Tourismuskonzept “Straße des Deutschen Reiches“: Wenn das Erkunden der eigenen Geschichte verdächtig wird

Wer kann heute eigentlich ernsthaft auf die Idee kommen, aus einer touristischen Route durch Magdeburg, Memleben, Quedlinburg, Eisleben und Wittenberg eine gesellschaftliche Gefahr zu konstruieren? Keine dieser Städte ist geheimnisvoll. Ihre Dome, Pfalzen, Kirchen und Burgen stehen seit Jahrhunderten dort, ihre Geschichte ist erforscht, ihre touristische Nutzung selbstverständlich. Niemand muss vor Otto dem Großen gewarnt werden, und Martin Luther bedarf kaum einer politischen Wiederentdeckung. Doch sobald solche Orte unter der Überschrift deutscher Geschichte miteinander verbunden werden sollen, beginnt in der Bundesrepublik eine eigentümliche Nervosität. In der “Süddeutschen Zeitung” lässt sich dieses Phänomen exemplarisch studieren: Unter der Überschrift „Die AfD und die ‚Straße des Deutschen Reiches‘“ interviewt Stefan Fischer den Tourismusexperten Wolfgang Isenberg über ein Konzept aus Sachsen-Anhalt.

Schon der Vorspann setzt die Koordinaten: Während das Reiseportal “Lonely Planet” Dessau wegen des Bauhauses zu den 25 empfehlenswerten Reisezielen 2027 zählt, habe die AfD „ganz andere Ziele“. Sie wolle nämlich Tourismus zur Stiftung einer nationalen Identität einsetzen; Isenberg halte ihre Pläne daher für „gesellschaftlich gefährlich“. Damit ist der Gegensatz eröffnet: hier das weltoffene Bauhaus, dort nationale Identität; hier Reisen, dort Ideologie. Doch hinter der tourismuspolitischen Kontroverse steckt eine grundsätzlichere Frage: Darf Deutschland seine Geschichte noch als eigene Geschichte erzählen, ohne dass bereits dieser Vorgang unter Ideologieverdacht gerät?

Reisen zu sich selbst

Der umstrittene Vorschlag ist zunächst erstaunlich konventionell. Unter dem Leitbild „#deutschdenken“ soll Sachsen-Anhalt einen „Volksbildungstourismus“ entwickeln. Eine „Straße des Deutschen Reiches“ soll nach dem Vorbild der Straße der Romanik historische Stätten vom 10. bis zum 16. Jahrhundert verbinden: den Magdeburger Dom, die Kaiserpfalz Memleben, Quedlinburg, Lutherstätten und weitere Burgen und Schlösser. Hinzu kommt die Idee eines „Stolz-Passes“, der Besuche mit Vergünstigungen verbindet. Über Namen lässt sich streiten; „Volksbildungstourismus“ klingt nach 19. Jahrhundert, „Stolz-Pass“ nach politischem Marketing, und auch „Straße des Deutschen Reiches“ verlangt historische Erläuterung. Nur ist etwas noch nicht gefährlich, weil es erklärungsbedürftig ist. Interessanter ist hierbei, was schon der Begriff „Deutsches Reich“ beim heutigen Deutschen auslöst. Wenige denken an 1871, noch weniger an das Heilige Römische Reich – und die meisten reflexartig und unmittelbar an 1933 und Hitler. Die Jahrhunderte, ja Jahrtausende davor verschwinden im Nebel und verblassen hinter den Schrecken des 20. Jahrhunderts.

Eine Route vom 10. bis zum 16. Jahrhundert erzwingt deshalb beinahe unfreiwillig eine Horizonterweiterung: Sie führt zu Ottonen, Saliern und Staufern, zu Reichskirche und Territorialherrschaften, zu einem Gebilde, das weder Nationalstaat im modernen Sinne noch ethnisch homogener Raum war und dennoch konstitutiv für die Geschichte dessen wurde, was später Deutschland hieß. Gerade darin läge Bildungswert. Das mittelalterliche Reich erschwert primitive nationale Mythen ebenso wie die Vorstellung, deutsche Geschichte beginne eigentlich erst mit ihren Katastrophen. Es war partikular und universal, dynastisch und territorial zersplittert, regional vielfältig und dennoch ein politischer Ordnungsraum von erstaunlicher Dauer. Warum sollte man nicht dorthin reisen?

