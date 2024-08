Total verqueer: Die genderfluide Kirche

Geschichtsklitterung, Gender-Wahn und dekadente Lust am woken Dekonstruktivismus treiben immer phantastischere Blüten in unserer Gesellschaft und die linken Medien beteiligen sich lustvoll an diesem bizarren Schauspiel: Der “Stern” bietet dem Professor für Kirchengeschichte Anselm Schubert Raum für aberwitzige Thesen, die die Sexualität Jesus Christus hinterfragen. “Bereits vor eintausend Jahren gab es Theorien über einen weiblichen oder androgynen Jesus”, belehrt das Magazin seine Leser: “Schubert hat darüber ein Buch darüber geschrieben – und über die mittelalterliche Obsession für Christus’ Vorhaut.” Erst im 19. Jahrhundert habe man erstmals behauptet, die Geschlechter seien genauso festgelegt wie die Gesetze der Natur, also unwandelbar, behauptet der Professor; vorher sei keineswegs definiert gewesen “Männer sind so und Frauen sind so”. Jaja, das böse 19. Jahrhundert, in dem ja auch Imperialismus, Nationalismus und Deutschtümelei ihren Anfang nahmen.

Aha, Geschlechterrollen sind vorher also nicht klar abgegrenzt gewesen? Was? Wo? In welcher Welt lebt dieser Mann? Die Grenzen der Geschlechter galten NIE in der Geschichte als fließend, sie waren in allen Kulturen strikt festgelegt. Oder hat sich eine Adelserbin mal

eben schnell zum Mann erklären können um einen Posten einzunehmen, der nur

Männer vorbehalten war? Und was ist mit der Kirche? Hat die etwa nicht ihre kompletten Würdenträger – vor allen anderen “Qualifikationen” – anhand des Geschlechts ausgewählt und mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet, vom Zölibat bis zum Verbot der Frauenordination? Und wie war es mit das Judentum, das nur über die Mutter weitergegeben werden kann? Wie soll das alles möglich gewesen sein ohne klare Definitionen?

Auch wenn die Gender-Wokisten postulieren, dass der Penis “kein ausschließlich männliches Organ” sei, muss ich fragen: Wie das nochmal genau mit der Beschneidung von Jesus? Dass dieser gemäß jüdischem Brauch (Gen 17,10-14 EU) am achten Lebenstag beschnitten wurde, berichtet der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel. Gleichzeitig – und darauf liegt in Lk 2,21 das Gewicht – sei ihm der Name Jesus gegeben worden. Aber vielleicht enthüllt Professor Schubert ja demnächst im “Stern”, dass alles ganz anders war, und präsentiert uns einen weiblichen Alternativnamen inklusive bislang der unbekannten Pronomen Jesu.

Dazu passt auch diese Meldung der “Tagesschau”:

Wisst Ihr noch, wie Caligula sein Pferd zum Konsul ernannt hat? Das ist der aktuelle Stand unserer Gesellschaft. Im Ernst, die haben doch alle Lack gesoffen…