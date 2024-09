Tricksen und täuschen: Der Ampel-Haushalt 2025 grenzt an ein Staatsverbrechen

Die verstreichende Woche stand ganz im Zeichen der Migrationspolitik, doch der diesbezügliche parlamentarische Schlagabtausch fand im Rahmen “traditionellen” Generaldebatte zum Haushalt statt – mit dem für die Bundesregierung willkommenen Nebeneffekt, dass dieses eigentliche Thema, der moribunde Haushaltsentwurf der Ampel für 2025, fast aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwand. Dabei stellt dieser, wie alles, was dieses Horrorkabinett anpackt, ein Debakel dar. Die Budgetplanung zeigt nämlich abermals, dass diese Regierung in ihrer Skrupellosigkeit und Unfähigkeit in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist: Nachdem sie bereits mit ihrem letzten Haushalt wegen erbärmlichen Tricksereien vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Wand gerannt war, wiederholt sie dasselbe dreist einfach nochmals – und legt einen Entwurf vor, der aus dem Irrenhaus stammen könnte: Das Gesamtvolumen beträgt 489 Milliarden Euro, die Ausgaben betragen 477 Milliarden Euro. Es wird offiziell 50 Milliarden Euro Neuverschuldung geben, was sich zwar noch im Rahmen der Schuldenbremse bewegt, doch dieses formale Limit wurde nur erreicht durch allerlei Trickserein. So hat Finanzminister Christian Lindner eine sogenannte “Globale Minderausgabe” (GMA) in Höhe von 12 Milliarden Euro eingebaut, bei der es sich um nichts anderes als das vage Versprechen handelt, diese Summe irgendwie, irgendwo und irgendwann im Gesamtetat wieder einzusparen.

De facto handelt es sich um eine Finanzierungslücke, von der niemand weiß, wie sie geschlossen werden soll. Dabei hatte Lindner noch im Juli getönt, eine solche GMA von bis zu maximal neun Milliarden Euro entspräche der Staatspraxis – alles darüber hinaus jedoch sei ein Unding und werfe „verfassungsrechtliche Fragen” auf, da sich so das Risiko sprunghaft erhöhe, dass der laufende Haushalt 2025 “mit Sperren bewirtschaftet” werden müsse. Keine sechs Wochen später nun sind es sogar 12 Milliarden und genau diese maximale Risikobehaftung des Haushalts ist nun eingetreten. Dabei hatte sogar der Bundesrechnungshof in einem gutachterlichen Bericht an den Bundestag klargestellt, die Dimension globaler Ansätze im Entwurf des Haushalts 2025 sei „mit dem parlamentarischen Budgetrecht nicht vereinbar“. Lindner und die Ampel schert es nicht: Statt die beispiellosen Zweckentfremdungen deutschen Steuergeldes für Ukraine, Migration und klimapolitische “Entwicklungshilfe“ in aller Welt zu beschneiden, um die Defizite zu mindern, wird der Haushalt frech auf Sand gebaut.

Das Fell nicht erlegter Bären verteilt

Doch damit nicht genug: Als weitere “Zeitbombe” hat Lindner auch noch eine sogenannte “globale Mehreinnahme” von 14,3 Milliarden Euro eingebaut, bei der es sich wie bei der GMA ebenfalls um ein fiskalpolitischen Luftschloss handelt. Der FDP-Chef behauptet, die Regierung “rechne fest” mit Einnahmen in Höhe dieser Summe – ohne auch nur ansatzweise konkret belegen zu können, worauf sich diese Zuversicht gründet und woher diese Mittel kommen sollen. Mit weiteren sechs Milliarden veranschlagt Lindner außerdem Einnahmen aus dem „Wachstumspaket“ der Regierung, das noch nicht einmal beschlossen ist, und plant außerdem mit zusätzlichen Zahlungen von der EU. Nicht nur, dass hier also das Fell nicht nur nicht erlegter, sondern noch nicht einmal am Horizont entdeckter Bären verteilt wird: Die gesamte Haushaltsplanung strotzt vor Unseriosität und herbeihalluzinierten Erwartungswerten und ist damit eine einzige, groteske Luftnummer. Ein etatpolitischer Selbstbetrug dieses Ausmaßes ist in der jüngeren Geschichte ohne Beispiel, dass der Haushalt für das unmittelbar bevorstehende kommende Jahr nicht nur nicht gedeckt ist, sondern größtenteils aus plumpen Täuschungen besteht.

