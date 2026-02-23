Transideologie: Die Rache der Wirklichkeit

Leon de Winter erzählt in seiner jüngsten Welt-Kolumne von einem eigentümlichen Dreiklang: Hillary Clinton, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Transfrau über Frauenrechte spricht; das Europäische Parlament, das den Satz „Only biological women can become pregnant“ aus einem Text streichen lässt; und der alte Psychiater Paul McHugh, der daran erinnert, dass man aus guten Gründen keine „Hexen“ erfinden sollte.

Drei Szenen, eine gemeinsame Bewegung: Die politische Klasse behandelt biologische Tatsachen zunehmend als störende Meinung. Hannah Arendt rotiert im Grab. Die Realität – dass nur weibliche Körper gebären, dass Sexualdimorphismus kein Konstrukt ist – wird zur „Narrativposition“, die man beschließen oder verwerfen kann.

Idealität, verstanden als Wunschbild der vollständigen Selbstbestimmung, rückt an die Stelle der Wirklichkeit. De Winter zieht daraus eine drastische Diagnose: „Wir verlieren eine Grundlage unserer Zivilisation: den Respekt vor den Tatsachen.“ Man muss diese Endzeitrhetorik nicht übernehmen, um den Kern zu erkennen: Moderne Politik verschiebt die Grenzlinie zwischen dem, was verhandelbar ist, und dem, was sich unserer Verfügung entzieht. Die Genderdebatte ist dafür nur das sichtbarste Beispiel.

Die Produktion des Imaginären

Paul McHugh, den de Winter ausführlich zitiert, erzählt eine kleine Urszene der modernen Psychiatrie: Ein Vortrag über die Hexenprozesse von Salem, in dem junge Mediziner gewarnt werden, die Psychiatrie solle „keine Hexen machen“ – also keine imaginären Wesen erschaffen, die dann von der Kultur mit vernichtender Ernsthaftigkeit behandelt werden. McHugh sieht in der „Genderdysphorie“ genau eine solche Gefahr: keine neurologische Störung, sondern eine psychische Konstellation, in der Autismus, Traumata, Homosexualität, soziale Ansteckung und kulturelle Moden ineinandergreifen. Der Körper ist in diesem Modell nicht das Problem, sondern die Projektionsfläche. Wer trotzdem an ihm operiert, macht aus der inneren Spannung ein irreversibles Faktum – und nennt das dann „affirmative“ Medizin.

Dem stellt de Winter das Verhalten des Europäischen Parlaments gegenüber: In Straßburg wird nicht etwa eine medizinische Studie diskutiert, sondern ein schlichter Satz – „Nur biologische Frauen können schwanger werden“. Dass dieser Satz keine Meinungsäußerung, sondern eine Beschreibung von Realität ist, gilt längst nicht mehr als selbstverständlich. Er scheitert an Mehrheitsverhältnissen. Damit kippt das Verhältnis von Realität und Idealität: Nicht mehr das Ideal orientiert sich an der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit hat sich gefälligst an das Ideal anzupassen. Was sein darf, wird durch Abstimmung entschieden. Die neue Hexe ist nicht mehr die alte Frau im Wald, sondern das biologische Faktum, das dem politisch gewünschten Bild im Wege steht.

Idealität als Flucht vor Begrenzung

Im Zentrum des Genderdiskurses steht ein nobles Ideal: dass niemand mehr auf eine Rolle festgelegt sein soll, die ihm von Geburt oder Gesellschaft zugeschrieben wird. Hillary Clintons Gesprächspartnerin Sarah McBride formuliert das programmatisch: Es sei Vorurteil, wenn „eine Wahrnehmung bei der Geburt bestimmen soll, wer man ist und wie man sich verhält“. Philosophisch gesprochen: Die Idealität des Selbst – die Idee, die wir von uns haben – soll den Vorrang vor der empirischen Realität des Körpers erhalten. Das mag als Wunsch nach totaler Freiheit nachvollziehbar sein. Moderne Subjektivität besteht ja gerade darin, sich nicht völlig durch soziobiologische Kategorien wie Geschlecht, Herkunft oder Klasse definieren zu lassen. Aber die neue Doktrin geht weiter: Sie verlangt nicht nur, dass wir die innere Erzählung respektieren; sie verlangt, dass wir die Realität selbst so behandeln, als wäre sie nur eine Sichtweise unter vielen.

