Top-Spion im Unruhestand: Ex-BND-Chef entdeckt das Homeoffice für sich

Wer sagt denn, dass man im Alter zum alten Eisen gehört? Während normale 80-Jährige ihren Lebensabend mit Bingo, Kamillentee oder dem Beschimpfen von Falschparkern verbringen, beweist der ehemalige BND-Chef August Hanning beeindruckende Vitalität und ausgeprägten Unternehmergeist. Wenn die staatliche Pension wegen unglücklicher Altlasten aus baltischen Banken-Abenteuern gepfändet ist, muss man auf dem freien Markt eben kreativ werden. Da greift man als Ex-Geheimdienstchef schon mal zu dem, was man gelernt hat: Daten sichten, Kontakte pflegen und florierende Geschäftsideen entwickeln.

Die Generalbundesanwaltschaft zeigt sich von so viel privater Initiative allerdings überraschend unbeeindruckt und ließ den rüstigen Ex-Top-Spion kurzerhand verhaften. Der Vorwurf liest sich wie ein Best-of des Strafgesetzbuchs: versuchter Landesverrat, geheimdienstliche Agententätigkeit und das Auskundschaften von Staatsgeheimnissen. Man muss hier jedoch auch einmal die verwalterische Effizienz loben. Hanning baute sich mit seinem treuen ehemaligen Büroleiter Manfred D. ein schlankes, reibungsloses Inoffizielles Franchise-Netzwerk auf. Der eine lieferte rund 2.000 hochsensible Dokumente frisch aus der BND-Zentrale frei Haus, der andere bezahlte pünktlich und verarbeitete das Rohmaterial zu exklusiven Lageberichten für internationale Klienten. Besser funktioniert Digitalisierung im öffentlichen Dienst selten.

Vom Steakhaus-Krimi in die Untersuchungshaft

Besonders beruhigend für das deutsche Sicherheitsgefühl: Die abgeflossenen Informationen über das iranische Atomprogramm oder vertrauliche Papiere verbündeter Partnerdienste gingen nach aktuellem Stand nicht nach Moskau. Das ist doch immerhin etwas! Welcher “fremde nachrichtendienstliche Sicherheitsapparat” stattdessen in den Genuss des exklusiven Hanning-Newsletters kam, bleibt zwar noch ein Geheimnis, aber Diversifizierung gehört in der freien Wirtschaft schließlich zum guten Ton. Fragt man, wem nutzt das? Könnte man auf die Idee kommen, dass Israel der Adressat gewesen sein könnte, denn auch die Entführer in der Block-Affäre kamen schließlich vom Israelischen Geheimdienst.

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Dass die Ermittler Hanning überhaupt erst auf die Schliche kamen, weil sein Name im Zuge von Ermittlungen um die schiefgelaufene Entführung im Hamburger Steakhaus-Milieu auftauchte, verleiht der Geschichte eine fast schon poetische Dramaturgie. Vom Staatssekretär unter Wolfgang Schäuble zum verhafteten Sicherheitsberater – eine deutsche Traumpfad-Karriere. Die Politik gibt sich derweil gewohnt tief erschüttert. Bundestagsabgeordnete sprechen von einer „eisenharten und abgründigen Geschichte“ und fordern lückenlose Aufklärung. Dabei zeigt dieser Fall vor allem eines: Das deutsche Geheimdienstwesen ist viel nahbarer als gedacht. BND-Dokumente sind offenbar kein unumstößliches Staatsgeheimnis, sondern im Zweifel schlicht Verhandlungssache für den Aufbesserungssatz der Altersvorsorge.