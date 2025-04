Trump als Hüter der Wissenschaft

Aktuell berichten die deutschen Medien, US-Präsident Donald Trump führe einen „Großangriff auf die amerikanische Wissenschaft“ durch. An den Universitäten herrsche mittlerweile ein „Klima der Angst“. Das jedenfalls geht aus einem offenen Brief hervor, den 1.900 Forscher – deutschen Journalisten sprechen natürlich von „Forschenden“ – unterzeichnet haben. Erst in der vergangenen Woche hatten die hiesigen Medien berichtet, dass Sozialwissenschaftler wie Timothy Snyder (der Trump-Wähler als “empathielose Opioid-Abhängige” bezeichnet hatte) und Jason Stanley (einst ein glühender RAF-Sympathisant) ihre Professuren in den USA aufgeben und nun nach Kanada auswandern.

Tatsächlich hat die Trump-Regierung angekündigt, den woken Geist an den amerikanischen Hochschulen zurückzudrängen. Millionenschwere Förderprogramme kommen auf den Prüfstand. In vielen Fachbereichen steht die Finanzierung auf der Kippe. Wird Trump in seinem Feldzug über die Stränge schlagen? Klar. Werden künftige Historiker Fehlentscheidungen bemängeln? Natürlich. Dennoch: Der Schaden, der den Universitäten durch die woke Ideologie entstanden ist, ist so groß, dass Trumps Vorgehen in der Bilanz positiv sein wird – selbst wenn er hier und da über das Ziel hinausschießt.

Fließender Übergang

In den vergangenen Wochen wurde zudem wiederholt darüber berichtet, dass mehrfach Wissenschaftler oder Studenten in den USA verhört, verhaftet oder des Landes verwiesen wurden. Für deutsche Medien und Trump-Hasser, denen diese Art Meldungen hervorragend ins Weltbild passt, natürlich ein gefundenes Fressen. Allerdings ging es dabei nicht darum, generell Kritiker der US-Regierung einzuschüchtern, wie unterstellt wurde; sondern in aller Regel wurde den betreffenden Personen vorgeworfen, Terrorismus gegenüber Israel zu unterstützen. Im woken Weltbild sind Israelis (weil hellhäutig) Kolonialherrscher, und Palästinenser (weil braun) automatisch Opfer. Dass die eine Seite demokratische Werte hochhält, während die andere in einer islamistischen Werteordnung verharrt, stört die progressiven Studenten dabei nicht.

Während die Meinungsfreiheit Kritik an Israel durchaus zulässt, ist andererseits das Gutheißen von Terroranschlägen nicht gerechtfertigt. Ganz so einfach ist die Unterscheidung aber nicht, denn zwischen beiden Polen gibt es natürlich einen fließenden Übergang. Doch jedem, der bei klarem Verstand ist, muss aufgefallen sein, dass das große Massaker der Hamas 2023 mit über 1.000 toten Israelis an den amerikanischen Universitäten auf große Sympathien stieß. Dass Trump hier hart durchgreift, ist eine Selbstverständlichkeit.

Jähes Karriereende

Auch auf vielen anderen Gebieten ist zu beobachten, dass “die Wissenschaft” eben nicht die objektive Hüterin der Wahrheit war, sondern oft genug nur wiederbetete, was ihr von den politischen Auftraggebern vorgegeben wurde. In der Corona-Pandemie stand nie so genau fest, wie viele Menschen wirklich an oder nur mit der Krankheit gestorben waren. Unklarheit bestand auch über die Wirksamkeit der Lockdowns, die immunisierende Wirkung des “Impfstoffs” oder über mögliche Langzeitschäden. Während in den ersten Monaten des Jahres 2020 tatsächlich noch die Parole galt: “Lieber Vorsicht als Nachsicht“, zeigt sich in der Rückschau, dass die große Katastrophe eben doch ausblieb und viele Virologen das Land völlig unnötig in Panik versetzt hatten.

Generell ist die Spitzenwissenschaft vorwiegend männlich. Und es gibt gute Argumente dafür, dass die Biologie hier eine gewichtige Rolle spielt. Würde man also zwangsweise Männer durch Frauen austauschen, dürfte das Forschungsniveau spürbar absinken. Mehrere Wissenschaftler forderten daher, sich mit diesen Erkenntnissen auseinanderzusetzen – darunter zum Beispiel der Harvard-Präsident Larry Summers, der Biologie-Nobelpreisträger Tim Hunt, der Partikelphysiker am Teilchenbeschleuniger CERN, Alessio Struma, oder Google-Entwickler James Damore. Ihre Karrieren endeten jäh.

