Triumph der linksfaschistischen Demokratiefeinde: Uni Lüneburg sagt Festakt ab, weil AfD-Politiker teilnehmen wollten

Schleichend und unmerklich wird Deutschland zu einem immer freiheitsfeindlicheren und totalitären Gebilde, proaktiv vorangetrieben von denen, die sich ernsthaft einreden, die “Demokratie zu verteidigen”. Besonders im Hochschulbetrieb, wo man sich mit mörderischen Judenhassern und Islamterroristen gerne solidarisiert, schlägt der Furor der Eiferer voll durch, die sich zu allen Zeiten, unter allen Fahnen für den jeweils herrschenden Zeitgeist begeistern – und der steht heute nunmal auf maximal linksradikal.

Der „dies academicus“ ist ein spezieller Festakt der Universität Lüneburg. In diesem Jahr sollten auch AfD-Politiker unter den Gästen sein. Dagegen legte der AStA der Hochschule Widerspruch ein. Die wahren Faschisten in der Studentenschaft wollten in ihrem Gegen-Rechts-Wahn die eingebildeten “Faschisten” der aus den Reihen der heute zu Volksschädlingen und Untermenschen geframten AfD ausgegrenzt wissen. Da dies der Uni nicht möglich war oder sie die vom AStA andernfalls angedrohte “Protestkundgebung” nicht riskieren wollte, gab sie in bester deutscher Duckmäuertradition dem linken Terror nach – und sagte die Veranstaltung komplett ab.

Übergangsphase zur Gesinnungsdiktatur

Eigentlich hätte der diesjährige „dies academicus“ der Universität Lüneburg heute Abend ab 18 Uhr begangen werden sollen. Bei dem Festakt werden Auszeichnungen für besondere Forschungsleistungen und studentisches Engagement vergeben, außerdem werden Ehrenpromotionen für herausragende Forscher verliehen. Die niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Jessica Schülke und der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Rinck hätten der Veranstaltung als politische Repräsentanten, neben Vertretern der anderen Parteien, beiwohnen sollen – eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit. Eigentlich. Doch dieses Deutschland ist eben keine Demokratie mehr, sondern befindet sich in der Übergangsphase zur nächsten Gesinnungsdiktatur.

Aus Feigheit vor dem linken akademischen Nachwuchspöbel knickten Präsidium und Dekane der Leuphana Universität ein – und entschieden, den Festakt ganz abzusagen, unter dem fadenscheinigen Vorwand von “Sicherheitsbedenken” und der “Notwendigkeit einer gemeinsame Bewertung der Situation”. Laut Universitätspräsident Sascha Spoun soll nun eine “gemeinsame Position für das weitere Vorgehen” erarbeitet werden – was im Rahmen einer “universitätsöffentlichen Veranstaltung” erfolgen soll. Wetten, dass auch an dieser wieder nur erwünschte linke Einheitpositionen zugelassen und konservative oder AfD-affine Teilnehmer ebenfalls ferngehalten werden?

Feigheit vor dem Feind

Die AfD-Abgeordnete Jessica Schülke, die Ziel der miesen Aktion war, erklärte zu der erzwungenen Absage des “dies academicus” an der Uni Lüneburg: „Die Universitäten haben sich zu Orten der Intoleranz und Ausgrenzung entwickelt.“ Die Angst vor Sicherheitsbedenken vor dem Hintergrund bereits angekündigter Demonstrationen auch durch universitätsexterne Akteure zeuge von einem unheimlichen Klima der Einschüchterung politisch Andersdenkender. Schülke, die Vorsitzende des Landtagsausschusses für Wissenschaft und Kultur im Landtag ist, sprach von einer “Cancel-Culture-Attacke” richtete sich gegen die Teilnahme zweier AfD-Politiker am Festakt: Die Abgeordnete Jessica Schülke, Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur im Landtag, kritisierte zudem, dass Uni-Präsident Spoun die angedrohte Störaktion nicht verurteilt, sondern stattdessen pflichtschuldig die “gewohnten Phrasen gegen die AfD” abgespult habe.

Die seit Jahrzehnten stattfindende Radikalisierung linker Studentenschaften dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, so Schülke, dass “ein großer Teil des Lehrkörpers sich längst von den Prinzipien der Wissenschaft verabschiedet hat und zu jenem autoritären Personenkreis gehört, der an Intoleranz zu Andersdenkenden nicht mehr zu überbieten ist. Präsidium und Dekane haben jahrelang über die Missstände an ihren Universitäten hinweggesehen – ja sie sogar befördert.” Bei der Begründung zur Absage des Festaktes mit dem Verweis auf Demonstrationen “universitätsexterner Akteure” handele es sich um reine Augenwischerei, denn diese gewaltbereiten politischen Interessensgruppen hätten zum großen Teil ihren Ursprung und Nährboden eben in den Universitäten. Bitter resümiert die Politikerin: “Einst Orte freien Denkens haben diese sich in akademisch höchst unangemessener Weise zu Stätten ideologisch motivierter Intoleranz und Ausgrenzung entwickelt. “