Eine auch nur ansatzweise verantwortliche Regierung hätte eingedenk der Binsenweisheit, dass sich Ausgaben an den Einnahmen zu orientieren haben und nicht umgekehrt, den Rotstift ansetzen müssen und Kürzungen vornehmen müssen in Aufgabenbereichen, derer es zahlreiche gäbe, auch ohne die essenziellen Staatsaufgaben zu vernachlässigen: Neben den bereits erwähnten Big Points Migration, Ukrainekrieg und Klima-/“Energiewende” böten sich hier als erstes zahllosen ideologischen Wahnprojekte der Ampel-Minister an – wie die Milliarden an Weltverbesserungszahlungen in alle Welt, Förderung des Linksextremismus, Reduzierung des monströsen Beamtenapparates oder des Ausbaus des Kanzleramts für mindestens rund 800 Millionen Euro. Bei diesen faktischen Veruntreuungen von Steuergeld Kürzungen vorzunehmen wäre die erste Wahl; doch bleiben unangetastet.

Steuerveruntreuung für ideologische Projekte

Stattdessen will Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Zustand ethisch-moralischer Verwahrlosung nun auch noch Umsatzsteuern auf Teile der ambulanten Intensivpflege erheben, die bis jetzt steuerfrei ist – auch wenn der sonst so auskunftsfreudige Lauterbach dies allerdings noch nicht offiziell verkündet hat; es war eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Kay Gottschalk, die diesen Skandal zutage förderte. Ausgerechnet bei der Pflege, deren Kosten ohnehin immer weiter explodieren, sieht die Ampel also die Möglichkeit, etwas zur Haushaltssanierung beizutragen. Eine Schande wie dieser gesamte Haushalt – zumal in Zeiten, da die Einnahmen von Bund, Länder und Gemeinden auf absolutem Rekordniveau liegen und den Deutschen noch nie so viel Geld wie heute aus der Tasche gezogen wurden.

Da trotz dieser steuerlichen Ausplünderung des Volkes die Gegenleistung der Gewährleistung der eigentlichen Kernaufgaben des Staates – innere Sicherheit und Landesverteidigung, Bildung, Straßen, intaktes Gesundheitswesen, Rentensicherung – immer mehr auf der Strecke bleibt und die Gelder faktisch für absurd falsche Prioritäten und eine globalistisch-ideologische Politik veruntreut werden, muss man dies fast als Staatsverbrechen bezeichnen. Diese Regierung verschleudert das Geld der Bürger für jeden nur möglichen Unsinn in aller Welt, für die ökosozialistische Transformation der Bundesrepublik und für eine kulturell-ethnischen Neubesiedlung dieses Landes. Parallel dazu gönnen sich die Ampel-Minister jedes nur erdenkliche Privileg von EM-Freikarten, unsinnigen Regierungsflügen und persönlichen Stilisten, mästen eine ganze Industrie von NGOs, externen Beratern und Gutachtern, installieren weltanschauliche Lobbyisten in den Behörden und überschütten ihre Günstlinge mit überflüssigen Beamtenstellen und staatsnahen Jobs – während der immer fetter werdende Staat seine Kernaufgaben nicht mehr erfüllen kann und die Infrastruktur dermaßen verfällt, dass inzwischen schon Brücken einstürzen. Einmal mehr kann man nur hoffen, dass dieser Alptraum so schnell wie möglich endet und das Bundesverfassungsgericht diesem Amok-Haushalt den Garaus macht, bevor diese Regierung besser heute als morgen im Orkus der Geschichte verschwindet.