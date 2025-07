Trump bringt seine eigene Community immer mehr gegen sich auf

Dass Donald Trump auch innenpolitisch zur Zeit unter enormem Druck steht, hatte ich bereits wiederholt thematisiert. Auch die ständige Wiederholung seiner unbestreitbaren außenpolitischen Erfolge, deren langfristige Effekte noch nicht wirklich sichtbar sind, ändern für seine Anhänger zunächst einmal rein gar nichts, ebenso wenig wie die Ankündigung von Billionen US-Dollar an Investitionen; all dies sind für seine Wähler bislang nur vollmundige Versprechungen, die erst einmal erfüllt werden wollen und von denen der einfache Bürger derzeit so gar nichts hat. Kurzum: Beim US-Wähler kommt nichts von alledem an, was Trump an Hoffnungen geweckt hat und wofür er gewählt wurde. Die anfängliche Begeisterung über die gemeinsam mit Elon Musk im Eiltempo nach Amtsantritt durchgeführten Schläge gegen ein korruptes globalistisches System und woke Strukturen können die aufkommende Enttäuschung nicht aufwiegen.

Im Gegenteil: Es geschehen derzeit zunehmend Dinge, die eher Frustration auslösen, als die Stimmung aufzuhellen. So steigen die Lebensmittelpreise US-weit immer weiter, wenn auch langsamer; die Sprit-Preise sind ebenfalls nicht gesunken, sondern weiterhin auf dem Level der Biden-Ära. Auch die Kosten von Immobilienfinanzierungen sinken nicht, weswegen die Verkäufe von Häusern derzeit ein All-Time-Tief erreichen, während die Mietpreise hoch bleiben. Die Desillusionierung der Wähler betrifft mittlerweile sogar eigentliche vermeintliche Kernkompetenz Trumps, die Migration – denn von der Einlösung des Versprechens, die illegale Einwanderung zu stoppen und Illegale massenhaft abzuschieben, ist Trump weit entfernt.

Angst und Unsicherheit greifen um sich

Während es Barack Obama gelang eine gewaltige Zahl von 3,5 Millionen Illegale nahezu geräuschlos außer Landes zu schaffen (was auch dem wohlwollenden Schweigen der linken Medien über diese “Massendeportationen” geschuldet war), setzt Trump mit seinem Immigration and Customs Enforcement (ICE) eher auf polternde, spektakuläre und lautstarke Aktionen, um seine Entschlossenheit und die angeblich Effizienz des Vorhabens deutlich zu machen. Leider ist es aber tatsächlich so, dass das ICE in manchen Fällen überzieht – und sogar so sehr, dass es mittlerweile selbst bei hartgesottenen MAGA-Anhängern Empörung auslöst. So häufen sich die Fälle, in denen auch Migranten mit legalem Status und gültiger Arbeitserlaubnis, ja sogar US-Bürger von der Straße geholt und in Abschiebehaft genommen wurden, nur weil sie “verdächtig” südländisch aussehen. Natürlich sind dies absolute Ausnahmen und Einzelfälle, doch Trumps Regierung müsste klar sein, dass diese natürlich an die supergroße Glocke gehängt und medial massiv aufgebauscht werden. Dadurch greifen Angst und Unsicherheit selbst unter US-Bürgern um sich.

Dazu trägt natürlich auch Trumps Statement bei, seine langjährige Intimfeindin Rosie O’Donnell, eine bekannte, in den USA geborene Comedian-Tante, ausbürgern zu wollen, weil sie nach Trumps Amtsübernahme nach Irland zog und von dort weiterhin gegen ihn „schießt“. Allein dass ein US-Präsident in Erwägung zieht, einem US-Bürger, der lediglich seine freie Meinung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz zum Besten gibt, die Staatsbürgerschaft entziehen zu wollen, sorgt bei den nationalen und freiheitsliebenden Amerikanern, aus denen er vor allem seine Wähler rekrutiert hat, für heftiges Stirnrunzeln und Verstörung – und stößt auf massives Unverständnis. Trump erschüttert damit nämlich die Basis, auf der dieses Land aufgebaut ist und der er sich selbst doch angeblich verschrieben hat: Der uneingeschränkten Meinungsfreiheit. Nicht umsonst ist dies der erste Artikel der „Bill of Rights“, die in den USA einen in Europa nicht ansatzweise nachvollziehbaren Stellenwert genießt.

Deutlicher Negativtrend

Von daher verwundern die aktuellen demoskopischen Ergebnisse einer Gallup-Umfrage und verschiedener News-Outlets nicht wirklich: Während Gallup einen Rückgang von 27 Prozent der Unterstützung von Trumps Abschiebepolitik registriert, hat der Trump-freundliche Sender “Fox News” immerhin noch minus 7 Prozent zu bieten. Der Trend zeigt deutlich, dass Trump auch mit einem seiner zentralen Wahlversprechen nicht mehr punkten kann. Und jetzt kommt noch sein neuestes Statement hinzu, in welchem er große Teile seiner eigenen Gefolgschaft als Schwächlinge bezeichnet, weil sie ihn in Sachen versprochener Transparenz beim Wort nehmen. Und zu allem Überdruss fällt diese Wählerschelte mit der Affäre um die Epstein-Files zusammen, die Trumps Justizministerin Pam Bondi auf einmal nicht mehr veröffentlichen mag und in denen angeblich plötzlich gar keine belastenden Inhalte inklusive der berüchtigten “Kundenliste” enthalten sein sollen. Das nehmen Trump nicht einmal mehr enge Vertraute ab.

Ich mag ja keine Ahnung vom „großen Plan“ und 5D-Schach haben, aber eines weiß ich gewiss: Auch beim 5D-Schach sollte man seine Bauern nicht einfach opfern und schon gar nicht selber vom Spielfeld vertreiben. Aber genau das ist es, was Donald Trump gerade tut, indem er laut sagt, dass er seine Anhänger, die ihn ins Weiße Haus befördert haben, nicht mehr mag und nicht mehr braucht.

