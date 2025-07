Trump appelliert an die eigenen Anhänger: Vergesst die Epstein-Files!

Donald Trump gab gestern ein Statement zu den Epstein-Files ab, nachdem die öffentlichen Rufe nach einem Rücktritt von US-Justizministerin Pam Bondi in diesem Kontext zuletzt immer lauter wurden. In der ihm eigenen Art schrieb Trump:

“Was ist los mit meinen ‚Jungs‘ und teilweise auch ‚Mädels‘? Sie gehen alle gegen Generalstaatsanwältin Pam Bondi vor, die einen phantastischen Job macht! Wir alle sind in einem Team, MAGA – und mir gefällt nicht, was da gerade passiert. Wir haben eine perfekte Regierung, aber die globale Gerüchteküche und ‚egoistische Leute‘ versuchen ihr zu schaden, und das wegen eines Mannes, der anscheinend nie stirbt – Jeffrey Epstein. Seit Jahren ist es immer wieder Epstein! Warum verschaffen wir Akten so viel Aufmerksamkeit, die von Obama, Crooked Hillary, Comey, Brennan und all den Verlierern und Kriminellen der Biden-Regierung verfasst wurden? Leuten, die die Welt mit dem ‚Russland! Russland‘! Russland!-Schwindel, 51 ‚Geheimdienst‘-Agenten, dem “Laptop from hell” und vielem mehr betrogen haben? Das waren die Leute, die die Epstein-Akten erstellt haben – genau so, wie sie auch das Fake-Dossier zu Hillary Clinton und Christopher Steele erstellt haben, das sie gegen mich verwendet haben. Und jetzt spielen meine sogenannten ‚Freunde‘ diesen Leuten in die Hände? Warum haben diese radikalen linken Spinner die Epstein-Akten nicht veröffentlicht? Wenn darin irgendetwas gestanden wäre, was der MAGA-Bewegung hätte schaden können – warum haben sie es nicht benutzt? Sie wollten ja nicht einmal auf die Akten von John F. Kennedy oder Martin Luther King, Jr. verzichten.”

“Für manche Leute ist es nie genug”

Trump schreibt weiter: “Egal wie viel Erfolg wir bisher schon damit hatten, die Grenze zu sichern, Kriminelle abzuschieben, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, stabile Energieversorgung und eine sicherere Welt zu schaffen, in der der Iran keine Atomwaffen haben wird: Es ist für manche Leute anscheinend nie genug. Wir werden in sechs Monaten mehr erreicht haben als jede andere Regierung der letzten hundert Jahre – und wir haben noch so viel mehr zu tun.

Wir retten unser Land und machen Amerika wieder groß. Das wird weiterhin unsere oberste Priorität sein. Die Linke implodiert gerade! Kash Patel und das FBI müssen sich darauf konzentrieren, Wahlbetrug, politische Korruption, ActBlue und die manipulierte und gestohlene Wahl von 2020 zu untersuchen. Sie müssen Schläger und Kriminelle zu verhaften – und nicht Monat für Monat aufs Neue die gleichen alten, von der radikalen Linken aufgetischten Dokumente über Jeffrey Epstein zu sichten. Lasst Pam Bondi ihren Job machen – sie ist großartig! Die Wahl von 2020 wurde manipuliert und gestohlen, und sie haben versucht, dasselbe im Jahr 2024 zu tun. Das ist es, was sie als Attorney General aufklärt, und noch vieles mehr. Vor einem Jahr war unser Land tot, und jetzt ist es das ‚heißeste‘ Land der Welt! Lasst es uns so halten – und nicht Zeit und Energie auf Jeffrey Epstein verschwenden, jemanden, der niemanden mehr interessiert. Ich danke für Eure Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!”

Möge sich ein jeder selbst eine Meinung zu diesem Statement bilden.

