Heute ist Totensonntag. Wir gedenken der Verstorbenen, schmücken und besuchen die Gräber und erinnern uns an Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Mir fällt dazu ein Erlebnis aus meiner Kindheit ein. Ein Satz aus unserem täglichen Mittagsgebet, bei dem mir als Jugendlichem jedes Mal ein kalter Schauer über den Rücken lief.

Bei uns zu Hause war es üblich, vor dem Mittagessen zu beten. Das ging weit über das hinaus, was wir heute als „Herr, segne diese Gaben“ kennen. Der Tisch war gedeckt. Besteck und Teller für acht Personen. Oma, Omas Schwester, eine liebe heimatvertriebene Frau aus dem Sudetenland, beide Eltern und wir drei Buben. Die zugedeckte Suppenschüssel dampfte mitten auf dem Tisch. Und niemand rannte auf seinen Platz, um mit dem Essen anzufangen.

Acht Menschen vor dem gedeckten Tisch

Zuerst stellten sich alle vor dem Tisch auf. Im Herrgottswinkel hing das große geschnitzte Kruzifix. Dann sprachen wir gemeinsam die Mittagsgebete, die in meiner Erinnerung mindestens fünf Minuten dauerten. Und eine von vielen Fürbitten fiel mir heute wieder ein, gerade im Gedenken an den Totensonntag. Sie lautete ungefähr so: „Wir beten auch für denjenigen unter uns, der als Nächster von uns gehen wird.“ Mir lief damals als Jugendlichem immer ein kalter Schauer über den Rücken. Wer würde das wohl sein? Einer von uns acht, die hier gerade in der großen Wohnküche neben dem Herd standen?

Irgendwann ist jeder von uns an der Reihe. Egal, wo er im Leben gerade steht, ob er 20 oder 100 Jahre auf dem Buckel hat. Und immer wieder ist die Bestürzung groß, wenn plötzlich jemand völlig unerwartet von uns geht. Zunächst erfahren wir es bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Fernsehen, im Radio oder in der Presse. Und wir nehmen mehr oder minder daran Anteil. Umso schwerer trifft es uns, wenn im Familien- oder Verwandtenkreis plötzlich und unerwartet jemand von uns geht.

Als meine Großmutter zu Hause starb

Meine Großmutter, geboren 1884, starb im Jahr 1964 mit 80 Jahren zu Hause. Bereits mit 40 Jahren wurde sie Witwe. Der Bauernhof mit sieben Hektar war zu klein, um ein Pferd füttern zu können. Zwei Kühe zogen Pflug und Wagen. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, wie die schwere Arbeit auf dem Feld und im Stall dafür sorgte, dass der Suppentopf nie leer war.

Sie wurde, wie es damals Brauch war, nach ihrem Tod drei Tage lang in ihrem Zimmer aufgebahrt. Kerzen brannten Tag und Nacht. Ein Kruzifix stand auf dem Nachtkästchen. Nachbarn und Verwandte stiegen über die Treppe in den ersten Stock, in das Zimmer, wo Oma lag, mit einem Rosenkranz in den Händen. Mein Zimmer war genau daneben. Die Trauernden beteten ein stilles Vaterunser. So verabschiedete man sich von Nachbarn und Verwandten, auch wenn es einem dabei den Hals zuzog. Mancher blieb danach noch ein wenig in der Küche für einen Kaffee mit einem Stück Hefezopf. Die Anteilnahme tat gut.

“Jetzt kann ich in Frieden gehen“

Früher wurde besonders im Winter gestorben. Die Schlafzimmer in den Häusern waren kalt, eiskalt. Das vertrugen die Alten nicht gut. Ich erinnere mich an einen Winter 1966 mit 13 Beerdigungen. Ich war damals 12 Jahre alt. Wir Ministranten bekamen bei Beerdigungen stets schulfrei und waren damit eingebunden in die Tradition. Wir durften mithelfen, miterleben, mitweinen. Doch bevor es ans Sterben ging, ließ man den Pfarrer kommen, der von zwei Ministranten begleitet wurde. Der Sterbenskranke erhielt die letzte Ölung, auf er sehnlichst wartete. „Jetzt kann ich in Frieden gehen“, hörte ich oft aus dem schwachen Stimmen.

Der Tod fand damals nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen eines Krankenhauses statt. Er gehörte zum Leben in den Häusern und Familien. Er trat nicht ein um null Uhr zwei, sondern war eingerahmt von betenden Angehörigen, die tagelang am Bett gemeinsam mit dem Kranken beteten. Wie meine Mutter bei ihrer Schwiegermutter. Angesichts des Abschieds werden Versöhnungen leichter.