Jede Reise erzählt eine Geschichte

Isenberg formuliert zunächst einen vernünftigen Einwand. Menschen reisten wegen unterschiedlicher Landschaften, Geschichte, Architektur und Lebensformen. Problematisch werde es, wenn Politik vorgebe, was deutsch sei und was nicht. Identität bestehe aus vielen Geschichten und verändere sich. Das stimmt zwar; bloß kommt Tourismus überhaupt nicht ohne Auswahl, Verdichtung und Erzählung aus. Die Straße der Romanik ist eine Erzählung. Die Deutsche Fachwerkstraße ist eine. Lutherwege, UNESCO-Welterbestätten und Industriemuseen erzählen Geschichte. Wer Dessau über das Bauhaus vermarktet, wählt eine bestimmte historische Signatur aus zahllosen möglichen. Das alles ist kein Skandal. Es ist Kultur mit kuratierter Schwerpunktsetzung. Die interessante Frage lautet deshalb nicht, ob touristische Angebote Identität konstruieren (das tun sie notwendigerweise); die Frage lautet, weshalb manche Identitätsangebote wie selbstverständlich erscheinen, während andere schon durch ihre Existenz politisch verdächtig werden.

Der Gegensatz zwischen pluraler und nationaler Geschichte ist ohnehin falsch. Die Reformation und der Katholizismus, Preußen und Bayern, Bauhaus und Historismus, die Revolutionäre von 1848 und ihre Gegner widersprechen einander teilweise – und gehören gerade dadurch zur deutschen Geschichte. Pluralität setzt keinen Verzicht auf einen historischen Bezugsraum voraus. Im Gegenteil: Erst dieser Raum erlaubt es, Verschiedenes als Teile einer gemeinsamen, widersprüchlichen Geschichte miteinander ins Verhältnis zu setzen.

Das unschuldige Bauhaus

Besonders deutlich wird die Asymmetrie beim Bauhaus. Isenberg referiert die Kritik Hans-Thomas Tillschneiders, der es als „historische Verirrung“ bezeichnet und ihm Tradition, regionale Verwurzelung und Heimat entgegengestellt habe. Kritik sei legitim, sagt Isenberg, dürfe aber nicht dazu führen, dass politische Vorgaben kulturellen Institutionen vorschrieben, wie sie ihre Geschichte zu erzählen hätten. Dem kann man zustimmen. Nur sind auch „Offenheit“ und „Internationalität“ keine wertfreien Begriffe. Sie bezeichnen kulturelle Werte. Das macht sie keineswegs illegitim; es zeigt lediglich, dass der Konflikt nicht zwischen Ideologie und Ideologiefreiheit verläuft, sondern zwischen verschiedenen Vorstellungen davon, welche kulturellen Werte öffentlich herausgestellt werden sollen.

Hier berührt die Debatte den Streit um Hermann Parzingers jüngste Kritik in der ”Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ an angeblich politisch instrumentalisierter Archäologie. Auch dort bestand die Gefahr einer historischen Kontaktschuld: Weil bestimmte Begriffe, Motive oder kulturelle Vorlieben von Nationalsozialisten verwendet wurden, geraten ähnliche Begriffe und Vorlieben später unter Verdacht. Doch aus historischer Überschneidung folgt noch keine politische Identität. Man kann Formensprachen und funktionalistische Architektur kritisieren, regionale Bautraditionen bevorzugen oder internationale Standardisierung ästhetisch ablehnen, ohne nationalsozialistische Kulturtheorie zu übernehmen. Ebenso kann man deutsche Geschichte touristisch sichtbar machen, ohne daraus eine ethnisch homogene Nationalmythologie zu konstruieren. Entscheidend muss sein, was tatsächlich behauptet wird– nicht, welche historische Assoziation ein Begriff beim Betrachter auslöst.

Wem gehört das Mittelalter?

Gerade das Mittelalter eignet sich denkbar schlecht für nationale Eindeutigkeit. Wer sich ernsthaft mit dem Heiligen Römischen Reich beschäftigt, begegnet einem politischen Gebilde, das heutige Kategorien fortwährend unterläuft: Grenzen verschoben sich, Herrschaft war personal und territorial verschachtelt, Latein Gelehrtensprache, Dynastien heirateten quer durch Europa, Städte entwickelten eigene Identitäten, und das Reich umfasste Gebiete zahlreicher heutiger Staaten.

