Tripplewumms und Megaschiss

Sarkasmus und Fatalismus sind eigentlich die letzten noch verbleibenden Gefühlsregungen in Teutonien. Das islamische Europa ist ein mathematisches Faktum, es beginnt vermutlich in London und wird dann nach und nach in allen relevanten urbanen Zentren Platz greifen. Der Wille der schon länger hier Lebenden, noch die Kontrolle über die Kultur, Reproduktion und Zuwanderung zurückzugewinnen, mag hier und da noch in irgendwelchen Köpfen simmern, die faktischen Möglichkeiten dazu bestehen allerdings nicht mehr. Beim anhaltenden Fressen und Verteilen des Kuchenvorrats ist in Europa das Backrezept in Vergessenheit geraten. Es gilt für unsere Kinder und Enkel nun, sich einen klugen Platz in einer neuen testosterongeprägten Gesellschaft zu suchen oder besser noch, aufzubrechen in vitalere Regionen der Welt. Wenn sich jetzt also viele ihrer Erzeuger mental erschöpft der Fotografie, dem Reisen, dem Wein und den Spaziergängen in der Natur zuwenden, dann steckt dahinter ein stilles Einsehen, dem schwer zu widersprechen ist.

Das schrille Theater der aufgescheuchten europäischen Politikeliten trägt dagegen keine solch rationalen, sondern eindeutig wahnhafte bis paranoide Züge. Es fällt inmitten täglicher Grotesken schon gar niemandem mehr auf: Da plädiert ausgerechnet “dat Ursula”, der hinweggelobte Brüsseler Blondhelm, nun für ein strammes deutsches Rüstungspaket von 400 Milliarden. Bitte wer? Richtisch! Von „Flintenuschi“ ist die Rede, der Frau also, die vor nicht allzu langer Zeit eine ganz neue Ära feministischer deutscher Wehrkultur begründete, in der historische Segelschiffe, schwangerengerechte Panzer und geheime Antennenfelder Hochkonjunktur hatten. In der flug-, schwimm und fahrfähiges Gerät abgeschafft und gegen Regenbogenparaden getauscht wurde, während der Munitionsbestand auf einen Dreitagesvorrat schrumpfte. Zum Schluss waren die Daten gelöscht aber immerhin noch die Reichsstahlhelme da, die man der Ukraine zur Zweitverwertung anempfahl, nun allerdings nach dankender Annahmeverweigerung nur noch zu Frisierhauben umrüsten kann.

Wildentschlossene Weitblicker

Irre, oder? Stets wildentschlossene Weitblicker und Macher wie Merkel, Scholz, Habeck oder eben von der Leyen gehören einer Wissensspezies an, die Deutschland erst von einer wehrhaften, wetteifernden Hochburg in Mathematik, Naturwissenschaften und IT zu einem jungfräulichen Paradies für intersektionale Gleichstellung, postkoloniales Schuldschürfen und selbstbestimmte Deutungskultur verwandelt hat – und nun abermals allen erklärt, was in Sachen Geostrategie und Ökonomie zu tun sei. Den derzeit herausragendsten Vertreter dieser Geisteselite dürfte man in Jaques Tilly antreffen: Ein intellektueller Sinnbildbauer, der stellvertretend für ganz Deutschland seit Jahren auf seinen Mottowagen die aktuell-zeitgeistlichen Befindlichkeiten direkt aus Hirnmasse in geformtes Pappmaché übersetzt. In seinen, auf das Wesen vollendeten Stumpfsinns reduzierten Werken wimmelt es nur so vor Hakenkreuzen, Hakennasen, Pimmeln und Eiern, die er allen anheftet, die ihr Leben nicht mit deklamierendem Wandertheater und Weltrettungsmärchen, sondern beruflichen Tätigkeiten vorangebracht haben.

Damit der letzte Dödel die bunt überlackierte Antisemitismus-Adaption der Bessergesellschaft auch wirklich versteht, erklärt Herr Tilly in Einblendungen des WDR zum Beispiel, dass Elon Musk auf der soeben vorrüberfahrenden tiefergelegten Bühne einen verrückt gewordenen Faschisten darstelle (einer, dem man nie eine Bühne bieten sollte!). Womit wir wieder bei den 400 Milliarden des Guten wären, mit denen jetzt der Kampf gegen das Böse aufgenommen werden soll. Das Beutekartell mit dem Tilly-Geist will nun nämlich mit einer Hauruckaktion bis Ende März (in jedem Fall aber vor Ende Merz) noch schnell die Verfassung ändern, so die unzweckmäßigen Wahlergebnisse umgehen und noch mal richtig fett Geld drucken. Die Milliardenpakete für die Selbstbedienung, Beamtenjobs, Bürgergeld und die Zivilgesellschaft ‚gegen Rechts‘ bleiben ja geblockt, da müssen die in Mode gekommenen Sondervermögen her. Der Lidl-Besucher überm Rollator wird’s schon nicht mitbekommen, wenn in seine Käfighühnerbrust künftig die doppelte Menge Wasser injiziert wird und sich der Preis trotzdem verdreifacht.

Formidable Gemeinschaftsprojekte

Man will nun also nicht nur den ominösen Taurus liefern, sondern – der Russe kommt! – Segelschiff, Umstandspanzer und rasselndes Funkgerät gegen ganze Raketenschirme, Satelliten und KI-IT tauschen. Beim Thema Raketen versucht sich Europa übrigens seit etwa zehn Jahren an einem seiner formidablen Gemeinschaftsprojekte. Zustande gebracht hat die ESA eine Ausbaustufe der Ariane, deren ziemlich unkalkulierbarer Einsatz aktuell viermal so teuer ist wie die einer Falcon 9 des verrückt-gefährlichen Nazi-Ingenieurs Musk, dessen Unternehmen heute nahezu 90 Prozent aller Satelliten ins All bringt und den Weltraum schon beherrscht hat, bevor die höhnenden Scheibenerdler in Brüssel und Berlin ihn überhaupt entdeckt hatten. Die Entwicklung eines eigenen wiederverwendbaren Transportmittels nach oben steht nach wie vor in den europäischen Sternen, ebenso wie die Frage nach dem Personal, dass die multifunktionalen Geschosse erst bauen und dann bedienen soll.

Die Fachkräfte dafür sucht man in den geistesumnachteten europäischen Schwafel-Universitäten und auch der vollkommen enteierten Industrie mit Sicherheit vergeblich. Die sind woanders tätig. Der vierzehnfache Vater und AfD-Fan arbeitet mit ihnen gemeinsam bereits an verzehnfachten Nutzlasten und hunderten anderer, ähnlich verdammenswerter Projekte der Stärke. Wenn er Bock hat, schaltet er übrigens nicht nur Starlink ab, sondern die gesamte digitale Kommunikation deutscher Behörden. Dann würde auch aus dem großspurig geplanten 400-Milliarden-Schutzschirm ein Kapüzchen, unter dem man abwarten kann, wer wo in den Boulevards und Bahnhöfen den nächsten Kahlschlag veranstaltet. Uschi, Friedrich, Emanuelle – und Keir „Royale“ Starmer natürlich – bleibt dann in Richtung der chancenlosen Großmächte ringsum aber sicher noch die Neuauflage der legendären Drohung Mario Adorfs in “Kir Royal”: “Isch scheiß dich sowat von zu mit meinem Geld, dass de keine ruhige Minute mehr hast!”