Der konservative Einwand setzt an dieser Überdehnung an. Menschen, die sich im eigenen Geschlecht fremd fühlen, können real leiden. Die Frage ist, ob man dieses Leiden dadurch bearbeitet, dass man den Körper umformt und die Sprache der Umgebung umkodiert – oder ob es Grenzen der Realität gibt, an denen Idealität stehenbleiben muss. Die Erde dreht sich um die Sonne; der Apfel fällt zu Boden; ein männlicher Körper bleibt ein männlicher Körper, auch wenn er hormonell verändert wird. De Winter bringt es drastisch auf den Punkt: „Eine Frau wird als Frau geboren.“ Die eigentliche Entscheidung ist also nicht medizinisch, sondern metaphysisch: Gilt die Welt als „gegeben“ oder als „formbar“? Eine Kultur, die glaubt, man könne durch Gesetz oder Dekret die biologische Struktur aufheben, verwechselt die Ebene der Norm mit der Ebene des Seins: Simone de Beauvoirs „Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht“, lässt grüßen.

Recht als Zwang zur Fiktion

Der Konflikt spitzt sich im juristischen Bereich zu. De Winter verweist auf das deutsche Selbstbestimmungsgesetz: Für die Änderung des rechtlichen Geschlechts genügt eine Erklärung beim Standesamt; körperliche Eingriffe oder Diagnosen sind nicht mehr nötig. Rechtlich existiert damit neben der biologischen eine rein deklarative Geschlechtszuordnung. Das wäre noch verkraftbar, wenn es sich um eine technische Vereinbarung handelte – etwa für bestimmte Formularspalten. Brisant wird es dort, wo aus der rechtlichen Fiktion ein sozialer Zwang wird. De Winter konstruiert den Fall: Er wird einem Mann vorgestellt, der sich „Sarah“ nennt und rechtlich als Frau gilt. Wenn er ihn weiterhin als „Herr“ anspricht, drohen Beleidigungsklagen. Er wird verpflichtet, die Fiktion zu teilen. Diese Konstruktion bräuchte es heute allerdings nicht mehr: wir erinnern uns an Marla Svenja Liebich.

Damit wird Idealität zur kollektiv verbindlichen Wahrheit. Das Recht sagt nicht mehr: „Du darfst dich so nennen, wie du willst, und der Staat schützt dich vor Diskriminierung.“ Es sagt: „Alle anderen müssen dein inneres Bild übernehmen und sprachlich bekennen, dass sie die Realität ebenso sehen wie du.“ Eine solche Konstruktion verschiebt das Verhältnis zwischen Freiheit und Zwang. Der Anspruch des einen auf Anerkennung verwandelt sich in eine Pflicht der anderen zur Selbstverleugnung. Wer weiterhin an der Unterscheidung zwischen biologischer und rechtlicher Geschlechtszuordnung festhält, wird nicht nur als unhöflich, sondern als rechtswidrig markiert. Konservativ gedacht ist das eine gefährliche Verkehrung. Das Recht – ursprünglich dazu da, Konflikte zu begrenzen und Freiräume zu schützen – gerät in den Dienst einer Idealpolitik, die alle in ein gemeinsames Bekenntnis zwingt. Man könnte sagen: Die Fiktion erhält Vorrang vor der Realität, und wer sich weigert, die Fiktion mitzusprechen, begeht „Gedankenverbrechen“ in der Sprache des 21. Jahrhunderts.

Realität als Bedingung der Freiheit

An dieser Stelle lohnt ein Blick auf die Tradition, die in Deutschland gerne beschworen, selten aber ernst genommen wird: der Idealismus. Bei Kant, Fichte oder Hegel steht die Idee niemals in der Luft. Sie ist Form, nicht Ersatz der Wirklichkeit; sie interpretiert die Welt, hebt sie nicht beliebig auf. Freiheit besteht darin, mit der Notwendigkeit vernünftig umzugehen – nicht darin, sie zu leugnen. Wenn de Winter von einer „Endzeit“ spricht, in der „die Lüge zur Wahrheit, das Licht zur Dunkelheit, die Liebe zum Hass“ wird, meint er genau diesen Verlust des Unterschieds. Wo Tatsachen nur noch als Ausdruck von „Vorurteilen“ gelten, wo der Satz „Nur Frauen können gebären“ in denselben Verdachtsraum fällt wie rassistische Stereotype, da löst sich die gemeinsame Wirklichkeitsbasis auf.

