Trump-Attentat: Reden wir (mal wieder) über Linke und Gewalt…

“Donald Trump hat den letzten Bus leider verpasst”, ätzt “El Hotzo” auf Twitter, und fügt noch hinzu: “Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben”. “El Hotzo“, bürgerlich Sebastian Hotz, ist nicht irgendein Twitter-Nutzer, sondern arbeitet beim ZDF hinter den Kulissen für Jan Böhmermann. Dessen verbale Ausfälle füllen ebenfalls den beliebten Nachrichtendienst, da haben sich offenbar zwei Kinder gleichen Geistes gefunden. In den deutschen Medien wurde dann auch zunächst eher unaufgeregt über das Attentat auf Donald Trump berichtet, so als sei er rein zufällig “nach einem Knall” zu Boden gegangen. Alles nicht so wild, schien man uns damit sagen zu wollen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen! So als gehörten politische Attentate bereits zur Normalität – vor allem, wenn die Zielperson auf der Beliebtheitsskala der Linken sehr weit unten steht. Die offiziellen Medien geben sich dann zwar nicht die Blöße, in lauten Jubel auszubrechen, aber die Botschaft kommt beim Publikum an und wird von den El Hotzos in “antifaschistischen” Klartext übersetzt: Da hat es schon den Richtigen getroffen, aber leider hat der Attentäter nicht gut genug gezielt…

Und das aus einer Ecke, die ihren politischen Gegnern permanent und lautstark “Menschenverachtung” und “Nazi-Gesinnung” vorwirft. Zum Beispiel wenn ein deutscher Polizist Waffengewalt einsetzen muss, um einen Messerattentäter zu stoppen, der vollgepumpt mit Adrenalin auf nichtsahnende Menschen losgehen will. Tief im Gehirn dieser Linken gibt es einen Schalter, der in Windeseile von heller moralischer Empörung auf blanke Schadenfreude umschalten kann, wenn ein “Rechter” zum Opfer wird. Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, welches dieser beiden Gefühle das authentische ist. Die Empörung ist Theaterdonner, die Schadenfreude der wahre Wesenskern. Mit dem Attentat auf Donald Trump überschritt die Szene jedoch seit langem einmal wieder eine rote Linie zum Mord, was auch für Deutschland Signalwirkung haben könnte. Nicht, dass wir es beim sogenannten “Schwarzen Block” der Antifa hierzulande mit netten Menschen zu tun hätten: Sie prügeln missliebige Menschen ins Krankenhaus, zerstören Fensterscheiben, zünden Müllcontainer und Fahrzeuge an und unternehmen auch sonst alles, um “Faschisten” einzuschüchtern. Zum Beispiel AfD-Politiker, Immobilienmakler oder auch pro-israelische Juden. Auf Mord verzichteten sie bislang nur aus zwei Gründen – um ihre Statistik sauber zu halten und weil sie wissen, dass ihnen alles unterhalb der Mordschwelle vor Gericht und in Medien und Politik gern nachgesehen wird.

Trump: Prollig, aber erfolgreich

Man muss Donald Trump nicht mögen, sein Auftreten erscheint vielen als das, was man im Ruhrgebiet “prollig” nennen würde. Allerdings bewahrheitete sich keine der Schreckensprognosen, welche die deutschen Medien zu Beginn seiner Präsidentschaft verbreitet hatten. Schon gar nicht der Atomkrieg, den Trump mit seiner Impulsivität doch angeblich auslösen sollte. Stattdessen setzte er auf seine “Deals“, die in der deutschen Presse meist als unmoralisch verurteilt wurden. Als Geschäftsmann wusste er im Gegensatz zu im Elfenbeinturm sitzenden Ideologen, wann es nützlich sein kann, auch einmal mit grässlichen Machthabern zu sprechen. Nicht aus politischer Übereinstimmung, sondern um den ganz großen Knall zu verhindern. So gelang ihm sogar das Kunststück, ein wenig Ruhe in den Nahen Osten zu bringen. Der Hamas drehte er rigoros den Geldhahn zu und vermittelte stattdessen einen Friedensschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch das war für beide Seiten tatsächlich ein guter Deal. Zwar kennen auch Linke das Prinzip, zum Erreichen ihrer Ziele ethische Prinzipien außen vor zu lassen – allerdings ohne, wie Trump, eine win-win-Situation für beide Seiten zu schaffen. Bei ihnen darf nur eine Seite gewinnen, die eigene nämlich; der Gegner hingegen soll vernichtet zu Boden gehen.

