antisemitismus in London die „öffentliche Ordnung gestört“ haben. Ernsthaft? Der Typ kämpft für freie Rede, und dafür wird er eingebuchtet? Das ist Großbritannien 2025. Meinungsfreiheit? Fehlanzeige, schlimmer noch als in Deutschland. Doch Tommy bleibt ungebrochen, trotz Krankheit, Isolation und einem System, das ihn zum Schweigen bringen will. Die Anklage ist ein Schlag ins Gesicht.

November 2024, Westminster: Robinson nimmt an einer Demo gegen Antisemitismus teil. Plötzlich klicken die Handschellen. Der Vorwurf? Er habe sich einer polizeilichen Sperrzone genähert und damit Auflagen gebrochen. Die Demo war friedlich, aber die Behörden brauchten einen Grund, ihn zu kassieren. Jetzt schmort er für 18 Monate wegen Missachtung des Gerichts im Knast. Sein Team nennt es, was es ist: politische Verfolgung. Ein Deal mit der Polizei sollte ihn schützen – stattdessen wurde er reingelegt. Unterstützer weltweit toben: Das ist kein Rechtsstaat, das ist eine Farce.

Krank und isoliert: Ein Mann am Limit

Tommy geht’s dreckig. Er ist körperlich krank, und die Haft macht alles schlimmer. Doch es kommt noch dicker: Im HMP Woodhill in Milton Keynes wird er von anderen Insassen abgesondert, um ihn zu „schützen“. Das Ergebnis? Seine psychische Gesundheit leidet massiv. In einer krassen Wende haben seine Anwälte das Urteil angefochten und erklärt, die Isolation zerstöre Tommy auf eine Weise, die der Richter nicht hätte ahnen können. Niemand hätte gedacht, dass „Schutz“ so brutal sein kann. Sein Anwalt fordert vorzeitige Entlassung – nicht nur wegen der Krankheit, sondern weil Tommy im Knast ein wandelndes Ziel ist.

Als Islamkritiker ist er in einem Gefängnis voller muslimischer Insassen wie ein Mann mit einer Zielscheibe auf dem Rücken. Jeder Tag ist ein Überlebenskampf. Ein falsches Wort, ein falscher Schritt, und es könnte vorbei sein. Trotzdem bleibt er stark. Sein Team sagt: „Tommy lässt sich nicht unterkriegen.“ Aber die Uhr tickt.

Ein Symbol für den Widerstand

Robinson ist mehr als ein Häftling. Er ist ein Leuchtfeuer für alle, die an freie Worte glauben. Seine Feinde nennen es Hassrede, aber er spricht nur aus, was viele denken. Die Justiz will ihn brechen, doch auf Social Media explodiert der Hashtag “#FreeTommy”. Seine Botschaft lebt weiter – trotz alledem. Seine Kaution wurde abgelehnt, ein neuer Antrag auf Haftentlassung läuft. Tommy hat schon früher Haftstrafen überstanden, etwa im Juli 2024 wegen eines angeblichen Verstoßes gegen ein Gerichtsverbot. Jedes Mal kam er zurück – zäher, entschlossener. Aber die Isolation jetzt? Das ist ein neuer Tiefschlag.

Seien wir real: Ohne Kerle wie Robinson wären wir längst in einer Welt, wo keiner mehr die Wahrheit sagt. Er riskiert alles – Gesundheit, Freiheit, Leben – um Missstände anzuprangern. Im Knast, krank und isoliert, kämpft er weiter. Die Anklage ist ein Witz, die Isolation ein Skandal, die Gefahr durch Mitinsassen allgegenwärtig. Tommy ist ein Held – kein Verbrecher. Seine psychische Gesundheit zerbricht an der Einsamkeit, seine körperliche an der Haft. Doch er gibt nicht auf, und wir dürfen ihn nicht hängen lassen. Er braucht unsere Stimmen, unsere Unterstützung, unseren Lärm. Die Justiz mag ihn einsperren, aber seine Ideen sind frei. #FreeTommy – lasst uns laut sein, bevor es zu spät ist!