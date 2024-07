Trotz RKI-Lügen und Riesenschwindel: “Grüner Lauterbach” Janosch Dahmen kann die nächste Pandemie nicht abwarten

Die Auswertung der weitgehend entschwärzten Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) offenbart ein Totalversagen der Verantwortlichen während der Corona-“Pandemie”, das fast sämtliche damaligen angeblichen Verschwörungstheorien nicht nur bestätigt, sondern sie teilweise sogar in den Schatten stellt. Einmal mehr bestätigt sich nun, in welchem Ausmaß sich das angeblich unabhängige RKI völlig widerstandslos zum Handlanger der Politik machen ließ: So hatte man, trotz zahlloser anlassloser PCR-Tests, in Wahrheit keine Ahnung über das tatsächliche Infektionsgeschehen. „Kann zwischen symptomatischen und asymptomatischen Testungen unterschieden werden?“, lautete die bange Frage, die man sich intern stellte. „Variable liegt so nicht vor, Annäherung wird versucht“, war dann der verdruckste Kompromiss, auf den man sich einigte. Ein entsprechendes Papier wurde jedoch vorsichtshalber nicht veröffentlicht, da “ungezielte Testung im Text als nicht sinnvoll betrachtet wird und dies dem Regierungshandeln widerspricht“.

Besagtes „Regierungshandeln“ war während des gesamten Corona-Wahns die oberste Maxime. Das RKI beschränkte sich darauf, dafür pseudowissenschaftliche Begründungen zu liefern, obwohl man in Wahrheit keinerlei relevante Daten und Erkenntnisse hatte. „Die Anwendung von FFP-Masken in der allgemeinen Bevölkerung wird nicht empfohlen“, meinte das RKI, nur um es nach außen dann doch zu tun oder zumindest nicht dagegen zu protestieren, weil die Politik diesen Irrsinn beschlossen hatte. In Wahrheit tappte man vollständig im Dunkeln. Zu keinem Zeitpunkt konnte man Maßnahmen wie Schulschließungen, Maskenzwang oder die Impfdiktatur auch nur ansatzweise seriös begründen.

Reiner Aktionismus

Es war reiner politischer Aktionismus, das RKI stand daneben und nickte öffentlich das ab, woran man intern Zweifel hatte bzw. worüber man de facto überhaupt nichts wusste. Die gesamte Corona-Politik erfolgte im kompletten Blindflug. Während der systematisch verängstigten Bevölkerung die stupide Phrase, man solle “der Wissenschaft folgen” unerbittlich eingehämmert wurde, folgte in Wahrheit die Wissenschaft der Politik, der es nur darum ging, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und ihre Macht unerbittlich auszuweiten. Inzwischen ist endgültig klar, dass es für die Corona-Beschränkungen zu keinem Zeitpunkt auch nur die geringste valide wissenschaftliche Grundlage gab. Die Corona-Protokolle übertreffen die schlimmsten Befürchtungen der Maßnahmenkritiker, von denen viele sich selbst nicht vorstellen konnten, von welch einem Ausmaß an Unwissenheit das Corona-Regime geprägt war.

Und dennoch trommeln dessen Mitglieder schon wieder die nächste „Pandemie“ herbei: Der Grünen-„Gesundheitsexperte“ Janosch Dahmen, nach Karl Lauterbach wohl der schlimmste Corona-Hetzer und Gesundheitsneurotiker südlich des Nordpols, forderte die Regierung auf, sich besser auf die angeblich brandgefährliche Ausbreitung der Vogelgrippe vorzubereiten. Diese habe „theoretisch“ das Potenzial, sich so weiterzuentwickeln, dass es zu einer “Pandemie” kommen könne, faselte er geradezu gegenüber dem „Stern“, in vernehmlich begieriger Erwartung eben eines solchen Szenarios wo man solchen Quatsch natürlich begierig aufnimmt.

Auch Impfung darf nicht fehlen

Die starke Verbreitung biete dem Erreger zudem derzeit viele Gelegenheiten, sich zu verändern und anzupassen. „Besonders eine, wenn auch unwahrscheinliche, Kombination mit anderen Influenza-Viren wäre als Mutation verheerend“, schwadronierte Dahmen weiter und verlangte, dass die Milchvieh-Bestände in Europa „systematischer als bisher“ überwacht und bestehende Abwassermonitor-Systeme auf H5N1“ ausgeweitet werden.

Mehr noch: “Auch sollten wir unsere Notfallpläne für eine mögliche Impfstoffproduktion anpassen – für den Fall, dass wir die Impfstoffe anpassen und die Produktion schnell hochfahren müssen“, forderte er. Als ob das epochale Scheitern der Corona-Politik nicht stattgefunden hätte, quasselt Dahmen also wie besessen eine “Vogelgrippe-Pandemie” herbei – ohne dass es auch nur die geringste Notwendigkeit oder Indizien dafür gäbe. Die Mutation bezeichnet er selbst als „unwahrscheinlich“, die Pandemie jedoch als „theoretisch“ möglich. Diese Feststellung ist trivial und belanglos: Theoretisch ist vieles möglich und wenn man für alles, was theoretisch denkbar ist, präventive Maßnahmen einleiten wollte, käme das öffentliche Leben komplett zum Erliegen. Aber das stört Panikmacher wie Dahmen natürlich nicht, im Gegenteil: Genau dieser permanente Ausnahmezustand ist es, was sie sich zu wünschen scheinen. Noch immer sind sie von ihrer einstigen selbstangemaßten Corona-Wichtigkeit oder -Macht berauscht und können offenbar nicht mehr leben, ohne die Menschen in Angst zu versetzen und zu bevormunden. Dies ist ein weiteres Vermächtnis dieser Tragödie, mit der man leben muss – wenn Dahmen und Co. einen leben lassen.