Daraus folgt aber nicht, dass diese Geschichte niemandem gehören darf. Historische Identität bedeutet keinen exklusiven Besitz. Der Magdeburger Dom kann Teil deutscher und europäischer Geschichte sein. Luther gehört zur deutschen Sprachgeschichte und zur Weltgeschichte des Christentums. Das Bauhaus kann aus Deutschland stammen und international wirken.

Die Vorstellung, etwas müsse entweder deutsch oder international sein, beruht selbst auf einem erstaunlich simplen Kulturbegriff. Kulturen waren niemals hermetisch. Gerade deshalb konnten sie Eigenes hervorbringen. Goethe wird nicht undeutsch, weil er Hafis las. Das Bauhaus wird nicht ungarisch, weil László Moholy-Nagy dort lehrte. Der Kölner Dom verliert seinen Ort in deutscher Geschichte nicht, weil die Gotik ihren Ursprung in Frankreich hatte. Austausch und Eigenart sind keine Gegensätze. Austausch setzt Verschiedenheit voraus. Wo alles unterschiedslos dasselbe wäre, könnte nichts mehr ausgetauscht werden.

Das verdächtige Eigene

Damit gelangt man zum Nerv der Debatte. Das Problem scheint weniger darin zu liegen, dass Tourismus Geschichte erzählt, als darin, dass das Eigene dabei positiv erfahrbar werden soll. Isenberg sagt selbst, Reisen bringe uns mit dem Fremden in Berührung und lasse uns dadurch das Eigene mit anderen Augen sehen; zugleich mache es „Heimat und Zugehörigkeit erfahrbar“. Entscheidend sei, dass das Ergebnis dieser Erfahrung offenbleibe. Das ist vermutlich der stärkste Gedanke des Interviews – und einer, der die behauptete Gefahr erheblich relativiert. Weshalb sollte ausgerechnet eine historische Route verhindern, dass das Ergebnis offenbleibt?

Wer nach Wittenberg fährt, kann Luther als Bibelübersetzer und Sprachschöpfer würdigen und seinen Antisemitismus verurteilen. Wer Quedlinburg besucht, kann sich für die Ottonen interessieren und zugleich untersuchen, wie spätere Epochen das Mittelalter nationalpolitisch instrumentalisierten. Wer Dessau besucht, kann Gropius bewundern – oder feststellen, dass ihm ein Erker besser gefällt. Erwachsene Menschen halten Ambivalenzen aus. Ein Dom zwingt nicht zum Glauben, ein Schlachtfeld nicht zum Militarismus und eine Kaiserpfalz nicht zum Monarchismus. Eine historische Route erzeugt noch keine Weltanschauung.

Das Paradox der offenen Identität

Auch der Begriff der „offenen Identität“ verdient nähere Betrachtung. Identität soll vielfältig, beweglich und veränderbar sein. Das ist plausibel. Doch eine Identität, die ausschließlich durch Offenheit definiert wird, gerät in einen paradoxen Widerspruch: offen wofür, veränderbar wovon, vielfältig innerhalb welchen Zusammenhangs? Wer von „deutscher Vielfalt“ spricht, hat Deutschland als Bezugsrahmen bereits vorausgesetzt. Wer sagt, Deutschland bestehe aus vielen Geschichten, muss erklären können, weshalb diese Geschichten zu Deutschland gehören. Identität braucht deshalb Kontinuität und Veränderung. Ohne Veränderung erstarrt sie zum Mythos; ohne Kontinuität löst sie sich auf.

Ein konservativer Begriff von Heimat muss keineswegs behaupten, Deutschland habe seit den Ottonen unverändert bestanden. Das wäre historischer Unsinn. Er kann viel bescheidener sein: Menschen eignen sich Räume und Geschichten an, geben sie weiter, verändern deren Bedeutung und erkennen sich dennoch über Generationen in bestimmten Orten, Texten und Erinnerungen wieder. Quedlinburg ist heute nicht das Quedlinburg Heinrichs I. Gerade deshalb ist interessant, dass es noch da ist.

