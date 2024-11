Triumphiert am Ende doch wieder linke Politik?

Eigentlich müssten wir aktuell eine wirkliche Zeitenwende erleben, da die linksgrüne Politik der Regierung vor einem selbst verursachten Trümmerhaufen steht und seit dem Ende der Ampelkoalition keine parlamentarische Mehrheit mehr hat. Doch Scholz, Habeck und Baerbock machen so weiter, als ob sich nichts geändert hätte, und ziehen ihre politische Agenda gnadenlos weiter durch, um Deutschland noch so lange wie möglich mit ihren ideologischen Spinnereien in den Ruin zu treiben. Und was machen Friedrich Merz und die CDU? Anstatt diesem Irrsinn den Stecker zu ziehen und Schadensbegrenzung zu betreiben – denn eine parlamentarische Mehrheit hierfür wäre schon jetzt vorhanden –, suchen sie den Schulterschluss mit SPD und Grünen für die weitere entsprechende Ausrichtung der deutschen Politik. Was für ein fataler Fehler vor allem von Merz, der anscheinend nichts aus seinem einstigen taktischen Scheitern gegenüber Merkel gelernt hat.

Aus lauter Angst davor, dass die AfD bei sofortigen Weichenstellungen für eine bessere Wirtschafts- und Migrationspolitik gemeinsam mit der CDU stimmen könnte, unternimmt er nichts, um einen Politikwechsel zu erzwingen – obwohl es in beiden Bereichen lichterloh brennt und man sich eine monatelange Hängepartie hier schlicht nicht leisten kann. Statt einem konstruktiven Misstrauensvotum zuzustimmen, welches ihn dann möglicherweise auch mit AfD-Stimmen ins Amt bringen würde, belässt er daher Scholz lieber weiter im Amt und wartet, bis er seine eigene linksgrüne Weiter-so-Koalition beisammen hat. Die Brandmauer, die sich die CDU auferlegt hat und die von der politischen Linken seit Jahren ausgenutzt wird, um dauerhaft linksgrüne Politik durchzusetzen, soll also auch zukünftig genau dieser Agenda dienen.

Das Problem ist die Merz-CDU mit ihren Brandmauern

Dabei hätte es die AfD ohne die CDU (genauer: ohne Merkels fatale Politik und ihren Linksrutsch) in dieser Form nie gegeben. Die meisten ihrer Funktionsträger sind ehemalige CDU-Mitglieder oder -Wähler, und die Union von heute sich glücklich schätzen, wenn sie solch kompetente Politiker wie Alice Weidel, Bernd Baumann oder Gottfried Curio (um nur einige zu nennen) in ihren Reihen hätte. Eine Koalition aus CDU und AfD würde zusammenbringen, was programmatisch und inhaltlich zusammengehört, und wieder jene besonnene Realpolitik auf der Grundlage bürgerlicher Vernunft ermöglichen, für die Deutschland jahrzehntelang beneidet wurde.

Doch auch ohne eine Koalition könnte die Union schon jetzt gemeinsam mit der AfD das Notwendige unverzüglich durchsetzen – etwa, dass an den Grenzen alle abgewiesen werden, die aus sicheren Drittstaaten kommen, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist und wogegen seit Jahren verstoßen wird. In weiten Teilen decken sich die Unionsforderungen zur Migration vollständig mit denen der AfD. Auch könnte man aus einer gesellschaftlichen Notlage heraus begründen, dass der Familiennachzug auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird. Es könnten absurde Gesetze der Ampel abgeschafft oder revidiert werden, – wie das Einbürgerungsgesetz, das Selbstbestimmungsgesetz, das Lieferkettengesetz, das Heizungsgesetz und so weiter. All das ginge nur gemeinsam der AfD, aber eben nicht mit einer der bisherigen Ampelparteien. Doch das wird nicht passieren, solange das gesamte Handeln von Merz darauf ausgerichtet ist, nach der nächsten Bundestagswahl eine Koalition mit einer der beiden Noch-Regierungsparteien SPD oder Grüne einzugehen.

Scheindemokratie Deutschland?

So muss man sich als Wähler ernsthaft fragen, ob es sich im Deutschland nur noch um eine Scheindemokratie handelt, wenn man, egal was man wählt, am Ende immer wieder die gleiche Politik bekommt. Die CDU ist auch nach Merkel weiterhin nicht in der Lage sein, eine Politik zu machen, die die Interessen des eigenen Volkes endlich wieder in den Vordergrund stellt. Mit wenigen Nuancen wird es eine verhängnisvolle Kontinuität vor allem in der Migrationspolitik geben, die die CDU unter Merkel zu verantworten hatte, die von der Ampelregierung fortgeführt wurde und die unser Land binnen wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert hat: Verwahrlosung der Innenstädte, Islamisierung wachsender Gebiete, Verrohung und Bildungsmisere in den Schulen, immer brutaler um sich greifende Gewalt und Kriminalität im Alltag, steigende Zahlen sexueller Übergriffe, Vergewaltigungen und Morde an Frauen und Mädchen. All das wird weitergehen und sich verschlimmern. Es interessiert die in ihren geschützten Blasen lebenden Politiker anscheinend nicht, was im Land passiert, solange sie ihre Privilegien weiter nutzen können.

Was für eine Tragik, dass wieder einmal Deutschland Kurs hält auf seiner Geisterfahrt und nicht in der Lage ist, die Realitäten richtig einzuschätzen – und das, obwohl überall im Westen, in den USA und auch zunehmend in Europa, der notwendige Politikwechsel im Gange ist oder bereits stattgefunden hat, und es sofort möglich wäre, mit einer anderen Politik auch Europa wieder zu stärken. Muss die AfD erst über 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen, bis sich etwas ändert? So scheint es. So lange jedenfalls, wie Brandmauern und künstliche Gräben an den Interessen des Bürgers ausgerichtete, sachorientierte Mehrheiten in den Parlamenten verhindern. Offenbar muss der Leidensdruck erst noch viel größer werden.

Flieht, ihr Narren!

Aber weitere vier Jahre der jetzigen Politik kann sich unser Land schlichtweg nicht leisten, wenn es noch irgendeine Chance geben sollte, die fatalen Fehler der Jahre seit 2014 zu korrigieren. Ansonsten kann man den Leistungsträger und Vermögenden im Land nur raten, sich, ihre Familien und ihr Vermögen im Ausland in Sicherheit zu bringen, solange das noch möglich ist. Jedem muss klar sein, dass ohne einen fundamentalen Richtungswechsel in der deutschen Politik – so, wie er sich nun in den USA durch Donald Trumps Sieg und seine konsequenten und radikalen Ankündigungen abzeichnet – der Kelch bis zum bitteren Ende auszutrinken sein wird. Das bedeutet dann, dass Deutschland am Ende völlig verarmt und der Sozialstaat kollabiert sein werden, und die Wirtschaft irreparabel in Trümmern liegt.

Das “Narrenschiff Utopia”, wie Franz-Josef Strauß rot-grüne Politik einst prophetisch nannte, wird dann unwiederbringlich alles zerstört haben, was Deutschland jahrhundertelang zu einem Hort abendländischer Kultur und großer Innovationen gemacht hat; gar nicht zu reden von dem, was Generationen nach dem zweiten Weltkrieg mit Fleiß und Disziplin aufgebaut haben, indem sie aus einem total zerstörten Land ein blühendes Gemeinwesen und ein Leben in Wohlstand und Frieden ermöglicht haben. Nichts davon wird übrig bleiben, wenn nicht sofort gehandelt wird.