Total durchgeknallt: Trump inszeniert sich selbst als Papst

Bei aller Anerkennung für die unbestreitbaren politischen Leistungen und für die fulminante Wende, die Donald Trump weniger als zweieinhalb Monaten eingeleitet hat, bei allem was er erreicht hat, um das linkswoke Establishment des globalen Westens zu zerschlagen: Ehre wem Ehre gebührt – aber in manchen haben seine Kritiker gelegentlich auch mal recht. Dem US-Präsidenten scheinen zuweilen Selbstreflektion und Folgenabschätzung seiner Handlungen abzugehen.

Dies gilt leider auch für einen aktuellen Aufreger, für den Trump – selbstverständlich mit dem klaren Ziel zu provozieren – selbst gesorgt hat: Er postet ein KI-Bild von sich selbst, auf dem er als Papst zu sehen ist. Das ist weniger komisch als völlig irre, und sorgt auch bei hartgesottenen Trump-Fans für Kopfschütteln, alleine schon deswegen, weil in den USA – aus europäischer und vor allem deutscher Sicht nicht nachvollziehbar – eine seit Jahrhunderten bestehende, kollektiv gepflegte Abneigung, um nicht zu sagen Allergie, gegen jegliche monarchischen und aristokratischen Attitüden herrscht – und für die steht das absolutistische Papsttum wie kaum eine in die Moderne hinübergerettete Institution sonst.

Es ist schon klar, was Trump damit mutmaßlich bezweckte: Er wollte offenbar eine selbstironisches Spritze gegen seine Hater abfeiern, nachdem diese mit Blick auf die aktuelle päpstliche Sedisvakanz über mögliche Übernahme-oder Eroberungsphantasien Trumps spekuliert hatten: Trump könne die Vatikanstadt ebenso wie Grönland oder Kanada übernehmen, hatten linke Medien gelästert (in Deutschland hatte gar Dunya Hajalii im ÖRR entsprechende dümmliche Witze gerissen).

Natürlich kann man darüber lachen und für Agnostiker mag der Post auch witzig sein. Allerdings hat Trump hier die Rechnung wohl ohne die 77 Millionen amerikanischen Katholiken gemacht – immerhin rund 24 Prozent der US-Bevölkerung. Diese finden solche Darstellungen mehrheitlich alles andere als lustig und respektlos gegenüber ihrem Glauben und dem verstorbenen Papst – auch wenn es sich um den abseitigen Humor eines von einem bewusst grenzüberschreitenden Systemsprenger im Weißen Haus handelt, den 60 Prozent von ihnen bei der letzten Präsidentschaftswahl unterstützt haben. Der jüngste Twitter-Stunt könnte daher zum Bumerang werden. Dass Trump KI-Technologie nutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist zwar erfrischend – doch wie und in welchem Kontext er dies hier tut, ist harter Tobak. Ihm muss klar sein, dass solche Bilder leicht aus dem Kontext gerissen und als Propaganda oder Satire missverstanden werden können, gerade in einer Zeit der Deepfakes und manipulierter Medien. Auch wenn ihm egal ist, was von ihm gehalten wird – er hat auch Verantwortung für sein Land und die Republikanische Partei.