Die Vergangenheit kann nichts dafür

An diesem Punkt berührt die Tourismusdebatte abermals den Streit um Archäologie. Historische Gegenstände dürfen nicht durch ihre spätere politische Vereinnahmung dauerhaft kontaminiert werden. Dass völkische Kreise und Himmlers „Ahnenerbe“ an den Externsteinen ein germanisches Heiligtum nachweisen wollten, macht den Ort selbst nicht nationalsozialistisch. Wissenschaft muss gerade zwischen archäologischem Befund und späterer Projektion unterscheiden. Die Vergangenheit kann nichts dafür, wer sie später benutzt. Würde politische Vereinnahmung einen Gegenstand dauerhaft diskreditieren, erhielten ausgerechnet die Nationalsozialisten nachträglich eine groteske Definitionsmacht darüber, welche Teile deutscher Geschichte heute noch unbefangen betrachtet werden dürfen.

Das heißt umgekehrt nicht, dass eine „Straße des Deutschen Reiches“ gegen Kritik immun wäre. Problematisch würde sie, wenn sie historische Befunde verfälschte, Gegenbelege unterschlüge oder aus dem mittelalterlichen Reich eine ethnisch homogene Vorstufe des modernen Nationalstaates machte. Das müsste konkret untersucht und gegebenenfalls kritisiert werden. Der Wunsch, Orte deutscher Geschichte miteinander zu verbinden, beweist eine solche Verfälschung noch nicht.

Der Tourist ist kein unmündiges Wesen

Im Interview erscheint außerdem die Sorge, ausländische Besucher könnten die Geschichte eines Ortes nicht gut genug kennen, um das jeweilige „Framing“ zu erkennen. Doch Tourismus muss immer auswählen und verdichten. Kein Museum zeigt alles, kein Reiseführer erzählt alles, keine Gedenkstätte präsentiert sämtliche Perspektiven gleichgewichtig. Schon die Entscheidung, welche Gebäude restauriert, welche Jubiläen gefeiert und welche Personen auf Informationstafeln erscheinen, schafft kulturelle Gewichtungen. Perspektivenvielfalt ist deshalb vernünftig. Unvernünftig wäre nur die Vorstellung, bisherige Auswahlentscheidungen seien perspektivlos gewesen und erst ein national orientiertes Konzept bringe Ideologie in einen zuvor neutralen Raum. Gerade Tourismus lebt von verdichteter Eigenart. Bayern wirbt mit Alpen, Schlössern, Biergärten und regionaler Lebensart. Frankreich versteckt seine Kathedralen nicht, Italien nicht Rom und Renaissance. Wer reist, sucht gewöhnlich nicht nach dem Beweis, dass es überall genauso aussieht wie zu Hause.

Eigenart ist kein Betriebsunfall des Tourismus. Sie ist sein Rohstoff. Das gilt auch gegenüber internationalen Gästen. Natürlich sollte ein umfassendes Tourismuskonzept Sachsen-Anhalts sie berücksichtigen. Aber nicht jedes Angebot muss für jede Zielgruppe entworfen sein. Pilgerwege richten sich besonders an religiös oder kulturgeschichtlich Interessierte, Weinrouten an andere Besucher. Ein Bildungsangebot zur deutschen Geschichte darf sich auch besonders an Deutsche wenden, ohne Ausländer auszuschließen. Mehr noch: Weshalb sollten ausländische Gäste ausgerechnet an deutscher Geschichte kein Interesse haben?

Heimat ist keine Antwort auf jede Frage

Eine konservative Kritik sollte allerdings nicht den spiegelbildlichen Fehler begehen. Aus der Verteidigung historischer Eigenart folgt nicht, dass jede Berufung auf Heimat richtig wäre. Heimat kann kitschig werden, Geschichte propagandistisch, nationale Erinnerung selektiv. Gerade der Begriff „Deutsches Reich“ verlangt historische Präzision. Eine Route vom 10. bis zum 16. Jahrhundert müsste erklären, welche Veränderungen dieser Begriff durchlief und wie wenig das mittelalterliche Reich dem späteren Nationalstaat entsprach. Sie müsste jüdische, slawische, italienische, französische und andere Einflüsse ebenso sichtbar machen wie deutsche Kontinuitäten und zeigen, wie sehr Grenzen und Zugehörigkeiten wechselten.

