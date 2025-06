Trump beauftragt Globalistenliebling Palantir mit Totalüberwachung – und stößt die eigenen Anhänger vor den Kopf

Trump-Fans und Gefolgsleute sind irritiert: Dessen neueste Entscheidung zum Aufbau einer gigantischen, behördenübergreifenden Datenbank ist ein bedenklicher Schritt in die digitale Kontrolle – und damit eine Entwicklung, die der vermeintliche libertäre Trump bisher mit Bausch und Bogen abgelehnt hatte. Nun hat seine Regierung ausgerechnet das globalistisch aufgestellte, bei linken Transformationspolitikern wohlgelittene Unternehmen Palantir Technologies des Milliardärs Peter Thiel mit dem Mammutprojekt betraut. Wird das Vorhaben umgesetzt, so würde das Leben jedes amerikanischen Bürgers detailliert erfasst in einem Ausmaß, wie man dies bislang nur aus China kennt.

Diese Initiative, die durch eine neue Executive Order Trumps ausdrücklich unterstützt wird, markiert einen beispiellosen Schritt in Richtung staatlicher Totalkontrolle; Gegner sprechen vor einer „digitalen Rasterfahndung“, die die Privatsphäre der Bürger massiv einschränken wird. Besonders fatal: Ausgerechnet der nun ankündigungsgemäß aus seiner befristeten Rolle als externer Rationalisierungsberater der US-Regierung ausgestiegene Elon Musk und das von ihm bislang geleitete Department of Government Efficiency (DOGE) haben dem Palantir-Auftrag offenbar Tür und Tor geöffnet. Von Beginn an argwöhnten Kritiker, dass Musk die vorgebliche Einsparungsinitiative als Türöffner für weitreichende Überwachungsmaßnahmen nutzte; die enge Verbindung zwischen DOGE und Palantir deutet darauf hin, dass über administrative Reformen Kontrollmechanismen eingeführt werden.

“Die extreme Rechte gestoppt”

Kern des neuen Überwachungsprojekts ist die „Foundry“-Plattform von Palantir, die für ihre Fähigkeit berüchtigt ist, riesige Datenmengen zu analysieren. Sie soll fortan in zentrale Bundesbehörden wie das Department of Homeland Security (DHS), das Department of Health and Human Services (HHS) und den Internal Revenue Service (IRS) integriert werden – also Heimatschutz, Gesundheit und Finanzwesen, die wichtigsten staatlichen Domänen. Diese Verknüpfung ermöglicht es der Regierung, auf ein breites Spektrum an persönlichen Daten zuzugreifen – von Bankkonten über Krankenakten bis hin zu Aktivitäten in sozialen Medien. Mit der zusätzlichen Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) entsteht ein mächtiges Werkzeug, das nicht nur Daten sammelt, sondern auch Verhaltensmuster analysiert und Vorhersagen trifft. Zur sozialen Kontrolle ist es hier nur noch ein kleiner Schritt.

Dass Palantir dabei politisch eben nicht neutral agiert, sondern linksglobalistisch, untermauern Aussagen von Palantir-CEO Alex Karp, der kürzlich prahlte, die „extreme Rechte“ in Europa durch den Einsatz seiner Technologien gestoppt zu haben. Ein Grund mehr, die Frage zu stellen, wem dieses System wirklich dient und wie es eingesetzt werden soll.