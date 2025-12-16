Trotz weiterhin katastrophaler Migrationszahlen: Wadephul lässt mit Hochdruck Afghanen einfliegen

Während Markus Söder und Friedrich Merz auf dem CSU Parteitag erklärten, die Migrationspolitik sei nun gereift und geordnet und wirke “spürbar”, wird im Hintergrund bereits das nächste Kapitel aufgeschlagen, um den Massenimport aufrechtzuerhalten: Außenminister Johann Wadephul (CDU) drückt beim Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan aufs Tempo und will im Schnellverfahren nochmals knapp 1.800 Afghanen einfliegen lassen – mit höchster Priorität, in Eilverfahren und durch schnelle Flüge. Und das ausgerechnet jetzt, wo man den Bürgern Sand in die Augen streut und erzählt, es, alles laufe wieder unter Kontrolle. Von wegen.

Das Muster der Augenwischerei ist bekannt. Man sucht sich ein besonders schlimmes Jahr mit Ausreißerzahlen, gern 2023, nimmt dieses als Vergleichsbasis und behauptet dann stolz: Seht her, aber heute sind die Zahlen niedriger! Ja, Kunststück… absolut gesehen sind sie weiter verantwortungslos hoch. Und das soll dann einen Erfolg suggerieren – aber einer, und das ist das Problem hier, der mit der Wirklichkeit absolut nichts zu tun hat. Entscheidend sind keine relativen Entwicklungen, ob als die Zuwanderung im Vergleich zum Vorjahr oder dem Jahr davor etwas weniger geworden ist. Sondern entscheidend ist, ob netto mehr Menschen kommen als gehen – und das ist der Fall. Die Bilanz ist weiterhin eindeutig.

Der Abfluss verstopft, die Wanne läuft über

Es ist wie bei einem notorischen Schuldenmacher, der stolz verkündet, er habe dieses Jahr nur noch halb so viele neue Schulden gemacht wie im letzten Jahr. Dass er keinen einzigen Euro zurückgezahlt hat , erwähnt er zudem nicht. Für die Gläubiger ist das kein Fortschritt, sondern nur eine relative Verlangsamung der Verschlechterung. Die Schulden aber wachsen weiter, um im Bild zu bleiben, während der Handlungsspielraum schrumpft – und am Ende platzt trotzdem alles. Oder man denke sich eine Badewanne: Der Wasserhahn läuft etwas schwächer als vergangenen Jahr – aber der Abfluss ist verstopft. Solange oben mehr Wasser hineinfließt als unten gleichzeitig abläuft, steigt der Pegel weiter.

Der Abfluss ist aber verstopft und die Wanne läuft über, egal wie oft man erklärt, dass der Wasserspiegel früher noch schneller angestiegen ist.

Genau das passiert bei Migration. Die Politik zeigt darauf und spricht von “Trendwende”, doch es ist keine. Das wäre es, wenn erstmals weniger kommen als neu dazukommen; und eben dies passiert nicht. Netto kommen weiterhin Hunderttausende. Und sie brauchen alle Wohnungen, Schulplätze, Kitaplätze, Sprachkurse, Sozialleistungen, Verwaltungszeit. Die Systeme laufen über, die Kommunen sind am Limit, die Sozialhaushalte explodieren. Weniger Zustrom bedeutet keine Entlastung, sondern nur eine Verlangsamung des Kollapses. Das Alkoholiker Beispiel trifft es ebenso gut. Wer früher zehn Flaschen Schnaps am Tag gesoffen hat und heute nur noch fünf, ist nicht gesund; er ist immer noch schwer krank.

Solange er weiter trinkt, zählt nicht der Vergleich mit der Hochphase, sondern die einfache Frage, ob es aufhört oder nicht.

Politischer Selbstbetrug

Und während genau diese einfache Logik jedem Bürger einleuchtet, macht die Politik das Gegenteil: Öffentlich wird Entwarnung verkündet, intern wird beschleunigt. Noch schnell einfliegen, bevor Abschiebungen drohen! Noch schnell Zusagen umsetzen, bevor man sich selbst an frühere Ankündigungen erinnern muss! Erst Türen auf, dann vielleicht irgendwann Licht an… so entsteht der Eindruck eines Paralleluniversums. Ob Dobrindt in Berlin, Herrmann in Bayern oder Söder und Merz auf Parteitagen: Sie sprechen von Ordnung, Kontrolle und Erfolg. Doch in der Realität wachsen die Zahlen weiter, die Kosten steigen und steigen, und jede neue einzelne Ausnahme untergräbt die Glaubwürdigkeit der angeblichen Wende.

Eine vernünftige, robuste Migrationspolitik würde nicht damit argumentieren, dass schonmal schlimmer war. Sie würde sagen: Es ist weiterhin schlimm, zu schlimm – also müssen wir das System entlasten. Netto. Nur dies würde Probleme abbauen, statt sie nur langsamer weitewachsen zu lassen. Solange das nicht passiert, bleibt jede Erfolgsmeldung nichts weiter als politischer Selbstbetrug und eine populistische Beruhigungspille – oder, sofern es sich um Vorsatz handelt, um die taktische Vernebelung der eigentlichen Agenda. Weniger schlimm ist jedenfalls nicht gleich gut.