Vom Sterbehaus zum feierlichen Requiem

Am dritten Tag der Totenruhe, dem Tag der Beerdigung, kamen der Herr Pfarrer und vier Ministranten an das Sterbehaus. Der Sarg wurde von Angehörigen auf ein Wägelchen gehoben und von dort in einem feierlichen Trauerzug zur Kirche geleitet, die etwa 500 Meter entfernt war. War der Verstorbene Mitglied in Vereinen, zum Beispiel im Krieger- und Soldatenverein, so reihte sich eine Abordnung in diese Prozession ein. War er Mitglied der Musikkapelle oder eine angesehene Persönlichkeit, dann spielte auch die Blasmusikkapelle auf dem Weg vom Sterbehaus zur Kirche traurige und herzergreifende Weisen.

Ich erinnere mich an die feierlichen Requien mit Orgel und Kirchenchor, was heute nur noch selten der Fall ist. Die Kirche war voll, es starb nicht irgendwer, man kannte sie oder ihn. Der Sarg mit dem Verstorbenen stand mitten in der Kirche vor dem Altar. Der Tote war also quasi noch mitten unter uns. Der Pfarrer zelebrierte das feierliche lateinische Requiem. Wir Ministranten schwenkten die Weihrauchfässer. Dazu die Orgel, der Kirchenchor und die Gebete der vielen Menschen. Gebete Trauernder klingen anders, schwerer, eindringlicher, tröstender. Feierliche und irgendwie mystisch. Wo ist die Seele? Schaut sie auf uns herab? Nach dem Requiem ging es hinaus zum Friedhof, der bei uns unmittelbar neben der Kirche lag.

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub

Bei Beerdigungen nahmen nicht nur die Angehörigen teil, so wie man es heute in den Aussegnungshallen kennt. Bei uns auf dem Dorf war fast das ganze Dorf auf den Beinen. Man kannte die Verstorbenen. Selbst mit zwölf Jahren kannte ich die 700 Mitbewohner des Dorfes. Das Grab war ausgehoben, zwei Meter tief. Alle standen darum herum, mit andächtigen, traurigen Mienen.

Auch am offenen Grab wurde von uns Ministranten wieder das Weihrauchfass geschwenkt. Der Pfarrer sprach seine feierlichen Gebete. Der Bürgermeister und die Vereinsvorstände ließen das Leben des Verstorbenen noch einmal Revue passieren. Man stand beisammen und nahm Abschied von einem Menschen, den viele seit Jahrzehnten gekannt hatten. Und nachdem der Sarg von vier kräftigen Männern mit Seilen hinabgelassen worden war, ging ein jeder noch einmal am Grab vorbei und verneigte sich kurz.

Einladung zum Leichenschmaus

Jetzt rief jemand ganz laut aus dem Kreis der Angehörigen: „Verwandtschaft, Nachbarschaft und Vereine sind eingeladen zum Leichentrunk im Gasthof zur Linde!“ Einen Lautsprecher brauchte er nicht. Und so ging es gemeinsam ins Gasthaus, in den großen Saal, in dem auch Hochzeiten stattfanden. Wir vier Ministranten saßen an einem eigenen Tisch und bekamen serviert, was alle anderen auch bekamen: Bratwürstchen mit Kartoffelsalat oder Schweinebraten mit Knödeln, manchmal auch zuvor noch Leberknödelsuppe, die ich partout nicht mochte.

Nach dem Mittagessen saßen viele noch lange beisammen. Nach dem zweiten oder dritten Bier wurden auch Anekdoten über den Toten erzählt. Und es wurde bereits vor Kaffee und Kuchen einigermaßen lustig. Meine Großmutter erzählte, dass ganz früher, in ihrer Jugend um 1900 herum, bei Beerdigungen abends sogar noch getanzt wurde. Wann schon sonst kam die ganze Verwandtschaft aus aller Welt, die damals vielleicht 50 Kilometer umfasste, denn zusammen? Der Tod gehörte damals zum Leben. Man nahm Abschied, man weinte, man betete. Und später saß man beisammen, erzählte Geschichten und konnte auch wieder lachen.

Vielleicht sehen wir uns heute zum letzten Mal

Wenn wir heute jemanden treffen, mit jemandem telefonieren, dann ist es vielleicht zum ersten Mal. Aber vielleicht auch zum letzten Mal – Wwenn E-Mails nicht mehr beantwortet werden oder die Zustellung nicht mehr möglich ist. Und dann kommt irgendwann der Gedanke: Warum haben wir uns mit diesem Menschen, der mit uns auf Erden war, nicht näher beschäftigt? Haben wir ihn unbewusst ignoriert? Links liegen lassen? Hätten wir nicht öfter mit ihm sprechen sollen? Ihn einmal besuchen, einfach so, ohne besonderen Anlass?

Werbung

Und deswegen sind solche Erinnerungen an den Nächsten unter uns, der an der Reihe ist – wie in unserem Mittagsgebet – so wichtig. Dass wir aus unserer gedanklichen Beliebigkeit herausgerissen werden und wenigstens für eine halbe Sekunde daran denken, dass irgendwann das irdische Leben zu Ende ist. Damals standen wir zu acht vor unserem gedeckten Mittagstisch. Die Suppe wartete. Und wir beteten für denjenigen unter uns, der als Nächster von uns gehen wird.