Eine Demokratie aber lebt davon, dass politische Gegner sich zumindest auf einen minimalen gemeinsamen Begriff der Realität einigen: Was der Fall ist, steht nicht zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht, wie wir damit umgehen. Wenn jedoch schon die Grundbedingungen des Menschseins – Leiblichkeit, Sexualdimorphismus, Gebärfähigkeit – als „diskriminierende Narrative“ behandelt werden, dann verlagert sich der Streit von der Ebene der Ordnung auf die Ebene der Ontologie. Der politische Konflikt wird metaphysisch, und an seiner Stelle bleibt nur noch Macht.

Konservative Antwort: Nüchterne Idealität

Ein konservativer Gegenentwurf muss zweierlei leisten. Er darf sich erstens nicht auf eine bloße Nostalgie zurückziehen, die biologische Tatsachen als Keulen gegen jede Form von Abweichung benutzt. Es ist unbestreitbar, dass – wenige (!) – Menschen mit abweichender Geschlechtsidentität real existieren und real leiden. Eine Politik, die darüber hinweggeht, wäre nicht konservativ, sondern herzlos. Zweitens muss er darauf bestehen, dass Mitgefühl nicht in Realitätsverleugnung umschlägt. Man kann Transpersonen gegen Spott und Gewalt schützen, ohne deshalb die Kategorie „Frau“ zu entgrenzen. Man kann Höflichkeit im Umgang mit Selbstbezeichnungen üben, ohne straf-rechtlich zu erzwingen, dass alle dieselbe Metaphysik des Geschlechts bekennen. Man kann soziale Räume für Minderheiten schaffen, ohne diese Räume zum Maßstab für den Umbau der gesamten Rechtsordnung zu machen.

Idealität ist unverzichtbar – auch für Konservative. Sie ist das, was uns über den bloßen Status quo hinausdenken lässt: die Vorstellung von Gerechtigkeit, von Ordnung, von Würde. Aber sie verliert ihre Legitimität, wenn sie nicht mehr auf die Realität antwortet, sondern sie bekämpft. Dann wird aus idealer Norm utopischer Furor. Aus dem Wunsch, niemanden mehr festzulegen, wird der Zwang, alle in einer neuen Sprache und Symbolik gleichzuschalten.

Wichtigste politische Konfliktlinie der Gegenwart

Die Debatte um Leon de Winters Text – er erntete bislang fast 3.700 Likes und über 400 Kommentare – markiert genau diese Scheidelinie. Auf der einen Seite stehen Parlamente, die beschließen wollen, was ein Körper ist; NGOs, die jeden Zweifel als „Hass“ brandmarken; eine Kulturindustrie, die Idealbilder produziert, in denen die Physik des Leibes kaum noch vorkommt. Auf der anderen Seite steht die schlichte Feststellung: Ein Apfel fällt, wenn man ihn loslässt. Eine Frau ist nicht deshalb Frau, weil ein Gesetzestext es sagt, sondern weil ihr Körper bestimmte Eigenschaften hat.

Zwischen beidem verläuft die wichtigste politische Konfliktlinie der Gegenwart. Sie entscheidet darüber, ob wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Ideale an der Wirklichkeit prüft – oder in einer, die die Wirklichkeit so lange verbiegt, bis sie in ihre Ideale passt. Im ersten Fall bleibt Kritik möglich, Irrtum korrigierbar, Freiheit real. Im zweiten Fall droht genau jene Endzeit, von der de Winter spricht: nicht als apokalyptischer Zusammenbruch, sondern als leises Versinken in einer Welt, in der niemand mehr sagen darf, was ist, ohne sich vorher zu entschuldigen, dass es nicht so ist, wie es sein sollte.