Dadurch würde deutsche Geschichte nicht weniger deutsch, sondern interessanter. Der entscheidende Gegensatz lautet nicht nationale Meistererzählung oder postnationale Vielfalt, sondern gute oder schlechte Geschichtsschreibung. Eine gute historische Erzählung darf einen Gegenstand und einen Bezugsrahmen besitzen. Sie muss nur offenlegen, was sie auswählt, ihre Aussagen belegen und Widersprüche aushalten.

Wenn nur das Nationale Ideologie heißt

Damit kehren wir zum Ausgangspunkt der Debatte zurück. Ihre eigentliche Merkwürdigkeit liegt in ihrer unterschiedlichen Verdachtsschwelle. „Internationalität“ klingt unpolitisch. „Offenheit“ klingt unpolitisch. „Vielfalt“ klingt unpolitisch. „Deutsche Identität“ dagegen klingt sofort nach politischem Programm. Doch alle vier Begriffe sind normativ. Jede Gesellschaft entscheidet, welche Eigenschaften sie hervorhebt und welche Geschichten sie über sich erzählt. Selbst die Behauptung, es gebe keine verbindliche nationale Erzählung, kann Teil einer nationalen Selbsterzählung sein: derjenigen einer Gesellschaft, die ihre Identität gerade in der Distanz zu geschlossener Identität sucht. Das kann man vertreten. Man sollte es nur nicht mit Neutralität verwechseln.

Dasselbe gilt für Wissenschaft und Kulturpolitik. Sie werden nicht dadurch unpolitisch, dass sie die jeweils akzeptierten Kategorien verwenden. Problematisch werden sie dort, wo das Urteil schon feststeht und historische Befunde anschließend so angeordnet werden, dass sie es bestätigen. Wenn „Heimat“ bereits verdächtig und „Weltoffenheit“ bereits unschuldig ist, bevor untersucht wurde, was konkret damit gemeint ist, findet die politische Wertung nicht am Ende der Analyse statt. Sie steht an ihrem Anfang.

Die Reise ins eigene Land

Vielleicht liegt darin die eigentliche Bedeutung der Debatte über eine „Straße des Deutschen Reiches“. Nicht weil Deutschland dringend einen „Stolz-Pass“ benötigte. Nicht weil jeder Bundesbürger Kaiserpfalzen besuchen sollte. Und erst recht nicht, weil das Mittelalter politische Handlungsanweisungen für das 21. Jahrhundert bereithielte. Interessant ist die Aufregung darüber, weil sie zeigt, wie unsicher das Verhältnis der Bundesrepublik zur eigenen historischen Tiefe geworden ist. Ein Land kann seine Geschichte betrachten, ohne aus ihr einen Katechismus zu machen. Es kann kulturelle Leistungen würdigen, ohne Verbrechen zu verschweigen. Es kann äußere Einflüsse anerkennen, ohne daraus zu folgern, dass es nichts Eigenes gebe. Es kann Kontinuitäten entdecken, ohne ewige Wesenheiten zu erfinden. Und es kann Heimat empfinden, ohne jeden historischen Ort in eine politische Lehranstalt zu verwandeln.

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Wer durch Magdeburg, Memleben, Quedlinburg, Eisleben und Wittenberg fährt, begegnet keiner geschlossenen deutschen Essenz. Er begegnet Brüchen und Glaubenskämpfen, Herrschaft und Kunst, Sprache und regionalen Eigenheiten, europäischen Verbindungen und historischen Abgründen. Er erfährt gerade, wie wenig einfach die Geschichte dieses Landes war. Aber es ist dennoch deutsche Geschichte. Nicht im Sinne biologischen Eigentums, sondern als kulturelles Erbe einer politischen und historischen Gemeinschaft. Ein Besucher aus Japan, Ghana oder Argentinien kann dieselben Orte betrachten und etwas anderes in ihnen entdecken. Historische Nähe und Fremdheit erzeugen unterschiedliche Erfahrungen. Genau das ist der Sinn des Reisens. Man fährt fort, um Unterschiede wahrzunehmen. Und manchmal fährt man fort, um zu entdecken, woher man kommt. Wenn bereits diese zweite Möglichkeit unter Ideologieverdacht gerät, liegt das Problem vielleicht nicht in der Heimat. Dann liegt es in einer politischen Kultur, der Heimat nur noch ungefährlich erscheint, wenn sie nicht mehr allzu viel bedeutet.