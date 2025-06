Traumbeschäftigungen für Rentner

In diesem besten Deutschland aller Zeiten werden momentan auch die besten politischen Entscheidungen aller Zeiten getroffen. So will die Bunzelregierung jetzt die Rentner an die Arbeitsfront schicken; die hochfahrenden Hoffnungen aus dem Jahr 2015, wonach Millionen hochmotivierter Atomphysiker, Herzchirurgen, Computerfachleute, Holzblasinstrumentenmacher, Tanzlehrer und technische Systemplaner aus Ländern des Turmbrüllergürtels mit der dort vorherrschenden Wellblechhüttenarchitektur und Alltagsdevise “Betrüg ich Dich, betrügst Du mich” durch ihre unermüdliche Arbeit das Bruttosozialprodukt von Buntland in astronomische Höhen treiben würden, hat sich leider nicht erfüllt; quod erat demonstrandum. Das konnte aber keiner ahnen.

Dieserthalben und desderwegen kamen die Strategen im Kanzleramt auf die famose Idee, nun die deutschen Rentner wieder in Lohn und Brot zu bringen. Die Altherrenriege der Babyboomer soll also wieder mal die Eisen aus dem Feuer holen und nun das Auskommen derer sichern, die eigentlich umgekehrt ihre Renten sichern sollten. Arbeitsmarkttechnische Impulse von der “Generation Schneeflocke” der grün-woken Work-Life-Balance-Sekte erwartet die Politik klugerweise erst gar nicht, genauso wenig wie von ehemaligen Staatsbediensteten, obwohl dieses Milieu viele Millionen Menschen umfasst. Man greift daher – clever – auf die Rentner- und Aufbaugeneration zurück, von der man immerhin weiß, dass sie schonmal gearbeitet haben. Auch die Ex-Beamten sind außen vor: Da Pensionäre ihr Leben lang nichts gearbeitet haben und sich an diesen Zustand gewöhnt haben, besteht für sie kein Grund, jetzt im Alter damit nochmal anzufangen. Diese Gruppe wurde deshalb in weiser Voraussicht explizit ausgeklammert.

Die neue Arbeitsvermittlungsbehörde “ARSCH”

Die Pläne für eine neue Behörde namens “Arbeitsvermittlung für Rentner, Sozialdemokraten, Clowns und Hochschulabsolventen” (kurz ARSCH), die Arbeitsstimuli für Rentner in tatsächliche Beschäftigung umsetzen soll, sind bereits ausgearbeitet. Am 300 Millionen Euro teuren Verwaltungsgebäude für die neue Agentur wird gerade geplant und – typisch für die Bundesrepublik – werden die Bauarbeiten dafür auch zeitnah beginnen. 8.000 neue Planstellen werden demnächst ausgeschrieben und besetzt. Der Etat der neuen Anstalt beläuft sich auf lächerliche 10 Milliarden Euro jährlich. Diesen Betrag werden die in Beschäftigung gebrachten Rentner mit links erwirtschaften!

Zielgruppe sind arbeitsfähige und arbeitswillige Rentner mit Berufserfahrung und entsprechenden Qualifikationen. Die Soziotope der Grünen- und Linkswähler fallen damit durchs Raster – denn selbige kann man für produktive und ehrliche Arbeit nicht gebrauchen. Der Bedarf an Gender- und Geschwätzwissenschaftlern tendiert in Zeiten des PISA-Fiaskos quasi gegen Null.

Arbeitsplätze für umweltbewusste und leistungsorientierte Rentner

Der Sommer 2025 wird der heißeste Sommer seit Beginn der Bierbrauära, darin sind sich Angehörige von Berufsgruppen wie Meteorologen und Hydrologen, die es aus ideologischen Gründen nicht so genau mit der Wahrheit nehmen und nahmen (so logen sie immer wieder mal ganz bewusst im Auftrag bestimmter Interessensgruppen), einig: Eine CO2-sparende Kühlung für heiße Abende ist angezeigt. Rentner könnten hier etwa mit großflächigen Papier-, Karon-, oder Palmwedeln als Dienstleister für Kühlung sorgen. Firmen, Familien und Einzelpersonen können sich mit Anfragen diesbezüglich an die ARSCH-Agentur wenden. Dort erfahren Fragesteller auch die aktuellen Stundentarife. Für Kulturbringer aus den Teppichfliegerländern ist das Angebot umsonst – die Kosten werden vom Sozialamt getragen.

Die Politik ist sich sicher, dass dieser Service kühlende Frische in jedes Haus und Geld in die maroden Staatskassen bringen wird. Auch in Wachsfigurenkabinetten bundesweit wird Kühlung benötigt: Damit in den kommenden höllisch-heißen Sommertagen die Exponate nicht so einfach dahinschmelzen – vor allem, wenn durch energiewendeinduzierte Stromausfälle infolge überlasteter Klimaanlagen die Innenraumtemperaturen durch die Decke gehen –, werden mit Kaltluftgebläsen ausgestattete Rentner_Innende die Wachsfiguren von innen und außen kühlen, und so die wichtigen Ausstellungsstücke einflussreicher Persönlichkeiten konservieren.

Regenbogenbunte Schneidereien

Deutschland muss regenbogenbunter werden… und daher werden auch zahllose verrentete ehemalige Maler und Lackierer benötigt, um öffentliche Gebäude, Zebrastreifen, Dienstfahrzeuge von Amts – und Würdenträgern und selbstverständlich alle Kampffahrzeuge des Heeres und die Schiffe der Bundesmarine in der “Pride”-Farbpalette umzugestalten. Das schließt auch alle “gefanzerten Paarzeuge” (Annalena Baerbock) mit ein, die dem Außenministerium zur Verfügung stehen.

Auch die Uniformen aller öffentlich Bediensteten müssen regenbogenbunter werden: Alle Schneider_innen und außen sowie alle Schneidernden werden daher für diese hoheitliche Arbeit eingesetzt. Ihr Arbeitsaufwand wird vom Staat vergütet, gegenfinanziert durch Rentenkürzungen und die Streichung von medizinischen Leistungen für alle Menschen ab 65 Jahren. Opfer bringen für das Neue Deutschland ist also keine Frage des Alters – wär‘ doch gelacht, wenn wir den maroden Staatskarren finanziell nicht bald wieder flott bekämen!