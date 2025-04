Totalkontrolle und Enteignung: Neue EU-Behörde AMLA überwacht Vermögen und Finanzen aller EU-Bürger lückenlos

Die EU schickt sich nun endgültig an, zum totalitären Überwachungsmoloch mit absolutem Zugriff auf seine Untertanen zu werden. Zum 1. Januar 2028 soll ihre neue Aufsichtsbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) mit Sitz in Frankfurt am Main ihren Dienst aufnehmen. Offiziell besteht der Auftrag in der Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Formen von Finanzkriminalität, doch dies ist – wie EU-üblich – nur die harmlose Fassade: Denn das eigentliche Ziel der Behörde ist es, ein EU-weites Vermögensregister aufzustellen, das sämtliche Vermögenswerte von juristischen und natürlichen Personen erfasst und zentral zusammengeführt. Ermittelt und registriert werden sollen Bankkonten und Daten der letzten fünf Jahre, Aktien, Unternehmensanteile, Anleihen, Kryptowährungen und auch private Vermögensgegenstände ab 200.000 Euro.

Die AMLA hat dabei die Befugnis, Konten und Überweisungen zu sperren, Verstöße gegen die Meldepflicht zu bestrafen, Behörden zu Hausdurchsuchungen aufzufordern und Strafen von mindestens einer Million gegen Unternehmen und mindestens zehn Millionen gegen Banken zu verhängen. Außerdem erhält sie Zugang zu Staatsbürgerschafts- und Melderegistern, Sozialversicherungsregistern, Waffenregistern, Zoll-Datenbanken, grenzüberschreitenden Reisen und Kraftfahrzeugregistern aller Nationalstaaten. Und um den Wahnsinn endgültig perfekt zu machen, will die EU den Zugang zu dem EU-Vermögensregister neben Behörden auch noch Personen mit berechtigtem Interesse ermöglichen, worunter NGOs, internationale Organisationen wie die UNO, Journalisten, Organisationen der Zivilgesellschaft, Hochschulen oder Versicherungen fallen! Der Staat und viele andere Organisationen hätten damit den vollen Überblick und die Zugriffsmöglichkeit auf das gesamte Vermögen der Bürger. Wenn die irrwitzige Verschuldungspolitik zum erwartbaren Kollaps führt, könnte man dann Vermögen enteignen oder zumindest auf einen Teil davon zurückgreifen.

Dystopischer Alptraum

Und: Jeder Versuch, sein Vermögen noch in Sicherheit zu bringen, würde damit unmöglich gemacht. Die EU hatte schon vor vier Jahren ein Gutachten über die Umsetzbarkeit eines solchen Vermögensregisters in Auftrag gegeben. Der Internationale Währungsfonds schlug bereits während der Finanzkrise von 2008 eine einmalige Vermögensabgabe in Höhe von zehn Prozent vor. Die Weichen sind also gestellt, um die Bürger für die Folgen der Kamikaze-Politik der selbstangemaßten „Eliten“ zur Kasse zu bitten. Dieses Vorhaben fügt sich nahtlos in die gesamte Geldpolitik der letzten Jahre ein: Bargeldtransaktionen von über 10.000 Euro sollen verboten werden, die Abschaffung des Bargelds durch eine Digitalwährung ist bereits in Planung. Damit würde jede einzelne Zahlung dokumentiert und könnte zurückverfolgt werden.

Das große Ziel ist auch hier der gläserne Bürger, der nichts mehr vor dem Staat verbergen kann. Hinzu kommt noch die Zensur und Totalüberwachung des Internets. Und Union und SPD haben bereits ihre volle Bereitschaft erklärt, daran nach Kräften mitzuwirken. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, man wolle „Austausch und Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der Geldwäsche sowie mit nationalen und internationalen Organisationen, der EU und der europäischen Aufsichtsbehörde AMLA“ verbessern. Dazu soll ein „administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren“ entwickelt werden. Bei Zweifeln, ob „verdächtige Vermögensgegenstände“ legal erworben wurden, sollen diese künftig leichter konfisziert werden können. „Die bestehenden Vermögenseinziehungsinstrumente werden wir fortentwickeln und um ein Einziehungsverfahren für Vermögensgegenstände ungeklärter Herkunft erweitern“, heißt es weiter. Das kann man nur als weitere Drohung dieser Regierung in spe verstehen. Hier nimmt ein dystopischer Alptraum Gestalt an, dessen Folgen jedes Vorstellungsvermögen übersteigen und dem die europäische Öffentlichkeit sich mit allen Mitteln entgegenstellen muss.