Dogmen zu hinterfragen kann den Job kosten

Immerhin war in diesen Debatten wenigstens noch klar, was denn eine Frau ist. Das gestaltet sich heute deutlich schwieriger, denn nunmehr gibt es „Frauen mit Penis.“ Und auch hier gilt: Wer das neue Dogma hinterfragt, riskiert seine Universitätskarriere. Aber nicht der Jobverlust droht: Auch die Erforschung der Transsexualität als solche wird nur mehr in engen Bahnen genehmigt. Zum Beispiel wurden Studien, die die Langzeitschäden durch Pubertätsblocker untersuchen, zurückgehalten. Lisa Littman hatte untersucht, ob Transsexualität „ansteckend“ sein könnte. Sie meinte damit allerdings keine Infektion über Krankheitserreger, sondern eher einen sozialen Faktor. Das Coming-out eines Transkindes könnte andere Kinder ermutigen, sich ebenfalls zu outen. Einige wenige Kinder seien tatsächlich transsexuell, während andere eher Trittbrettfahrer seien.

Littman meinte dies durch bestimmte statistische Häufungen zeigen zu können. Hierzu eine grob vereinfachte Beispielrechnung: Angenommen, eines von 25 Kindern ist transsexuell und eine Schulklasse hat 25 Kinder, so sollte in 100 Schulklassen jeweils ein transsexuelles Kind anzutreffen sein. Gibt es aber einen “ansteckenden Faktor”, würde man in 50 Schulklassen kein transsexuelles Kind treffen, dafür aber in den 50 anderen jeweils gleich 2. Eines der Kinder wäre dann tatsächlich transsexuell, während das andere dies nur nachahmt – weil es mittlerweile als „cool“ gilt, trans zu sein.

Aufgeheiztes Klima

Littman wurde heftig kritisiert. Vor allem natürlich, weil sie es gewagt hatte, die Trans-Ideologie zu kritisieren – aber eben auch, weil sie nur eine vergleichsweise kleine Datengrundlage und keine ausreichenden Analyseinstrumente hatte. Ihre These klingt schlüssig, und sie kann wahr sein oder auch nicht. Der beste Weg herauszufinden, ob sie Recht hat oder nicht, wäre logischerweise, ihren Studienansatz im großen Stil – also mit weitaus größerer Datenanlage und deutlich gründlicher – zu wiederholen. Aber diesen Weg beschreitet die amerikanische Wissenschaft nicht. Denn diffamieren ist viel einfacher und das Risiko, dass sich Littmanns Thesen bestätigen, will man eben nicht eingehen.

Dieselbe faktische Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit findet beim Thema Klimawandel statt: Auch dem Laien, der unmöglich selbst einschätzen kann, welches von mehreren Klimamodellen nun das richtige ist, wird aufgefallen sein, dass das Diskussionsklima um die globale Erwärmung deutlich (Achtung, Wortwitz!) “aufgeheizt” ist. Auch hier gilt: Die falsche Meinung kann den Job kosten. Eine Wissenschaft, die mehr auf Argumente, statt auf Drohungen setzt, hätte hingegen die deutlich größere Glaubwürdigkeit. Ebenso ist aus dem wissenschaftlichen Mainstream die Erforschung von Menschenrassen mittlerweile verbannt. Selbst ein Nobelpreis schützt nicht vor dem woken Mob – wie James Watson, Mitentdecker der DNS, erfahren durfte. Im offenen Brief der US-Wissenschaftler hieß es, dass man mittlerweile genau aufpassen müsse, welche Formulierung man verwende, um nicht den Zorn der Regierung auf sich zu ziehen. Teilweise müsse man zu Umschreibungen greifen, um unter dem Radar zu bleiben.

Gekaufte Bullshit-Wissenschaftler

Aber genau das ist schon lange der Fall unter den wenigen Wissenschaftlern, die Rassenunterschiede untersuchen. Sie greifen in ihren Veröffentlichungen zu Wörtern wie Subpopulation, Subspezies, Großpopulation etc., um auf der sicheren Seite zu bleiben. Im Zuge der massiven “Black-Lives-Matters”-Proteste fand die wohl größte politische Säuberung in den USA seit den Zeiten des McCarthyismus statt. Mehrere Universitätsangehörige, die nicht an das Narrativ vom institutionellen Rassismus glauben wollen, verloren ihren Job. Auch Steve Hsu, ein Wissenschaftler, der sich mit Rassenunterschieden in der Intelligenz beschäftigt, musste als Vizepräsident der Universität Michigan zurücktreten. Doch auch in Deutschland werden immer wieder Professoren aus der Studentenschaft eingeschüchtert: Das mussten beispielsweise Herfried Münkler und Jörg Baberowski an der Humboldt-Universität in Berlin erleben. Beide wurden von einem kleinen marxistischen Kollektiv geradezu gestalkt.

Auch Bernd Lucke, der die AfD gegründet und im Streit verlassen hatte, wurde wochenlang von Antifa-Aktivisten in seinen Vorlesungen gestört, nachdem er an die Universität Hamburg zurückgekehrt war. Und nicht zu vergessen sind natürlich die Bullshit-Wissenschaftler, die von der Bundesregierung finanziert werden und ihr schon von daher niemals widersprechen würden. Der Ökonom Marcel Fratzscher beispielsweise hatte ganz selbstbewusst herausposaunt, dass die Flüchtlinge, die 2015 ins Land kamen, dem Steuerzahler nach sieben Jahren mehr Geld einbringen würden als sie ihn kosten. Auf dieses “Wirtschaftswunder” warten wir immerhin schon seit drei Jahren.