Amerika ist weit weg, könnte man denken… was geht uns die dortige Antifa an? Ganz einfach: Die amerikanische Antifa schuf schon früh ein effektives System nicht-zentraler Vernetzung, wie wir es auch von islamistischen Tätern kennen. In ihrem Buch “Antifa heißt Anruf! – Organizing als Strategie gegen Rechts” preisen die Autoren Dana Fuchs und Christoph Muck ganz ungeniert das Vernetzungssystem der amerikanischen Linksextremen an. Zwar geht es im Buch nicht um die Planung von Attentaten, sondern um eher “harmlose” Projekte wie Sportvereine in Problembezirken, aber das Prinzip funktioniert eben auch bei linkem Terror. Dabei kommt dann gern die klassische Telefonkette zum Einsatz, das ist einfach und effektiv. Wer heute noch Mord und Umsturz auf seinem Schlösschen plant, verhält sich äußerst ungeschickt, denn die Behörden werden derlei Komplotten rasch durch ihre Auffälligkeit auf die Spur kommen. Die wirklich gefährlichen Anstifter setzen einfach eine Markierung ab, irgendwer im Netzwerk wird sich schon darum kümmern und seinen Kopf hinhalten. Die Planer hingegen bleiben “sauber”, weil sie keinen konkreten Auftrag erteilt haben.

Neutralität gibt es nicht

Natürlich setzen sie trotzdem auf Breitenwirkung, ganz getreu der maoistischen Leitlinie ”Bestrafe einen, erziehe Hunderte“. Kollateralschäden werden dabei gern in Kauf genommen, etwa das mulmige Gefühl, das die nächsten Besucher einer Trump-Veranstaltung empfinden werden. Eine querschlagende Kugel könnte schließlich auch sie treffen. Der Antifa, die sich sonst um die Rechte jedes Messermörders und Gruppenvergewaltigers sorgt, ist das nicht nur egal, sie plant es zur Abschreckung mit ein. Denn bei der Verteilung von Mitverantwortung wird geklotzt, nicht gekleckert, das Prinzip der “Kontaktschuld” lässt sich beliebig ausweiten. Der Besucher einer Trump-Rede oder eines AfD-Bürgerdialogs wird schon deshalb verurteilt, weil er sich vor Ort vielleicht einfach nur ein eigenes Bild »des Bösen« machen möchte und die Vorzensur der Linken ignoriert hat. Geht ein Sprengsatz vor dem Wahlkreisbüro eines “rechten” Politikers in die Luft und es befinden sich Mietwohnungen darüber, so hätten die Bewohner eben beizeiten ausziehen sollen. Man sollte auch sein Auto nicht in einer Straße parken, in der ein solcher Politiker wohnt, selbst schuld, wenn es in Flammen aufgeht. Denn merke: In den Augen totalitärer Ideologen ist nicht nur derjenige “schuldig”, der sich ihnen entgegenstellt. Neutralität gibt es nicht, man muss an ihrer Seite kämpfen und sei es nur durch Denunziantentum, sonst gilt man ihnen als Mittäter.

Angesichts von so viel Zynismus und Brutalität fragt man sich als normaler Bürger, warum ein solches System von Einschüchterung und Selbstjustiz noch immer als gangbare Alternative zu einer konservativen oder rechten Regierung gesehen wird. Für die derzeitige Innenministerin Nancy Faeser – die offen mit der Antifa sympathisiert – ist es selbstverständlich bequem, wenn sie sich nicht selbst die Hände schmutzig machen muss. Ihr bleibt selbst “nur” die Möglichkeit, den “Feind” über den Verfassungsschutz als Paria zu markieren. Da wird zwar lautstark der “Schutz der Demokratie” ausgerufen, aber diese “Demokratie” darf sich nur innerhalb eines kleinen, streng abgesteckten Bereiches entfalten. Hat Deutschland schon die Grenze zur linken Diktatur überschritten? Nominell natürlich nicht, auf dem Papier sind Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz noch vorhanden. Aber die funktionieren eben wie gewünscht, so wie Sebastian “El Hotzo” Hotz. Auf ihre Kooperation kann man sich verlassen. Auch oder gerade wenn der politische Gegner erschossen werden soll.